VIDEO: Pražské finance předáváme v krásných mašličkách, vše je připraveno na investice, tvrdí Nacher

V Praze byla před pár dny dohodnuta podoba nového vedení města v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem z Pirátské strany. Prioritou magistrátní koalice je řešení dopravní a bytové situace nebo vypovězení pro město nevýhodných smluv. Video Praha 7:56 31. října 2018

„Každá nová koalice začíná tím, že předchozí vedení to dělalo špatně, aby bylo co napravovat. To je normální, my jsme to před čtyřmi lety pravděpodobně dělali také,“ říká pražský zastupitel a poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

Upozorňuje ale na to, že v novém vedení města budou i lidé z Trojkoalice, která prý v končící koalici blokovala řešení problémů s nedostakem bytů svou nechutí k developerům, nebo rozvoj dopravy, například výstavbu vnitřního okruhu.

„To, že jsme rok zkoumali tzv. duál (variantu rozšíření stávajících komunikací, pozn. red.), bylo kvůli požadavkům zastupitelů Trojkoalice. Je naše chyba, že jsme si nebouchli a neřekli, že je rozhodnuto o tunelové verzi,“ připouští Nacher, koalice ale měla jen těsnou většinu a byla křehká.

Pod vedením primátorky Adriany Krnáčové se prý podařilo vyřešit problém Opencard, ušetřila se miliarda korun kvůli špatně nastavené smlouvě na pronájem Škodova paláce. Město má také nyní pod kontrolou osvětlení, zásobování vodou a Pražské služby.

Nacher zdůrazňuje, že díky náměstkyni primátorky pro finance za ANO Evě Kislingerové má Praha o třetinu nižší zadlužení a je finančně připravena na investice. „Svým nástupcům to předáváme v krásných mašličkách,“ tvrdí s tím, že ANO chce být ráznou, ale nikoli destruktivní opozicí.

Je co napravovat

„Praha za vlády ANO a ČSSD, které měly dominantní vliv na správu města, stagnovala. Nezahájily se významné dopravní stavby, důsledkem jsou dopravní kolapsy a zácpy. A dramaticky se zhoršila dostupnost bydlení,“ vyjmenovává Hana Marvanová ze Spojených sil pro Prahu.

Nacherovu výtku ohledně pokračování lidí z Trojkoalice odmítá s tím, že žádný radní nemá na starosti všechno. Za dopravu prý má dominantní odpovědnost náměstek Petr Dolínek (ČSSD) a sociální demokracie za to zaplatila tím, že se vůbec nedostala do zastupitelstva.

„Celá řada smluv je uzavírána s doložkami, že pokud to neodsouhlasí druhá strana, tak jsou veškeré další dokumenty a činnost utajovány. Základem boje proti korupci je transparentnost, ve smlouvách tyto doložky nemohou být,“ zdůrazňuje Marvanová, která má mít na starost legislativu.

Uznává, že některé problémy zmiňované Nacherem se řešily, ale nikoli stoprocentně. Například případ Opencard se nechal promlčet a nikdo tak není odpovědný za ztrátu 1,75 miliardy korun, ze které Marvanová viní vedení města z dob primátora Pavla Béma (ODS).