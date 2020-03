V Pardubicích přistál letoun Ruslan s respirátory a rouškami. Přivezl miliony kusů ochranných pomůcek

Na pardubickém letišti přistál letoun Ruslan se zdravotnickým materiálem na ochranu proti koronaviru. Z Číny dovezl mimo jiné dva miliony respirátorů a pět milionů roušek, které budou rozděleny mezi kraje a nemocnice řízené ministerstvem zdravotnictví. Obří letadlo se vydalo na cestu ve čtvrtek dopoledne z ukrajinského Kyjeva, v pátek naložilo 106 tun nákladu. Cestu má ještě dvakrát zopakovat. Pardubice 23:49 21. 3. 2020 (Aktualizováno: 0:21 22. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonov An-124 (ilustrační foto) | Zdroj: Armáda ČR

Kromě respirátorů a roušek letadlo přivezlo 200 000 rychlotestů, 120 000 ochranných obleků a 80 000 brýlí.

Z letiště materiál odvezou nákladní vozidla hasičů do policejního skladu v blízkém Opočínku. Odtud jej hasiči budou rozvážet do distribučních center v jednotlivých krajích. Část bude směřovat i do páteřní sítě nemocnic a záchranné službě.

Obří Antonov plný zdravotnických pomůcek právě dosedl na @aero_Pardubice. @ArmadaTweetuje teď náklad vyloží a odveze do skladů v Opočínku. @iROZHLAScz pic.twitter.com/hXozTtgIol — Vít Kubant (@KubantVit) March 21, 2020

Z dodávky podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dostane 2,3 milionu roušek ministerstvo zdravotnictví pro fakultní nemocnice.

„2,9 mil. jde krajům, a ty budou zásobovat krajské nemocnice a další zařízení,“ uvedl Hamáček krátce před přistáním letounu na twitteru.

Jan Hamáček

@jhamacek Chtěl bych rozptýlit obavy ohledně distribuce roušek z dnešní dodávky, situace je následující: 2,3 mil. roušek předáváme Ministerstvu zdravotnictví pro fakultní nemocnice, 2,9 mil. jde krajům, a ty budou zásobovat krajské nemocnice a další zařízení. #spolutozvladneme 22 389

V Praze okolo půlnoci přistálo letadlo společnosti China Eastern s miliony roušek pro ochranu před koronavirem nového typu. Náklad poputuje do skladu v Opočínku.

