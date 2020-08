Novotný se nedopustil trestného činu podněcování vraždy, rozhodl soud. Mohl spáchat přestupek

Obvodní soud pro Prahu 5 ve středu rozhodl, že starosta Prahy-Řeporyj Pavel Novotný (ODS) nespáchal trestný čin podněcování vraždy poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM). Novotný však mohl spáchat přestupek, a případ tak bude řešit pražský magistrát. Rozhodnutí není pravomocné, státní zastupitelství si podalo stížnost, uvedl ve středu server iDNES.cz. Praha 18:42 26. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Novotný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Novotný čelil obžalobě za to, že loni v květnu na twitteru napsal, že by si přál, aby komunistický poslanec Ondráček za návštěvu Doněcké lidové republiky visel. Reagoval tak na příspěvek předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který o Ondráčkově cestě na okupované území zmínil, že se to „blíží vlastizradě“.

Policie obvinila starostu Řeporyjí kvůli výtržnictví. ‚Stojím si za každým slovem,‘ říká Novotný Číst článek

„Soud nemá za to, že výroky (Novotného) mohly vést k závažným následkům, neboť šlo zjevně o provokativní výroky, jejichž nepřiměřený charakter by měl být, pokud jde o ochranu osoby poškozeného (Ondráčka) řešen zejména prostředky civilního a správního práva, ale nikoliv prostředky práva trestního… Jednání obviněného dle názoru soudu nenaplňuje znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu ani jiného trestného činu uvedeného v trestním zákoníku,“ citoval server z usnesení soudu.

Na začátku letošního roku byl Novotný podle serveru Deník N pravomocně odsouzen za vyhrožování smrtí podnikateli Markovi Vítovi. Soud mu uložil pokutu 66 600 korun.

Policie se Novotného výroky začala zabývat letos v létě také kvůli výrokům na adresu někdejšího policejního prezidenta Stanislava Novotného, který jej v ruské televizi označil za blázna, neúspěšného novináře a člena „pražské kavárny“. Starosta Novotný svého jmenovce označil za šmejda a vlastizrádce.