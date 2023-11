Pavel: Rusko je nejvýznamnější hrozbou pro Evropu. Na Ukrajině je v sázce naše vlastní bezpečnost

Rusko je v současnosti nejvýznamnější a bezprostřední hrozbou pro evropskou bezpečnost a pro spojence v Severoatlantické alianci. Při přednášce na škole NATO Defense College v Římě to v úterý řekl český prezident Petr Pavel. Režim ruského prezidenta Vladimira Putina podle něj otevřeně deklaruje, že bojuje proti kolektivnímu Západu. Řím 19:38 28. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel se s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou shodl na podpoře Ukrajiny | Zdroj: Profimedia

Ruské imperiální ambice by podle Pavla neměly limity, pokud by tyto limity nebyly stanoveny. „Pokud mu to bude dovoleno, Rusko se nebude zdráhat vzít si regiony bývalého východního bloku,“ poznamenal. Země, které stále nejsou členy Evropské unie a NATO, podle něj čelí velkému riziku. „Proto je velmi důležité podporovat státy jako je Moldavsko, Gruzie či Bosna a Hercegovina,“ řekl.

Ukrajinský výcvik může pokračovat v Česku i další rok. Pro hlasovali vládní i opoziční poslanci Číst článek

Rusko přineslo dalekosáhlý vojenský konflikt do Evropy, způsobilo na Ukrajině obrovské lidské utrpení a destrukci, uvedl prezident. „Rusko, stálý člen Rady bezpečnosti OSN, si osvojilo imperialistické, vražedné tažení proti suverénní zemi a páchá válečné zločiny rozměrů, které nebyly v Evropě k vidění v posledních 80 letech s výjimkou masakru ve Srebrenici,“ řekl Pavel.

Zopakoval, že Ukrajina musí být nadále podporována politicky, ekonomicky, humanitárně i vojensky. Na tom se podle svých dřívějších slov v úterý shodl i při jednání s italským prezidentem Sergiem Mattarellou a premiérkou Giorgiou Meloniovou.

Politici mají podle Pavla také velkou zodpovědnost z hlediska strategické komunikace. „Osobně doma opakovaně vysvětluji, že na Ukrajině je v sázce naše vlastní bezpečnost,“ konstatoval.

„Přirozeně ne každý takový pohled sdílí. Během mého krátkého prezidentského období jsem měl možnost hovořit s některými lídry, jejichž pohled na Rusko byl celkem odlišný. Mojí ambicí není je soudit, ale naslouchat a vysvětlovat, jak současný vývoj souvisí s historickou zkušeností naší země,“ poznamenal.

„Pokud by Rusko těžilo ze své agrese, jeho chuť by vzrostla. Navíc by to mohlo inspirovat další země k použití vojenské síly v honbě za svými zájmy,“ dodal Pavel.