Péče o pacienty s covidem dala mladým lékařům zkušenosti. Nyní ji mohou započítat do praxe

„Uznání praxe rozhodně dává smysl. Může přinést úlevu lékařům, kteří pracovali na covidových odděleních v době pandemie," říká Martina Žižlavská

„Pro mě osobně ta práce na covidovém oddělení nebyla moc vzdálená. Já pracuji na interním oddělení. Rozdíl byl hlavně v tom, že ti pacienti byli v mnohem těžším stavu, než jsme běžně zvyklí, to nás ale z odborného hlediska spíš hodně naučilo,“ říká Martina Žižlavská ze spolku Mladí lékaři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o praxích mladých lékařů.mp3

Pečovala o covidové pacienty od ledna několik měsíců – do doby, než nemocnice oddělení uzavřela. S ní tam byli lékaři mnoha odborností.

„Pracovali tam s námi chirurgové, gynekoložka, pro ty je ta práce vzdálenější. Nicméně v té době měli stejně menší množství výkonů a zapojili se do něčeho, co je rozhodně odborně posunulo,“ myslí si Žižlavská.

Rozdíly podle oboru

Čas, který mladí lékaři strávili na covidáriích, by se jim měl promítnout i do vzdělávání. Polovinu doby si totiž budou moct započítat do povinné odborné praxe.

„Budeme jim polovinu doby a maximálně 12 měsíců uznávat. Jistě se to bude trochu lišit podle typu oboru i toho, jaké covidové pracoviště to bylo. Jestli to bylo ARO, tak je to něco jiného, než když to byla nějaká doléčovací stanice,“ přibližuje předseda Asociace děkanů lékařských fakult Vladimír Komárek.

Umožnit to má novela vyhlášky z dílny Ministerstva zdravotnictví. Šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) ale upozorňuje na to, že se to nevztahuje na povinné výkony, které musí mladí lékaři splnit.

„Třeba v chirurgických oborech musí mít určité počty výkonů odoperovány, to budou muset dohnat, ale zkrátka ten základ by jim měl být uznán. Poměrně logicky v rámci péče o pacienty s covidem, to je spíš interní medicína, než chirurgie,“ říká Vojtěch

Spolek Mladí lékaři i tak krok vítá, říká jeho místopředsedkyně Martina Žižlavská.

„Uznání praxe rozhodně dává smysl. Může přinést úlevu lékařům, kteří pracovali na covidových odděleních v době pandemie. Nepředpokládáme ale, že by se to týkalo obrovských počtů lékařů, kteří by nyní nemohli atestovat z důvodu, že jim nebyla uznána praxe. Na mnohých odděleních se lékaři střídali po krátkých dobách, to znamená, že je to nezasáhlo nějak významně,“ vysvětluje.

5,5 tisíc mediků

Lékařské fakulty budou podobně vstřícné i k medikům. Těch se do dobrovolné pomoci jen přes iniciativu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zapojilo skoro 5 a půl tisíce po celém Česku. Třeba na 2. lékařské fakultě to byla čtvrtina studentů.

„Nepřetržitě od loňského jara až do letošního jara řada našich mediků pomáhala na JIP, kde se zapojila do náročné práce těch týmů, které resuscitovaly pacienty a udržovaly je v umělé ventilaci. A to je práce velmi náročná,“ přibližuje děkan 2. lékařské fakulty v Praze Vladimír Komárek.

I těm podle Komárka budou fakulty praxi uznávat.

„Student, který se nemohl zúčastnit nějaké formy výuky, garantovi toho předmětu, třeba dětského lékařství nebo neurologie, oznámí, že musel v té době pracovat tam a tam a bude mu to uznáno pro zápis, aby měl zápočet,“ říká děkan.

Vláda během pandemie kvůli přeplněným nemocnicím a nedostatku personálu několikrát vyhlásila pracovní povinnost pro část mediků a studentů zdravotnických škol. Mnozí z nich ale pomáhali dobrovolně.