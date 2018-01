Pelta mohl ovlivňovat i rozhodování soudu. 'Kámošce' z případu Berbr dával VIP lístky na fotbal, píše policie

Někdejší fotbalový boss Miroslav Pelta dokázal podle policie ze zákulisí ovlivňovat kromě rozdělování sportovních dotací také rozhodování soudu, zjistil Radiožurnál. Kriminalisté uvádějí, že si například fotbalovými zájezdy zřejmě dlouhodobě předcházel soudkyni z devátého pražského obvodu. Ta pak podle policie rozhodla ve prospěch Peltova kamaráda, fotbalového funkcionáře Romana Berbra. Soudkyně přitom dál soudí. Praha 6:01 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Pelta | Foto: Filip Jandourek

„Měl jsem trošku pocit loutkového divadla... Že to bylo připravené dopředu. Že měla napsaný rozsudek, ještě než jsme vešli do soudní síně,“ vzpomíná na necelé dva roky staré soudní jednání někdejší fotbalový prvoligový rozhodčí Tomáš Kovařík. K soudu ho dovedlo jeho veřejné kritické prohlášení, že českým sudím fakticky ze zákulisí šéfuje vlivný místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr.

Ten za to Kovaříka zažaloval a požadoval po něm omluvu. Soudkyně obvodního soudu pro Prahu 9 Sylva Mašínová mu v květnu 2016 dala za pravdu, aniž by vyslechla jediného svědka žalované strany. Vše proběhlo velmi rychle, za necelou hodinu jednání.

'Co se stalo? Sebrali mě...' Český fotbal zažil letos jeden z největších skandálů v historii Číst článek

„Po 45 minutách prohlásila 'jménem republiky' a vynesla rozsudek: že se musím omluvit. Tím celé jednání skončilo,“ vypráví Kovařík. A zároveň vysvětluje, že všechny navržené svědky soudkyně odmítla s tím, že by jejich výslech stejně nic nepřinesl.

Kovařík v tomto případě není „běžný“ nespokojenec, který prostě prohrál svůj soud. Jak se ukázalo, měl ve svých podezřeních pravdu.

Ostatně zásadní pochybení a nefér vedení sporu konstatoval i odvolací soud, když o půl roku později smetl rozsudek Mašínové ze stolu.

Kontakt i těsně po rozsudku

Jeho problematické pozadí rozkryli policisté, kteří tehdy, tedy v roce 2016, rozjížděli v té době ještě tajné šetření kauzy rozdělování sportovních dotací. V té byl později obviněn mimo jiné Berbrův nadřízený a také blízký přítel, dnes už bývalý vlivný šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta.

A podrobnosti odhalil právě spis na Peltu. Jen na okraj - s krycím názvem Svazák II.

Při vyhodnocování odposlechů si totiž nešlo nevšimnout jeho častých kontaktů s Mašínovou. Mimochodem, volali si několikrát i v den projednávání Berbrovy žaloby. Nejdříve dopoledne (tedy před samotným soudem) a posléze odpoledne ihned po vynesení rozsudku.

Pelta se vrátil ve formě. Na valné hromadě chválil Berbra a nešetřil kritikou Číst článek

Vyplývá to z poznatků policistů, které měl Radiožurnál možnost prostudovat.

„Vyhodnocením bylo zjištěno, že ve vyžadovaném období byla Mgr. Sylva Mašínová s Miroslavem Peltou v kontaktu ve 161 případech,“ uvádí policie. A odvolává se i na telefonní odposlechy, ve kterých Pelta loni v lednu mluvil o tom, že Berbrův soud dostala na starosti „ta jeho kámoška“. A taky že chtěl Berbrovi zkrátka pomoct.

Policie v této souvislosti upozorňuje, že jeho blízký vztah s Mašínovou přitom trval roky a Pelta podle detektivů v té době zajišťoval pro soudkyni VIP vstupenky na sportovní události nebo třeba permanentky do lyžařského areálu ve Špindlerově mlýně. Ale hlavně ji zásoboval vstupenkami na zahraniční fotbalová utkání, a to včetně letenek a hotelů.

Soudkyně prý fandila Spartě třeba na Chelsea

Za fotbalem tak Mašínová jako fanynka měla podle policie cestovat např. do Londýna, New Yorku, Kodaně, Liverpoolu nebo polské Wroclawi. Archivy pak odhalují, že právě v těchto městech v uplynulých letech hrála buď pražská Sparta, nebo česká fotbalová reprezentace.

Mašínová tak prý byla např. mezi třemi tisícovkami sparťanských fanoušků, kteří 21. února 2013 smutnili na hřišti londýnského klubu Chelsea poté, co Sparta v nastaveném čase přišla o senzační jednogólové vedení.

„Z výše uvedeného dokládal policejní orgán podezření, že mohlo po vzájemné domluvě mezi Romanem Berbrem a Miroslavem Peltou, případně další osobou, dojít ze strany Miroslava Pelty k ovlivnění soudkyně Mgr. Sylvy Mašínové, která následně účelově vedla soudní řízení,“ konstatují k tomu policisté.

Pelta ovlivňování soudu odmítl

Pelta jakékoliv navádění Mašínové k ohýbání spravedlnosti prostřednictvím svého advokáta Bronislava Šeráka jednoznačně vyloučil.

Únik informací v Peltově kauze. Obviněný je bývalý policista a expert na fotbalovou bezpečnost Synecký Číst článek

„Je to hloupost a nesmysl. Takových informací, co měl kde ovlivňovat, slyšel už klient tolik, že se nebude k ničemu vyjadřovat,“ konstatoval Šerák.

A vyjádřit se i přes opakované žádosti Radiožurnálu odmítla i sama Mašínová.

„Nemá, co by k tomu sdělila,“ řekl za ni mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 9 Lukáš Bernat. Dodejme, že vyjádření odmítl i Berbr. Svůj telefon nezvedal a na otázky zaslané přes SMS ani za tři dny neodpověděl.

Jak bylo zmíněno, za neférové a neobjektivní označil vedení sporu už na podzim 2016 nadřízený městský soud v Praze. Ten v rámci Kovaříkova odvolání původní verdikt Mašínové rozcupoval a oproti běžné praxi jí celou věc rovnou odebral.

„Nepřipuštění výslechu jednotlivých svědků navržených žalovaným pro jejich nevěrohodnost je popřením práva žalovaného na spravedlivý proces a z toho rezultujícím odepřením spravedlnosti žalovanému,“ uvádí se v tomto rozsudku, který Radiožurnál získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Policie se postupem Mašínové zabývala zhruba rok a půl. Zjišťovala přitom, jestli soudkyně nezneužila své pravomoci. To je trestný čin, za který by v případě uznání viny mohla jít až na pět let do vězení.

Detektivové mapovali, s kým a jak často si Mašínová volala nebo kdy a jak cestovala do zahraničí. Díky cizinecké policii tak třeba prokázali, že skutečně letěla do Londýna přesně v době, kdy s tamní Chelsea hrála pražská Sparta.

Cesty potvrdila kamarádka

Policie také vyslechla kamarádku Mašínové, která ji na zahraničních zájezdech za fotbalem měla doprovázet. Ta cesty se soudkyní na cizí účet potvrdila, ale ani to na obvinění nestačilo.

Kluci zlatí, dávají dva miliony do fotbalu, říká Pelta v odposleších. Podle policie z dotací těžil Jablonec Číst článek

Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej: „Informace získané během prověřování neumožnily učinit závěr, že jednání naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.“ Na to, proč shromážděné důkazy nevedly k obvinění, mluvčí detektivů neodpověděl.

Sama policie přitom ve svých interních materiálech připouští, že Mašínová vedla projednávání žaloby Romana Berbra tendenčně. A vyslovuje podezření, že byla pod vlivem Pelty, tedy muže, který jí měl bezplatné cesty dlouhodobě zajišťovat.

Podle vyšetřovatelů to sice trestné není, nicméně v pořádku také ne. „Tímto jednáním ohrozila důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, neboť rozhodla zcela neobjektivně,“ stojí v policejních dokumentech, které měl Radiožurnál možnost prostudovat.

Podle vyšetřovatelů je to důvod alespoň pro kárný trest pro Mašínovou. A právě proto předali výsledky svého pátrání její nadřízené, tedy šéfce soudu pro Prahu 9 Michaele Wenzlové. A v kopii také předsedům všech nadřízených soudů nebo také prezidentovi republiky a ministrovi spravedlnosti.

„Protože však ve věci mohlo dojít k porušení povinnosti soudce, které nemá intenzitu trestného činu, ale může být vyhodnoceno jako kárné provinění, byly zjištěné informace předány všem osobám, které mohou podat kárnou žalobu,“ vysvětlil Ibehej.

Předsedkyně soudu studuje spis

Zda kvůli údajnému ohnutí spravedlnosti v Peltově zájmu Mašínová skutečně stane před kárným senátem, zatím ale jasné není. Wenzlová nechtěla svůj postup jakkoliv předjímat: „Spis nám byl postoupen, to je pravda. V tuto chvíli se s ním seznamuji, takže víc k vám k tomu neřeknu.“

Wenzlová také doplnila, že až do rozhodnutí o případné žalobě bude Mašínová chodit standardně do práce. A tedy i do soudní síně.

„Není důvod, proč by nemohla soudit v tuhletu chvíli,“ poznamenala šéfka soudu.

Kompetenci k dočasnému postavení soudce mimo službu má ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO. Ani on nicméně nechtěl dopředu cokoliv naznačovat. Prostřednictvím mluvčího ministerstva Jakuba Římana pouze potvrdil, že materiály od policie již obdržel. „Případ samozřejmě sledujeme, ovšem vzhledem k tomu, že dosud neznáme postoj vedení okresního soudu k této věci, nelze se vyjádřit k dalším kladeným otázkám,“ uvedl Říman.

Pokud bude Mašínová skutečně nakonec kárné žalobě čelit, může podle předsedkyně soudcovské unie Daniely Zemanové v případě uznání viny dostat v podstatě kterýkoliv z možných trestů: „Nejmírnější je důtka, potom je zbavení funkce předsedy senátu, potom jsou platové sankce a potom je zbavení funkce soudce.“

Tento konkrétní případ ale šéfka unie nechtěla jakkoliv hodnotit. Jednání v Berbrově sporu, tentokrát už s novou soudkyní, má pokračovat začátkem února.