VIDEO: ‚Chránil jsem svoji rodinu.‘ Ženu s pudlem napadl staford, její syn zahnal psa výstřelem z pistole

Plzeňský strážník na výletě s rodinou použil proti agresivnímu psovi legálně drženou pistoli. Jednou proti němu vystřelil. Americký staford totiž útočil na pudla, kterého zrovna držela strážníkova matka v náručí. Incident zachycuje video, které zveřejnil server Krimi-Plzeň. Případem se již zabývá policie. Plzeň 21:18 22. července 2020

Agresivní staford podle videa zveřejněným serverem Krimi-Plzeň seskočil nedalekou zeď. A poté se rozběhl směrem k pudlovi, kterého čtyřiašedesátiletá žena rychle popadla do náruče.

Čtyřicetiletý muž, který pět let slouží u Městské policie Plzeň a v tu dobu byl na výletě s rodinou, se podle svých slov snažil chytit psa za obojek. Ten se mu prý ale vysmekl. Následně zvíře nakopl. Staford ale útočil dál. Vytáhl proto pistoli a varovně vystřelil tak, aby psa nezasáhl. Celý incident se podle něj odehrál velmi rychle.

„Nejprve jsem chtěl útočícího psa jen odkopnout, ale to se nedalo. Pak maminka padla k zemi a ten pes šel dál po Rozárce, kterou máma svírala v náručí,“ přiblížil muž pro Krimi-Plzeň.

„Musel jsem svoji rodinu ochránit, takže jsem vytáhl svoji pistoli, ale nechtěl jsem toho psa hned zabít, protože zvířata miluji. Vystřelil jsem tedy vedle něj, abych ho jen postrašil, samozřejmě jsem také musel dávat pozor, kam střela půjde, aby někoho nezranila,“ popsal.

Žena podle serveru utrpěla oděrky na rukou i nohou a také drobné zranění hlavy. A podle svého syna byla vyděšená.

Případ již prověřuje policie. „Mohu potvrdit, že jsme vyjeli k případu napadení psem v Nebílovech, při kterém došlo i k použití zbraně. Případ v tuto chvíli prověřujeme,“ uvedla policejní mluvčí.

Strážník se výsledku šetření neobává. „Pokud dojde ke střelbě na veřejnosti, vždy se to šetří, to prostě být musí, vím ale, že to oprávněné bylo, jinak bych ten útok odvrátit nemohl,“ dodal.