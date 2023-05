Po osmi letech. Zemanem odmítaní akademici získají profesuru na konci června, potvrdil Hrad

Prezident Petr Pavel jmenuje 21. června profesory také Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta – dva akademiky, které po své dvě volební období odmítal jmenovat exprezident Zeman. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí Hradu Markéta Řeháková. Záměr kauzu s oběma akademiky uzavřít, Hrad avizoval už dříve. Prezident ale nechtěl specifikovat datum jejich jmenování, protože celou věc řešili kvůli probíhajícímu sporu právníci. Původní zpráva Praha 11:53 31. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fyzik Ivan Ošťádal (vlevo) a umělecký historik Jiří Fajt | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Hrad po osmi letech jmenuje profesory fyzika Ivana Ošťádala a kunsthistorika Jiřího Fajta. Oba odmítal od roku 2015 jmenovat bývalý prezident Miloš Zeman.

„Můžeme potvrdit, že jmenování akademiků Fajta a Ošťádala profesory proběhne společně s ostatními profesory 21. června,“ odpověděla na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí prezidenta Petra Pavla Markéta Řeháková.

Jak už oba akademici dříve serveru iROZHLAS.cz potvrdili, o záměru Hradu na jejich jmenování už dopředu věděli. Ani jeden z nich ale neznal přesné datum, kdy by k události mělo dojít, a očekávali, že celý proces bude trvat delší dobu.

Jak Fajt, tak i Ošťádal přitom redakci popsali, že pro ně udělení profesury znamená po letech jistou satisfakci a ujištění, že ani prezidentský úřad nestojí nad akademickou svobodou.

„Univerzity si ji obhájily od středověku až do současnosti a není tedy možné, aby se k tomu (jmenování – pozn. red.) nikdo kromě univerzitních institutů vyjadřoval a odmítal akceptovat to, co doporučila a schválila univerzita. Mně tedy šlo zejména o toto,“ vysvětlil Fajt, který aktuálně pobývá v Německu, důvod, proč po celých osm let vedl soudní spor.

Léta soudních tahanic

Spor o jmenování profesorů se táhne už od prvního prezidentského období Miloše Zemana. Ten v roce 2015 odmítl jmenovat trojici docentů Ivana Ošťádala, Jiřího Fajta a Jana Eichlera profesory. Ti se proti Zemanovu rozhodnutí bránili soudní cestou. V tom je podpořily také jejich domovské vysoké školy, které ve své žalobě argumentovaly, že zákon o vysokých školách prezidentovi neumožňuje navrhované kandidáty na profesory odmítnout.

Akademici se svými školami pak v soudních tahanicích s Hradem pokračovali po osm let. Jediný, kdo žalobu stáhl, byl Jan Eichler z Vysoké školy ekonomické, který se tak rozhodl v roce 2016. Zeman ho o pět let později profesorem jmenoval.

Pražský městský soud v roce 2018 Zemanovo rozhodnutí o nejmenování Ošťádala a Fajta profesory zrušil a vrátil prezidentovi k dalšímu řízení. Univerzita Karlova pak podala v únoru 2019 ještě dvě správní žaloby, podle kterých měl prezident odmítnutím profesorů zasáhnout do akademických svobod.

V roce 2020 pak soud pravomocně rozhodl, že nejmenování obou docentů profesory nebylo v souladu se zákonem a Nejvyšší správní soud o rok později odmítl obě Zemanovy kasační stížnosti proti verdiktu, který mu jmenování obou akademiků nařizoval. Přesto tak až do konce svého mandátu neučinil. Celou věc uzavřel až jeho nástupce Petr Pavel, který oba akademiky profesory jmenoval.