Platy na vysokých školách jsou ostudné. Konkurovat zahraničí nemůžeme, říká předsedkyně Akademie věd

Vyučující a studující humanitních a společenských oborů s iniciativy Hodina Pravdy varují před kolapsem systému vysokých škol. Nazvali tak proto i svůj pondělní protest. Požadují navýšení peněz na vysoké školství o 11 miliard. „Pokud srovnáme naše platy se zahraničím, tak jsou mnohem nižší. Když někomu v zahraničí řeknu, jakou mám mzdu, tak je to opravdu ostudné," popsala ve vysílání Českého rozhlasu Plus předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Praha 21:49 3. června 2024

Podporujete pondělní protest iniciativy Hodina pravdy?

Já o tom nemám dostatek informací, tak nemůžu říct, jestli ho podporuju, nebo nepodporuju. Jedna věc je žádat víc a víc peněz a druhá věc je, co za ně nabízet. Já bych se velmi nerada vyjadřovala k číslům a k tomu, co před chviličkou zaznělo, protože pro to prostě nemám dost informací.

Pokud ale vím, tak řada zaměstnanců vysokých škol pracuje u vás na akademii. To jste o situaci na vysokých školách spolu nemluvili? Neměli jste tu příležitost v posledních dnech a týdnech?

U nás samozřejmě lidé spolupracují s vysokými školami většinou, ale ne ve všech případech. Je to spíš tak, že pracují na Akademii věd, mají svůj obor a na vysokých školách mají specializované přednášky na malý úvazek. Já jsem to sama dělala dlouhou dobu také tak. Na vysoké škole jsem měla dvě úzce specializované přednášky. Nevím, jestli ti lidé mají dobrý vhled do situace na vysokých školách. To nemůžu posoudit.

Když říkáte ti lidé, tak tím myslíte koho?

Tím myslím své kolegy, kteří dělají vědu na Akademii věd a mají nějaké specializované přednášky na nejrůznějších vysokých školách. My máme smlouvy s mnoha vysokými školami jednak na školení studentů, hlavně tedy postgraduálních studentů. Ale také máme lidi, kteří sami za sebe mají specializované přednášky na vysokých školách. S těmi jsem o tom mluvila.

‚Ostudné platy‘

Není to tak, že akademici mají úvazek jak na vysoké škole, tak u vás, prostě z toho důvodu, že by je jedna práce neuživila?

To je spekulace.

Já nespekuluji, já se jenom ptám.

Já to můžu posoudit z vlastní zkušenosti. Já jsem dlouhé roky přednášela na vysoké škole a současně jsem pracovala na Akademii věd. Na vysoké škole jsem měla malý úvazek, řekněme mezi desíti a dvaceti procenty, a celý úvazek jsem měla na Akademii věd a měla jsem to velmi striktně oddělené.

Na Akademii věd jsem dělala vědu za peníze akademie. A za granty, které jsem získala pro svůj mateřský ústav, jsem měla specializované přednášky. Jednu dobu jsem dokonce přednášela zadarmo, protože nebyl způsob, jak mi přednášky hradit. Rozhodně bych řekla, že já sama jsem si tím nikdy nepřivydělávala a nikdy jsem nebyla v situaci, kdybych musela mít dvě zaměstnání, abych se uživila.

Je ale pravda, a to je potřeba zdůraznit, že platy jak na vysokých školách, tak na Akademii věd, jsou ostudně nízké. Já jsem dlouhou dobu počítala doslova každou korunu. Akorát teď v nejvyšších manažerských pozicích, kde se posledních pár let vyskytuji, nemusím každou korunu třikrát obrátit v ruce.

Pokud srovnáme naše platy s platy našich kolegů v zahraničí, a opět to platí jak pro vysoké školy, tak pro Akademii věd, tak jsou mnohem nižší.

Argument, že máme u nás nižší životní náklady, sice trošku platí, ale je veliký tlak na to, abychom internacionalizovali prostředí vědy a vzdělávání u nás. Ale my o pracovní sílu vědeckého pracovníka nebo vysokoškolského pedagoga soutěžíme na světovém trhu. Samozřejmě se chceme poměřovat s těmi vědecky nejvyvinutějšími zeměmi. A tam tedy opravdu nemůžeme konkurovat. Když někomu v zahraničí řeknu, jakou mám mzdu, tak je to opravdu ostudné.

To jsme se obloukem vrátili k mému prvnímu dotazu. Jestli souzníte s požadavky, které má iniciativa Hodina pravdy, která přichystala protest s názvem Kolaps systému, čímž má na mysli kolaps některých vysokých škol. Podle všeho tedy s požadavky souzníte, protože vaše analýza je podobná.

V obecné rovině ano, ale já nemám ráda katastrofické scénáře. Já se pohybuji celý život v experimentálním a exaktním oboru a chci prostě vidět tvrdá data. A v tomto případě jsem je neviděla, tak bych velmi nerada říkat nějaká silná prohlášení.

Před chviličkou jste řekla, že platy na vysokých školách jsou nedůstojné.

Já jsem použila slovo ostudné.

Což je ještě silnější výraz. Dramatičtější, dalo by se říct.

Ano a říkala jsem ho v kontextu vědeckých pracovníků a vysokoškolských pedagogů. Na vysokých školách samozřejmě nejsou jenom vysokoškolští pedagogové a na Akademii věd nejsou jenom vědečtí pracovníci. Já jsem srovnávala jen platy nejkvalifikovanějších lidí se světovou úrovní a tam si za tím srovnáním stojím.