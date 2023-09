Zástupci vysokých škol a školských odborů v úterý 12. září znovu připomněli, že systém financování vysokých škol je podle nich špatně nastavený. Tvrdí, že peníze jim chybí už teď, a bojí se toho, že další škrty ještě přijdou. Jestli se situace nezmění, jsou připraveni se znovu ozvat. Nevylučují pak ani stávku. Praha 17:05 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolinum - jmenování profesorů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

V systému vysokoškolského vzdělávání chybí nejméně 10 miliard korun, říká předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil.

Podle jeho propočtů, které představil na úterním protestním shromáždění na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, deficit vznikal postupně posledních 15 let.

Zástupci vysokých škol mají určitou představu, jak by měl systém financování vypadat. Podobně jako u obrany by to podle nich mohlo být určitou fixací na HDP.

„To by pomohlo dostat se v následujících letech na úroveň jiných evropských zemí, jako je třeba Polsko nebo pobaltské země, za kterými Česko zaostává,“ uvedl Milan Pospíšil.

Zástupci vysokých škol by v nejbližší době měli s ministerstvem školství řešit i výhled financování na roky 2025 a 2026. Což je důležité pro plánování a rozvoj jednotlivých institucí.

Je navýšení peněz reálné?

Akademici se ale obávají, že navýšení peněz není moc reálné. Návrh státního rozpočtu pro příští rok totiž počítá s tím, že školství jako celek přijde o dalších 11 a půl miliardy korun.

Podle ministra školství Mikuláše Beka z hnutí STAN se o konkrétní podobě rozpočtu ještě jedná a hledají se způsoby, jak rozpočet naopak navýšit. Podle něj totiž ve školství chybí minimálně 40 miliard korun.

Jednání podle ministra potrvají několik týdnů. Zároveň dodal, že je nutné změnit i systém přerozdělování peněz mezi jednotlivými vysokými školami, který podle něj není momentálně nastavený spravedlivě.

Hrozby podfinancování škol

Podfinancováním vysokých škol hrozí, že akademici budou ze školství odcházet a na vysokých školách tak nebude dostatek profesorů.

Podle předsedkyně České konference rektorů Mileny Králíčkové jsou totiž platy na univerzitách nízké a nedokážou konkurovat ostatním sektorům na trhu, proto lidé často odcházejí.

„Dlouhodobé podfinancování vede k odlivu mozků,“ upozorňuje rektorka.

„Vychováte mladé vědce, ti získají třeba i prestižní granty, ale v ten okamžik vám odejdou někam jinam, do Holandska, kamkoliv po Evropě, nebo i mimo Evropu. Takže ten brain drain je bohužel něco, co nám brání v tom, abychom byli efektivnější ve znalostní ekonomice,“ dodává Králíčková.

Pokud se situaci nepodaří stabilizovat a žádná dohoda na změně financování vysokých škol nenastane, plánují se zástupci institucí znovu ozvat. Nevylučují dokonce ani stávku.