Poslanec v kroji. ‚Chtěl jsem vyjádřit úctu a respekt k našim tradicím a kořenům,‘ řekl Horák

Košice, kravata, oblek. A pak jeden kroj. Na ustavující schůzi dolní komory v novém složení vyčníval jeden z poslanců za KDU-ČSL. Nikoliv však z potřeby se jen zviditelnit, šlo podle něj o gesto úcty a respektu k tradicím. „Před 75 lety skládal poslanecký slib ve vlčnovském kroji můj pradědeček, předválečný starosta Vlčnova a po válce poslanec za lidovou stranu," popsal v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Jiří Horák. Rozhovor Praha 17:34 8. listopadu 2021

Na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny jste přišel v kroji. Proč?

Přestože jsem starostou Bučovic, ale vzal jsem si vlčnovský kroj. Před 75 lety skládal poslanecký slib ve vlčnovském kroji můj pradědeček, předválečný starosta Vlčnova a po válce poslanec za lidovou stranu. Poté měl už smutný příběh. Nechtěl, aby se lidová strana podřídila komunistickému režimu, a proto byl v roce 1949 a poté v roce 1953 utýraný na Mírově (Věznice Mírov, pozn. red.). Já jsem mu tím gestem chtěl vyjádřit úctu a respekt, také respekt k našim tradicím a kořenům.

Jiří Horák

Budete tedy chodit na jednání sněmovny v kroji?

Ne, ne, ne. Určitě ne. „Dědáček“ také nechodil na jednání v kroji, měl ho jenom při skládání slibu a já jsem si ho vzal také pouze na složení poslaneckého slibu.

Jaké jsou vaše plány coby nově zvoleného poslance? Co se budete snažit prosazovat?

Já se budu zajímat o ty problémy, se kterými se už setkávám jako starosta – to jsou problémy přípravy dopravní infrastruktury. My v Bučovicích dlouhá léta bojujeme za obchvat. To je jenom jeden z příkladů, ale samozřejmě těch staveb je o mnoho víc. Problém je nedostatek bydlení. Trápí to lidi z našeho města, se kterými se setkávám. Také velký problém jsou třeba exekuce.

Řekl bych tedy, že ve sněmovně chci řešit ty věci, se kterými se setkávám jako starosta každý den.

A když jste předtím zmiňoval tradice, chtěla bych se vás ještě doptat na váš postoj k manželství stejnopohlavních párů? Zastáváte tradiční názor i v tomto kontextu?

Ano, zastávám tradiční názor i v tomto.

Pokud by se tedy o tom v Poslanecké sněmovně hlasovalo, vy byste byl proti?

Ano.

PhDr. Jiří Horák, Ph.D. narozen 24. července 1984

vystudoval sociologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci

od roku 2010 je komunálním politikem města Bučovice, od 2018 jeho starostou

do Poslanecké sněmovny neúspěšně kandidoval v letech 2013 a 2017, podařilo se mu to až v roce 2021

pravnuk někdejšího starosty slováckého Vlčnova a poslance Národního shromáždění Jana Plesla