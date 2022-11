Potravinové banky netrpělivě vyhlíží podzimní sbírku. Doufají, že se jim podaří doplnit prázdné sklady

Potravinové banky a nevládní organizace už netrpělivě vyhlížejí podzimní sbírku potravin. Bude přesně za týden, v sobotu 12. listopadu. Je to pro ně šance doplnit zboží ve skladech. Zdražování totiž dostává do složité situace stále víc lidí a to znamená, že odběratelů jídla přibývá. Právě potravinová sbírka je jednou z cest, jak pomoci těm nejohroženějším. Praha 14:12 5. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nějaké zásoby ještě máme, ale těšíme se a zároveň se obáváme, že těch potravin bude míň,“ vysvětluje předsedkyně potravinové banky v Chotovicích u Litomyšle (ilustrační foto) | Foto: Václav Šlauf | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Pracovnice Dana Honovcová míří s nákupním košíkem mezi regály výdejního skladu potravinové pomoci a klientovi, který sem přišel o berli, nakládá trvanlivé potraviny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stále víc lidí se obrací s žádostí o pomoc na potravinové banky. Letos je v Česku alespoň jednou využilo 270 tisíc lidí - to je zhruba o 70 tisíc víc než za celý loňský rok.

Za měsíc takto pracovnice charity odbaví až 150 uživatelů sociální služby. Těch navíc v poslední době přibývá.

„Řekla bych, že kolem 20 procent klientů je tady nových a mění se jejich struktura. Dřív sem chodilo víc mužů. Dnes sem chodí víc osamělých žen a víc maminek s dětmi,“ popisuje pracovnice.

Právě to je jedna z cílových skupin, které má pomoct podzimní potravinová sbírka.

„Potraviny, které nejvíce pomáhají, jsou pro svou trvanlivost konzervy, dětská výživa, ta je velmi důležitá, polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže, luštěniny a těstoviny. Tyto sbírky jsou nejdůležitější, protože získáváme potraviny pro sociálně slabé rodiny, které je nutně potřebují. Víte, jak to je v dnešní době. Potraviny jsou čím dál dražší, takže lidé se dostávají do těžkých situací,“ popisuje, jaké potraviny jsou teď nejvíc potřeba, ředitelka pardubické charity Marie Hubálková.

Sbírka potravin se blíží. Uvidíme se již v sobotu 12. listopadu. Zapojené obchody naleznete na naší interaktivní mapě na stránkách https://t.co/jN8s7b6g63 pic.twitter.com/5xankBgXc1 — Sbírka potravin (@sbirkapotravin) November 3, 2022

To, že se mění společenská struktura žadatelů o potraviny, může potvrdit i ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

„Přichází mnohdy mladé rodiny, přicházejí rodiče s více dětmi, maminky nebo rodiče s dětmi. Těch přibylo výrazně. Řekla bych, že přibylo i seniorů, protože současná situace na ně velmi doléhá. Už se nebojí stigmatizace toho, že si přijdou pro pomoc,“ líčí Láchová.

Kdyby každý přinesl kilo potravin

V pardubickém skladu potravinové pomoci uchovávají jídlo nejen z potravinových sbírek a od různých dárců, ale dováží ho sem podle potřeby i z krajské potravinové banky v Chotovicích u Litomyšle. Zásob už mají málo, na podzimní sbírku jídla proto netrpělivě čekají.

Přibylo lidí v nouzi a ubylo dárců. Karlovarská potravinová banka má sklady téměř prázdné Číst článek

„Nějaké zásoby ještě máme, ale těšíme se a zároveň se obáváme, že těch potravin bude míň,“ vysvětluje předsedkyně potravinové banky Blanka Vopařilová.

„Pokud by každý z posluchačů, každý z občanů republiky přišel a daroval kilo potravin, například těstovin, tak by to bylo obrovské množství a bylo by to víc, než jsme kdy vybrali. Nicméně doufáme, že potravinový zisk bude aspoň takový, jako byl na jaře,“ dodává Láchová.

Přispět můžou lidé příští sobotu v dalším kole celorepublikové potravinové sbírky 12. listopadu. Jídlo můžou darovat i v obchodních řetězcích a online obchodech. V jarním kole do ní Češi darovali asi 300 tun potravin.