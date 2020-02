Magistrát v Praze plánuje do dvou let otevřít hospic pro umírající děti, zatím není jasné na jakém místě

Dětský hospic bude lůžkové zařízení, kde se zdravotníci nebudou starat jenom o umírající děti, ale i o ty, které jsou dlouhodobě nemocné. Svým způsobem by hospic měl pomoct i rodičům.

Nemocnicím chybí přes tisíc sester a stovky lékařů. Podívejte se, jak je na tom ta vaše Číst článek

„Máte-li těžce nemocné dítě a potřebujete si něco zařídit, tak vy nemůžete to dítě dát například do nemocnice, byť potřebuje zdravotní péči, protože nemá akutní komplikace, tak vy se o něm musíte starat 24 hodin denně. Tuhle mezeru by měl vyplnit ten dětský hospic,“ vysvětluje primářka domácího hospice Cesta domů Irena Závadová.

Kde by takový hospic mohl být a jestli bude muset kvůli němu město postavit třeba úplně novou budovu, to zatím není jasné. Podle vedení magistrátu by ale měl fungovat do dvou let.

O děti v poslední fázi života se dokáže postarat třeba speciální tým zdravotníků v Motole. Paliativní péči dětem poskytují i domácí hospice. O ty je teď i mezi dospělými podle magistrátu velký zájem. Většina z 12 tisíc lidí, kteří ročně v Praze zemřou, si podle statistik města přeje odejít doma. Jenže dvě třetiny z nich končí svůj život v nemocnicích. Praha proto chce do pěti let navýšit kapacity hospiců. Ideálně tak, aby se většina potřebných lidí dostala k paliativní péči do 48 hodin.