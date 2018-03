11. 6. 2015 |Eva Rajlichová |Zprávy z domova

Umřít doma mezi svými blízkými si přeje většina Čechů. Umožnila by jim to třeba i domácí hospicová péče, zatím ji ale nehradí zdravotní pojišťovny. To by se mohlo změnit, od dubna se rozběhl pilotní projekt. Testuje, jak by mohlo financování mobilních hospiců fungovat.