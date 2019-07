Přehled tisku: dohled nad zpravodajci, novela o zastavení bezvýsledných exekucí a šmejdi v Mostě

Páteční Lidové noviny se zaměřily na policejní zátahy na cyklisty v Praze. Podle mluvčí policie se má jednat o preventivní akci. Právo píše o tom, že zpravodajské služby v Česku stále nemají nezávislý kontrolní orgán, jehož členové by mohli nahlížet do otevřených případů. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:02 26. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exekuce, kdy dlužník nemá dostatečný majetek, běží zbytečně. Ministerstvo je chce zastavit, pokud se do tří let nepohnou z místa. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Ministerstvo spravedlnosti chce po uplynutí tří let zastavit takzvaná bezvýsledná exekuční řízení, kdy dlužník nemá dostatek majetku a věřitel tak nedostává splátky. Píše to páteční vydání E15. Exekucí v Česku je aktuálně zhruba 4,7 milionu. Bezvýsledná je asi polovina.

Novely, které ministerstvo navrhuje, by měly platit od roku 2022. Cílem je taky zamezit vícečetným exekucím vedeným proti jednomu neplatiči. Soudní exekutoři by zastavovali exekuce, když do tří let nebude vymáhaná pohledávka uhrazená ani do výše nákladů exekuce. Někteří poslanci podle E15 navrhují, aby se případy posuzovaly individuálně. Prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk řekl, že by marné exekuce zastavoval nejdřív po pěti letech.

Ministerstvo chce do září zkontrolovat 133 tisíc exekucí. ‚Není možné to stihnout,‘ tvrdí soudy Číst článek

Deník

V Mostě se znovu objevili takzvaní šmejdi, všímá si regionální Deník. Kromě podomních prodejců energií teď zkouší štěstí i prodejci bezpečnostních zámků. Policie aktuálně šetří jeden z oznámených případů. Lidé totiž příliš často podobné případy nenahlašují.

Lidové noviny

Strážníci v Praze si na vybraných stezkách počkají na cyklisty, píší páteční Lidové noviny. Kontrolují, zda dodržují povinnosti spojené s pohybem na kole. Policie bude v létě hlídkovat na různých místech cyklostezky A2. Mluvčí pražské policie Irena Seifertová řekla, že cílem je informovat lidi o tom, jak se mají na komunikaci chovat, ať už jako cyklisté nebo chodci. Jde podle ní o preventivní akci.

Větším problémem jsou pro Prahu podle Lidových novin sdílené bicykly a koloběžky, které porušují pravidla pro jízdu a parkují na místech, kde by neměly. Dalším problémem jsou pivní kola pro skupinu lidí, kteří často jezdí pod vlivem alkoholu a pomalou jízdou brzdí auta i tramvaje. Proto už se nemůžou pohybovat po Letné, během léta je město chce zakázat i na dalších místech.

Zpravodajské služby zřejmě budou mít víc pravomocí. Zbývá jen podpis prezidenta Číst článek

Právo

Zpravodajské služby stále nemají nezávislý kontrolní orgán, který by mohl nahlížet i do otevřených případů, což sněmovní kontrolní komise nemůže. Připomíná to páteční Právo. Vláda má problém sehnat vhodné adepty, brání jí zejména přísná kritéria.

Otálení ministrů se sestavením kontrolního orgánu přimělo poslance z komise pro kontrolu zpravodajské činnosti k akci. Pověřili předsedu Víta Rakušana (STAN), aby napsal dopis předsedovi vlády a šéfovi ANO Andreji Babišovi. Poslanci se podle deníku Právo ptají, kdy vláda pošle seznam deseti nominantů, ze kterých sněmovna vybere pět členů komise. Zákon stanovuje, že musí jít o lidi vysokoškolsky vzdělané v oblasti práva, musí být starší čtyřiceti let a mít nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky, tedy přísně tajné.