Přehled tisku: igelitové tašky na ústupu, firmy chtějí nabírat důchodce a novela proti ‚šmejdům‘

Podle supermarketů klesá zájem o igelitové nákupní tašky, stále více lidí si do obchodu nosí vlastní, píše se ve čtvrtečních Lidových novinách. Mf Dnes se věnuje zájmu firem o zaměstnávání důchodců, hledají mezi nimi i odborníky. Právo pak píše o novele ministerstva zdravotnictví o zákazu reklam na „zázračné přístroje a léky". Více se dočtete v přehledu tisku, který který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 10. října 2019 Klasické igelitky se rozkládají 25 let. Papírové tašky dva měsíce (ilustrační foto). | Zdroj: Profimedia

E15

Stát víc chrání úrodnou půdu. Píše to deník E15. Úřady loni o 42 procent omezily objem půdy, kterou vyřazují ze zemědělského půdního fondu. Česko tak přišlo zhruba o jeden a půl tisíce hektaru orné půdy. V předchozích letech to bylo o zhruba tisíc hektarů ročně víc.

Lidové noviny

Zájem o igelitové nákupní tašky klesá, hlásí supermarkety. Podle Lidových novin přibývá lidí, kteří si do obchodu berou vlastní tašku. Podporují to i některé řetězce, které prodej igelitových tašek úplně zrušily. Do obchodů si zákazníci berou i textilní sáčky, které snadno nahradí mikrotenové pytlíky. Mikrotenové sáčky na ovoce a zeleninu se rozkládají stovky let. Zato ty textilní se dají používat opakovaně a jednoduše vyprat. Klasické igelitky jsou na tom z ekologického hlediska „lépe" - rozkládají se 25 let. V porovnání s papírovou taškou, která se rozpadne do dvou měsíců, je to ale stále dlouho.

Mf Dnes

Firmy chtějí nabírat do práce důchodce. Podle Mf Dnes tím chtějí vyvážit podstav při současné nízké nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé si na důchodcích cení hlavně to, že jsou časově flexibilní. Nenabízí jim ale jen pomocné práce, můžou z nich udělat i třeba zástupce vedoucích. Už zdaleka nejsou důchodcům vyhrazené jen pomocné práce ve výrobě, místa vrátných nebo uklízeček. Stále víc firem hledá mezi lidmi v důchodovém věku odborníky, kteří by jim pomohli udržet výrobu, služby nebo provozy.

Hospodářské noviny

Po deseti letech je Česko opět na prahu výstavby velkých slunečních elektráren. Hospodářské noviny píšou, že jejich výstavba by měla razantně zlevnit. Za deset let by výkon všech solárních elektráren mohl stoupnout z dvou gigawattů na sedm. Nejvíc plánuje do solárů investovat tuzemská jednička na tomto tomto trhu, polostátní firma ČEZ. Má rozpracované projekty o výkonu 500 megawattů, tedy čtyřikrát tolik, než současný výkon. Nové zdroje by mohly vzniknout na nevyužitých rekultivačních plochách nebo v okolí současných klasických elektráren firmy. Na zemědělské půdě stavět nechce.

Deník

Ojeté trolejbusy po dosloužení v Česku putují do postsovětských republik. Tématu se věnuje Deník. Největší zájem je o legendární škodovácké trolejbusy typu 14 Tr. U nás je ale ještě můžete potkat v Pardubicích. A to hlavně v zimě, kdy je dopravní podnik používá na odstranění námrazy. Na většinu populárních trolejbusů z pardubického vozového parku teď můžou lidé narazit v postsovětských republikách. Třeba ve ukrajinských městech Lvov, Oděsa, Ternopol nebo Žitomir.

Deník N

Sociální demokracie v některých regionech zvažuje, že za rok půjde do krajských voleb i s nestraníky. Deník N píše, že k této variantě se připojuje třeba hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Chce tak udržet krok s ostatními stranami, které nestraníky taky na kandidátkách mají. Podporu má i od předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Krajské volby má na starosti místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Deníku N řekl, že vedení strany nedávalo krajům doporučení, aby dělaly smíšené kandidátky. Problém v tom ale nevidí.

Právo

Ministerstvo zdravotnictví chce takzvaným šmejdům zatrhnout podvodné reklamy na „zázračné přístroje a léky". Deník Právo píše, že tyhle praktiky zatím skoro nejde pokutovat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO proto chystá novelu, která umožní takové reklamy regulovat. V současnosti nemůže proti reklamám na věci, které se vydávají za zdravotnické pomůcky, zasáhnout ani Státní ústav pro kontrolu léčiv.