Přehled tisku: kauza Via Chem Group, kontroly posílání balíků a exekuce po změně dodavatele energií

V pátečním tisku se dočtete, že skupina Via Chem a dalších pět firem už nejsou trestně stíhány v kauze zmanipulovaných insolvenčních řízení. Informoval o tom deník E15. Česká obchodní inspekce bude podle Hospodářských novin kontrolovat posílání poštovních balíků. A změna dodavatele energií může skončit až exekucí, píše Právo. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:16 29. března 2019

E15

Skupina Via Chem a dalších pět firem už nejsou trestně stíhány v kauze zmanipulovaných insolvenčních řízení. Podle informací deníku E15 nejvyšší státní zastupitelství zrušilo usnesení Národní centrály proti organizovanému zločinu, která stíhání firem zahájila v únoru 2018. Kauza ale není u konce, případem se dál bude zabývat policie. Podle obvinění skupina Via Chem usilovala o to, aby Spolchemie, ve které má zhruba třetinový podíl, zůstala pod vlivem Petra Sisáka.

Mf Dnes

V Česku se nedaří snižovat počet dětí, které spáchají sebevraždu. Tématu se věnuje Mf Dnes. Národní ústav duševního zdraví proto připravuje speciální program, který má naučit mladistvé, jak zvládat stres nebo úzkosti. Takzvaná psychosociální výchova by v budoucnu mohla být součástí základního vzdělávání. Většina duševních potíží vzniká ve věku do 14 let, problém ale je, že se většinou neřeší.

Deník

Vláda se bude v nejbližších dnech zabývat inkluzivní vyhláškou. Deníku to řekl ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. V rámci inkluze se mezi běžné žáky začleňují děti se specifickými potřebami. Podle nové vyhlášky se ale omezí počet asistentů, které mají k dispozici. Ve třídě by nově měli být maximálně dva plus jeden pedagog. Možné jsou ale i výjimky.

Hospodářské noviny

Česká obchodní inspekce bude kontrolovat posílání poštovních balíků. Všímají si toho Hospodářské noviny. Inspektoři se zaměří hlavně na poplatek za dodávku balíků přes hranice. Rozdíl v cenách mezi vnitrostátními a přeshraničními zásilkami je totiž několikanásobný. Částky tak neodpovídají skutečným nákladům na dopravu.

Právo

Změna dodavatele energií může skončit až exekucí - upozorňuje na to deník Právo. Lidé totiž při přechodu k jiné firmě často zapomínají, že musí uhradit doplatky nebo smluvní pokuty, které mají v původní smlouvě.

Počet dluhů domácností za energie se v roce 2018 meziročně zvýšil o 50 procent. Důvodem je ale hlavně to, že v poslední době dodavatele měnil velký počet domácností. Jak uvádí deník Právo, pro změnu se loni rozhodlo přes 260 tisíc odběratelů plynu a 570 tisíc odběratelů elektřiny.