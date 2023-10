Prezident Pavel se s manželkou stěhuje do Lumbeho vily. V minulosti ji využíval i Klaus nebo Zeman

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou se přestěhovali do Lumbeho vily na pražských Hradčanech. Vyplývá to z čtvrtečního příspěvku hlavy státu na facebooku. Dříve v televizi CNN Prima News Pavel řekl, že v ní chtějí bydlet během pracovního týdne. O využití vily, kde v minulosti bydlel i bývalý prezident Miloš Zeman, Pavel mluvil už po svém březnovém nástupu do funkce.

