Von der Leyenová v Praze vyzdvihla Česko za podporu Ukrajiny a poděkovala za příspěvek při formování EU

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ocenila českou pomoc Ukrajině. V projevu před slavnostním koncertem ke 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie v pražském Rudolfinu také uvedla, že Česko se podílí na vytváření budoucnosti unie. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že EU funguje lépe, když se ocitne pod tlakem, v čase krizí. Poukázal na ruskou hrozbu a tlak světové ekonomické konkurence. Praha 22:49 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při návštěvě České republiky | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Po celé dekády nás železná opona držela každého na své straně, ale sametová revoluce vás navrátila zpět do Evropy,“ připomněla von der Leyenová, která posluchače pozdravila česky a vzpomněla i někdejšího disidenta a prezidenta Václava Havla.

Česko a země střední i východní Evropy nás naučily hodně o chování Putina, řekla von der Leyenová Číst článek

Podotkla, že nechce připomínat, co dvacetileté členství v unii pro Česko znamenalo. „Vždyť to vidíte každý den. Přitahujete turisty z celého světa, investory z celé Evropy a exportujete pětkrát víc než před 20 lety,“ vyjmenovala.

Evropa podle předsedkyně Evropské komise posílila Česko, a Česko naopak posílilo Evropu, pro niž byl podle ní inspirací boj za svobodu. „Chci poděkovat českému národu za váš příspěvek při formování naší současné unie,“ řekla.

„Vy jste se stali jedním z nejspolehlivějších ukrajinských spojenců nikoli proto, že to bylo jednoduché, ale protože to bylo správné. Vy jste vedli iniciativu pro získání munice nikoli proto, že to bylo snadné, ale protože to bylo správné. Vy jste přijali nejvíc uprchlíků z Ukrajiny na obyvatele ne proto, že to slibuje nějaký úspěch, ale protože je to správné. A za českého předsednictví se nám podařilo osvobodit se ze jha ruského vydírání energiemi, zase protože to bylo správné,“ řekla.

‚Silnější a bezpečnější‘

„Evropská unie stejně jako Severoatlantická aliance, kde letos slavíme už 25 let členství, každá svým způsobem drží západní demokracie pohromadě. A Česko je díky nim mnohem silnější a bezpečnější,“ uvedl v projevu Fiala.

I po 20 letech jsou Češi k EU podezřívaví. ‚Trochu plesnivé a určitě to smrdí,‘ popisuje Buchtík Číst článek

Unie se podle něho zejména v časech krizí navzdory rozdílům mezi členskými státy umí semknout, pomáhat si a rychle dospět ke společnému řešení. Premiér poukázal na ruskou hrozbu, při níž jde podle něho o zachování míru a svobody, i na tlak světové konkurence. „Zde se hraje o to, aby Evropská unie dokázala zachovat a rozvíjet výjimečnou kvalitu života svých obyvatel, aby dokázala soutěžit s rychle se rozvíjejícími ekonomikami v Asii a Americe,“ řekl.

Česko podle Fialy už naplno ovlivňuje činnost evropských institucí. „Evropská unie už pro nás není žádné oni, ať už Brusel, byrokraté nebo třeba staré evropské státy. Evropská unie jsme dnes naplno i my,“ zdůraznil. Dodal, že Česká republika již nesmí hrát „v nějaké druhé lize“ a má se měřit s těmi nejlepšími.

V Rudolfinu provedla Česká filharmonie, sólisté a Pražský filharmonický sbor pod taktovkou Semjona Byčkova Beethovenovu Symfonii číslo 9 d moll se závěrečnou Ódou na radost německého básníka Friedricha Schillera, která se stala hymnou Evropské unie. Filharmonici symfonii zahrají pro veřejnost také ve středu, čtvrtek i pátek.