Politici musí umět dávat góly, míní Michopulos. ‚Lepší je práci rozumět,‘ říká editor ke konci Langšádlové

„Neměla jsem lajky," tak Helena Langšádlová odůvodnila svoji rezignaci na ministerský post. Jak důležité je pro politika umět se mediálně prodat? „Pokud neumí dobře oslovovat veřejnost, politické partnery a komunikovat s politickými oponenty, je polovičním politikem," říká politický marketér Petros Michopulos. „Pro mě je ale stále vyšší kvalitou to, že člověk rozumí své práci," oponuje editor Seznam Zpráv Jan Stránský v pořadu Plusu Pro a proti. Pro a proti Praha 0:10 1. května 2024

Stránský souhlasí s tím, že komunikace je klíčovou součástí práce ministrů. Na postu, který zastávala Helena Langšádlová, to ale podle něj není jednoduchá disciplína.

„Samotný obsah práce ministryně pro vědu, výzkum a inovace není pro širokou veřejnost populární a snadno pochopitelný. A s tím souvisí i to, že se hůř komunikuje,“ domnívá se.

„To je tradiční výmluva většiny ministrů, kteří nemají úplně sexy ministerstva,“ reaguje Michopulos. Ministr vlády, který říká, že podcenil komunikaci nebo málo prezentoval svoje výsledky, se podle něj stává státním úředníkem, u kterého nezáleží na tom, jak komunikuje s veřejností.

Jeden za všechny...

„Politika hodnotí voliči, a když to neví, přestává být politikem. A to přesně se paní Langšádlové stalo,“ hodnotí spoluautor podcastu Kecy a politika.

„Od ministrů se očekává, že budou dávat góly. A když je nedávají, tak jim nikdo z lavičky nepomůže. Prostě se ten hráč vymění.“ Petros Michopulos

„Nechci ji kritizovat za to, že by odbornou část svojí profese dělala špatně, protože spousta lidí z branže ji chválila. Ale bohužel až poté, co z vlády odešla. I oni tak nesou spoluzodpovědnost za to, že její výsledky nebyly vidět. Kdyby ji chválili poslední dva roky tak, jako to dělali poslední dva týdny, možná by se do té situace nedostala.“

Stránský souhlasí s tím, že politik, který není vidět, se stává neviditelným pro voliče, a tím pádem je pro svoji stranu poměrně obtížně protlačitelným do veřejného prostoru. Proto i jeho překvapuje, že Heleně Langšádlové nepomohli s komunikací spolustraníci nebo kolegové z vlády.

„Pokud v jakémkoliv kolektivu, když tak nazvu třeba TOP 09, šéfové nebo kolegové vidí, že se někomu z týmu nedaří v nějaké části jeho práce, tak mu s tím pomohou,“ podivuje se.

Podle Michopulose se v TOP 09 řešilo téma komunikace vrcholných představitelů strany dlouhodobě.

„Politika ale není skautský oddíl. Politická strana je spíš jako profesionální fotbalový tým a ministři jsou jeho koncoví hráči. Jsou nejviditelnější a očekává se od nich, že budou dávat góly. A když je nedávají, tak jim nikdo z lavičky nepomůže. Prostě se ten hráč vymění,“ nabízí srovnání.

„Pokud se z odborných kruhů ozývá, že byla kvalitní ministryní, bylo by fajn si toho člověka na tom postu udržet.“ Jan Stránský

„Výměna ministrů není žádná tragédie. Buď to zvládnou, nebo nezvládnou. A když to nezvládnou, tak ministrem prostě nebudou. To není žádný sentiment,“ dodává.

Stránský připomíná, že konec Langšádlové kritizovali i někteří představitelé vědecké komunity. Z odborných kruhů se ozývalo, že se ministryně věnovala své agendě dobře.

Kompetence znamená nejvíc

„Nejsem schopen posoudit, jestli paní Langšádlová byla natolik kvalitní ministryní po odborné stránce nebo ne. Ale pokud se ozývá z kruhů, na které její práce měla nějaký dopad, že ano, bylo by fajn si toho člověka na tom postu udržet i za cenu toho, že mu bude poskytnuta pomoc s komunikací,“ myslí si.

Stránský souhlasí s tím, že funkci ministrů by v ideálním případě měli vykonávat lidé, kteří rozumí dané oblasti a zároveň jsou schopni svoji práci prezentovat. „Takových lidí ale máme velmi omezené množství. A pro mě je stále vyšší kvalitou to, že člověk rozumí své práci,“ říká.

„Nejvíc mě zarazilo vyjádření Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), že se ministryně věnovala více obsahu své práce než její prezentaci. To vyvolává dojem, že ten, kdo se bude méně věnovat obsahu své práce, ale bude bezvadný v sebeprezentaci, bude hodnocen svými stranickými šéfy lépe. To mi přijde zvláštní,“ konstatuje editor Seznam Zpráv.

Moderuje Lukáš Matoška.