Problematický obsah a paradoxní reklamace. Zákazníci si stěžují na e-shopy se ‚ztracenými‘ balíky

Skoro jako loterie fungují některé české e-shopy - třeba ty, které tvrdí, že nabízí „ztracené a nedoručené zásilky" dopravních společností. Zákazník má možnost si je objednat za určitou částku a až po zaplacení a doručení se dozví, jestli na obsahu vydělal nebo nikoli. Internetový trend ale přináší velká rizika, třeba fakt, že ani samotné eshopy netuší, co vlastně zákazníkům prodávají a v jaké hodnotě.

V Česku ztracené zásilky prodávají minimálně tři obchody, a to Superbalík.cz, Nedoručenézásilky.cz a Levněji.cz. Za všemi stojí podnikatel Michal Čorňák. Na otázky nejdříve odpověděl stručným e-mailem.

Tvrdí, že zásilky získává od externího dodavatele ze zahraničí a při množstevní slevě je může zákazník koupit i za 290 korun za kus a s dopravou zdarma. Přiznal také, že zásilky jeho zaměstnanci nerozbalují ani nijak nepřebírají, a proto ani oni neví, co v nich je.

Podobnými obchody se už zabývá Česká obchodní inspekce, protože si jí zákazníci na takové e-shopy stěžovali. Jak pro Radiožurnál uvedl její mluvčí František Kotrba, za web Levněji.cz už dostala Čorňákova firma pokutu 250 tisíc korun. A předpisy porušil podle kontroly i web Superbalík.cz.

Čorňák na žádost o reakci přes sociální sítě odpověděl, že když weby spouštěl, tak šlo v Česku o nový trend a ani on sám nečekal, že budou mít tak velký úspěch.

Na druhou stranu mu prý ale přinesly řadu problémů, které musel řešit. I když se je podle něj podařilo napravit, tak uvedl, že v brzké době e-shopy Levněji.cz i Superbalík.cz zaniknou. I kvůli pokutě a velkému množství reklamací.

Jak reklamovat překvapení

Weby jako Nedoručenézásilky.cz jsou problematické z několika důvodů. Podle spotřebitelské organizace dTest ručí e-shopy za to, že zásilky získaly legálním způsobem. A taky a že v nich není problémové zboží, jak přibližuje Jan Šůra z právního oddělení organizace.

„V každém případě prodávající odpovídá za vady zboží i za to, že předmětem koupě nejsou věci zakázané, například nelegální omamné látky, nebo věci regulované, u nichž by musely být splněny další podmínky ověření uživatele. To se týká například zbraní,“ vysvětluje Šůra.

Naopak pro zákazníky může potíž nastat třeba u reklamace. Michal Čorňák za e-shop Levněji.cz odpověděl, že reklamace je možná, právník dTestu ale upozorňuje na paradoxní situaci: „Nedoručenézásilky.cz uvádí, že zboží je možné reklamovat. Klademe si otázku, jak prodávající zjistí, že reklamujeme zboží, které bylo obsahem neznámého balíčku.“

A i proto se množí stížnosti. dTest jich napočítal několik desítek, dodal ale, že jde o poměrně nový trend a další můžou se zpožděním přibývat. S neznámými zásilkami nebo s takzvanými mystery boxy se většinou pojí zklamání, protože jejich obsah má často velmi nízkou hodnotu.

Ztracené a nevyzvednuté zásilky českých dopravních společností se podle všeho na stránkách koupit nedají. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík odmítá připustit, že by to bylo možné. „Česká pošta žádné výprodeje svých balíkových skladů, jak se často můžeme dozvědět z pochybných reklam na internetu, nepořádá. Určitě to není žádná naše aktivita,“ říká Vitík.

Připouští, že se občas nepodaří zásilku doručit kvůli chybné adrese, pak se ale vrací zpět odesílateli. Pokud ani to není možné, tak se zásilka ukládá a pošta se podle obsahu snaží identifikovat adresáta nebo odesílatele. K obchodování prý ale nedochází nikdy.