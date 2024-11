Právník k protestu policistů: Není v pořádku nechat někoho záměrně čekat, bude obtížné to sankcionovat

Místo pokuty domluva a delší čekání na příjezd policejní hlídky, pokud nepůjde o ohrožení – tak má vypadat protest, který v pondělí zahájila část policistů. Nelíbí se jim nárůst byrokracie, nedostatek policistů a nízké platy. „Obecně ve státní správě je podfinancování určitě závažný problém, ale nelze to řešit tím, že budu narušovat výkon služby,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Ondřej Preuss z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 15:57 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policista musí vždy, když vykonává službu, přihlížet k okolnostem situace a nemůže vše řešit jen domluvou (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policisté ze zákona, respektive z Listiny základních práv a svobod nesmějí stávkovat, pokud tedy avizují, že nebudou dávat pokuty a k některým událostem přijedou později, je to v pořádku?

Samozřejmě to není v pořádku, protože policista musí vždycky, pokud vykonává službu, přihlížet k okolnostem těch situací a nemůže předem říct, že všechno bude řešit jenom domluvou bez ohledu na závažnost daného přestupku.

O tom už dopředu mluvil policejní prezident Martin Vondrášek. Ten řekl, že policista, který je ve službě, by měl být iniciativní, neměl by přehlížet protiprávní jednání, měl by kromě jiného odhalovat trestné činy a přestupky a podle toho by měl zvolit adekvátní postup. Dodal, že on jako policejní prezident nemůže připustit, že bude policie všechny přestupky řešit stejně, protože to je v rozporu se zákonem. Kde jsou hranice, jak mají postupovat policisté, kteří se připojí k protestu, aby neporušili zákon?

Musí to skutečně plnit tak, jak řekl policejní prezident, musí k okolnostem dané věci přistupovat adekvátně a podle toho, co zjistí. Nemůže si říct, že teď je sice ve službě, ale protože mu něco nevyhovuje, tak nebude šetřit přestupek, nebo dokonce trestný čin.

Ale já nechci zlehčovat situaci. Obecně ve státní správě je podfinancování určitě závažný problém, ale nelze to řešit tím, že budu narušovat výkon služby.

Domluva místo pokuty

Za jakých okolností mohou policisté řešit konkrétní prohřešek domluvou místo pokuty?

Přestupkový zákon umožňuje, že pokud postačí domluva, není nezbytné to řešit pokutou. Dokonce je to takový neformální způsob řešení. Původně, když byl přijat před několika lety nový přestupkový zákon, tak to neumožňoval, policista měl v takovém případě vydat napomenutí.

Ale vzhledem k tomu, že s tím byla spojená asi zásadnější administrativa, na kterou si policisté mimochodem teď stěžují, byla vrácena možnost řešit to neformálně pouze domluvou. Není ale možné najednou všechny věci řešit domluvou, protože to by znamenalo, že není zohledňována intenzita těch porušení.

Druhá část protestu má spočívat v tom, že v některých případech lidé budou déle čekat na příjezd policejní hlídky. Místopředseda odborové organizace bezpečnostních sborů Martin Červenka to vysvětloval tak, že budou delší dobu čekat na příjezd hlídky v případech, kdy nepůjde o ohrožení zdraví, protože policisté budou v tu dobu precizně vyšetřovat jiný případ. Tohle je legální?

Bude záležet na konkrétních okolnostech a je pravda, že se to používá jako forma protestu poměrně často, že najednou já nezačnu dodržovat striktně všechna pravidla, tak jak se formálně mají, a tím se prodlouží ta činnost.

A pak si skutečně dovedu představit, že by bylo obtížné daného policistu nějak sankcionovat za kázeňský přestupek, protože on bude tvrdit, že jenom řešil jinou věc, a proto prostě přijel pozdě řešit další věc.

Tam si myslím, že je to mnohem obtížněji postižitelné. Ale záleží zase na konkrétních okolnostech. Určitě taky není v pořádku nechávat někoho záměrně čekat.

Pokud by delším čekáním někomu vznikla škoda, může ji vymáhat po státu nebo policii?

To bude ještě obtížnější, řekněme, protože poškozený by musel prokázat, že mu vznikla škoda právě z důvodu nějakého nezákonného postupu státního orgánu. To může narazit už jenom právě v té nezákonnosti, protože policista bude argumentovat tím, že dodržoval všechna interní pravidla.

Pak by taky musel prokázat škodu, která mu tím vznikla. To si myslím, že by bylo zcela okrajové, kdyby tady z toho vznikaly reálné náhrady škody. Ale pokud by se tento přístup stal masovějším, tak si to dovedu představit.