Přehled tisku: GIBS vyšetřuje dozorce z Valdic a národní protidrogový koordinátor zřejmě skončí

Mladá fronta Dnes

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil bude muset pravděpodobně skončit na Úřadu vlády. Informuje o tom Mladá fronta DNES. Nový kabinet hnutí ANO chce totiž jeho odbor zrušit a podřadit ho pod ministerstvo zdravotnictví. Záměr zrušit odbor národní protidrogové politiky na Úřadu vlády potvrdila deníku mluvčí úřadu Barbora Peterová. Dodala ale, že se o celé záležitosti dál jedná. Někteří odborníci na drogovou problematiku varují, že Vobořilův odchod z Úřadu vlády může znamenat ránu pro boj proti drogám v Česku.

Lidové noviny

Brzy už by mělo být jasné, jestli soud vydá zatykač na lobbistu Romana Janouška. Zjistily to Lidové noviny. Janoušek se kvůli zdravotním potížím nevrátil za mříže, kam měl po přerušení trestu zamířit koncem loňského listopadu. Soud má teď v rukou posudek, který má říct, jestli je lobbista skutečně v tak vážném stavu. Posudek už vězeňská služba odeslala Krajskému soudu v Brně. Uvedla to mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. S ohledem na osobní údaje ale odmítla prozradit, k jakému závěru lékaři dospěli. Brněnský soud teď dokumentaci posoudí.

Deník

České firmy podceňují přihlašování patentů. Všímá si toho regionální Deník. Vyspělé země ročně přihlašují tisíce vynálezů, Česko jen necelých 200. Například ve 30. letech minulého století měli přitom Češi 4000 národních patentů. Belgie předloni získala přes 1200 ochranných známek, Švédsko víc než 3500, Švýcarsko skoro 4500. Eduard Palíšek z představenstva Svazu průmyslu a dopravy zase poukazuje na to, že mnoho firem není natolik ekonomicky silných, aby si svá práva hájily. Proto patenty ani nevyužívají.

Právo

Generální inspekce bezpečnostních sborů podezřívá vězeňské dozorce ve Valdicích z pochybení kvůli sebevraždě Američana Kevina Dahlgrena. Zjistil to deník Právo. Vyšetřovatelé zahájili kvůli Dahlgrenově sebevraždě úkony trestního řízení. Zajímá je například to, jestli dozorci ve Valdicích chodili vězně podle plánu kontrolovat. Pokud dozorci zanedbali svoje povinnosti, hrozí jim až dva roky vězení a vyhazov od sboru bez výsluh a odchodného.