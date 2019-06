Přehled tisku: Rafaj na výletě, rostoucí počet vloupání a propouštění zaměstnanců finančních úřadů

Ve čtvrtečním vydání českých deníků se dočtete o možném střetu zájmů šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Informuje o tom Mf Dnes. Deník E15 upozorňuje na plánované propouštění zaměstnanců finančních úřadů. A Hospodářské noviny se věnují poklesu objednávek z Německa, který pociťují zejména české automobilky. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:30 20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj. | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj v roce 2015 jel na fotbalový zápas v Nizozemsku za peníze společnosti Busline, píše Mladá fronta DNES. Ta přitom byla zapojená do řady sporů, které Rafajův úřad posuzoval. V několika případech jeho rozhodnutí pomohlo Buslinu získat zakázky za stamiliony. Že by ale mezi tím byla nějaká souvislost, Rafaj i dopravce podle listu odmítají. Letadlo, kterým šéf úřadu na zápas klubu Ajax Amsterdam letěl, vypravil majitel fotbalového klubu v Jablonci a bývalý předseda Fotbalové asociace Miroslav Pelta, který je trestně stíhán v údajných korupčních kauzách.

Finanční úřady, ale třeba i bezpečnostní složky mají v budoucnu kvůli úsporám opustit někteří zaměstnanci, píše E15. Proti tomu se ale staví například Svaz měst a obcí, s propouštěním nesouhlasí ani většina ministerstev. Chod finančních úřadů má ministryně financí Schillerová v plánu podle E15 omezit minimálně v deseti městech, například v Luhačovicích nebo Chotěboři. Žádné ze stávajících pracovišť ale nezanikne, ujišťuje ministerstvo. Svaz měst a obcí požaduje po Finanční správě další informace.

České firmy stále více pociťují pokles objednávek z Německa. Jde hlavně o ty společnosti, které dodávají díly automobilkám. Informují o tom čtvrteční Hospodářské noviny. Podle dalších společností poptávka klesá nejen z Evropy, ale taky z Číny. Ochlazení v jiných zemích se v tuzemsku zatím dramaticky nepromítá. Naopak poslední data ukazují na meziroční růst průmyslové produkce. Svaz průmyslu a dopravy ale připomíná, že pokud dojde k útlumu, pocítí ho Česko například s půlročním zpožděním.

Počet vloupání do domů, bytů, ale i chat v porovnání s loňskem mírně vzrostl. Píše o tom regionální Deník. Roste počet zlodějů ze zahraničí, hlavně organizovaných skupin z Latinské Ameriky. Lidé by se proto měli chránit. Regionální Deník píše, že by například neměli zveřejňovat fotky z dovolené na sociálních sítích, než se vrátí domů. Není taky na škodu opsat si výrobní čísla elektroniky a cennosti vyfotit.

Zálohované výživné zatím zůstává jen na papíře. Jde o alimenty, které bude dětem platit stát v případě, že jejich rodič soudně nařízené peníze neposílá. Mělo by se jednat o 15 až 25 procent z průměrné mzdy podle věku dítěte. Někteří politici si ale myslí, že zálohované výživné není řešením, píše deník Právo. Ministerstvo spravedlnosti proto navrhuje jako jeden z nástrojů, jak z neplatících rodičů peníze dostat třeba odebrání zbrojního, pilotního nebo lodního průkazu.