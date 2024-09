Rakušan: Špatná predikce pro Sázavu se zlepšila. Hasiči západu Česka jsou připraveni k přesunu

V terénu je necelých šest tisíc jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, v pohotovosti jsou i policisté, specializovaní potápěči nebo pyrotechnici, kdyby bylo potřeba odstřelit nějakou překážku v terénu. „Hasiči z méně vytížených oblastí jsou připraveni k velmi operativnímu a rychlému přesunu do oblastí, kde je to potřeba,“ uvedl pro Radiožurnál ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dodal, že lidé by se měli držet pokynů, které dostanou. Rozhovor Praha 21:21 14. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Briefing po pátečním jednání krizového štábu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký je aktuální vývoj povodňové situace? Jaké jsou aktuální predikce dalšího vývoje, se kterými pracujete? Je v posledních hodinách nějaký posun?

Ve 20.00 (rozhovor se natáčel v sobotu odpoledne, pozn. red.) budeme mít zasedání krizového štábu, kdy by ČHMÚ měl přinést nejnovější modely. Obecně jde říci, že pro východní části Česka platí do zítřka výstraha před silným větrem a srážkami, v Čechách budou postupně ustávat.

V neděli by se ale měly vrátit a bohužel předpověď srážek byla prodloužena až do pondělí. Nejhorší situace s maximálními úhrny je ve Zlatých horách (205 mm), na Labské boudě (196 mm) a v Karviné a Bohumíně (160 mm). Vydatné srážky jsou také v Novohradských horách (okolo 100 mm).

Nejhorší situace je a v aktuálních hodinách bude na tocích odvodňujících Jeseníky a na Ostravsku. Jednoduchá situace není ani v povodí horní Moravy a na tocích odvodňujících Beskydy, naopak včerejší velmi špatná predikce pro řeku Sázavu se během dne zlepšila.

Aktuální vyjádření šéfa ČHMÚ je, že k sobotnímu odpoledni spadlo 30 procent očekávaných srážek, což prý odpovídá původnímu odhadu. Když se budeme věnovat vašemu resortu, kolik je v tuto chvíli v terénu hasičů, dobrovolných hasičů a policistů?

Máme v terénu necelých šest tisíc jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a skutečně celé penzum – to znamená, že podle potřeby lze nasadit až 100 tisíc lidí, kteří jsou tento víkend v pohotovosti, což je logické. Stejně tak jsou v pohotovosti i policisté, a to i specializované jednotky: ať se to týká pyrotechniků, kteří by v případě potřeby mohli odstřelit nějakou překážku v terénu, tak jsou to i specializovaní potápěči a podobně.

Co se hasičů týče, jsou to také specializované týmy oceňované v cizině certifikované Evropskou unií. Mnohokrát jsme pomáhali i při živelných katastrofách velkého rozsahu ve světě. Jsou to i jednotky, které se zabývají vodním záchranářství a potom také vyprošťováním z domů po jejich pádu a podobně. Zaplať pánbůh tohle zatím nebylo potřeba v ostrém provozu během této naší katastrofické povodně zasahovat.

Řešíte nějaké posily nebo přesun jednotek právě třeba do Moravskoslezského kraje, kde by podle aktuálních predikcí měla zřejmě situace být nejhorší?

Přepravuje se tam zatím technika, která by odpovídala většímu rozsahu problému, která by odpovídala tomu, že by docházelo skutečně k větší míře evakuace osob i technika, která by byla schopna odstraňovat překážky v terénu.

Logicky v západní části naší republiky, zejména v Karlovarském kraji, situace není dramatická. Respektive, byly tam velké poryvy větru, ale nebyly tam samotné povodňové problémy. Tamní hasiči z méně vytížených oblastí jsou tedy připraveni k velmi operativnímu a rychlému přesunu do oblastí, kde je to potřeba.

Jak jste zmínili ve vaší reportáži, na krizový štáb jsme pozvali i dva hejtmany, kteří vyhlásili stav nebezpečí: tedy pana Bělicu v Moravskoslezském kraji a pana Suchánka v Olomouckém kraji.

Mluvil jsem po telefonu i s Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje, kde se řeší jedna zásadně problematická oblast, tedy oblast Frýdlantska. Tam se uvažuje v případě potřeby nad vyhlášením stavu nebezpečí, i když asi ne pro celý Liberecký kraj, ale třeba pro oblast Frýdlantska.

Situace není jednoduchá

Budete při jednání krizového štábu jednat o tom, že by se víc a výrazněji zapojila armáda?

S armádou máme standardizovanou smlouvu a už se ukázalo v některých oblastech, že funguje. Zástupce Armády České republiky, na minulém štábu to byl sám náčelník generálního štábu Karel Řehka, jasně potvrdil, že armáda je připravena v nadstandardní podobě a s nadstandardním vybavením v pohotovosti i oproti dobře koncipované smlouvě.

Takže ano, mohou být oblasti, kde bychom jistě byli schopni využít i armádu. Zatím to ve většině případů zvládají samy složky IZS, ale součinnost s armádou je nacvičovaná v rámci cvičení a je velmi kvalitní.

Možná ještě jedna poznámka, jestli bych mohl využít. Měli jsme takové případy, jednomu jako milovník psů velmi rozumím, majitel skočil pro svého psa do rozvodněné vody, potom se sám začal topit, naštěstí měl příběh dobrý konec. Tomuto ještě rozumím, nicméně i v těchto případech je důležité zachovat chladnou hlavu.

Potom druhá věc, měli jsme šílence na paddleboardu, kteří zkouší někdy sjíždět řeky. Prosím, žádná povodňová turistika, žádné dobrodružství na vodě. To jen znamená, že přiděláváte práci záchranným složkám, které by v té době mohly zachraňovat životy a zdraví někomu, kdo nijak neriskuje.

Máte aktuální informace od hejtmanů, případně starostů a primátorů jak to vypadá s evakuacemi a jestli se nějaké větší evakuace pro nejbližší hodiny chystají?

Tady logicky vycházíme z toho, že rozsáhlé evakuace se připravují v Olomouckém kraji, tedy v Jeseníku a okolí. Nechci ale vyvolávat paniku, určitě dbejte pokynů tamních orgánů, tamní povodňové komise a krizového štábu, ti budou vše upřesňovat. V Moravskoslezském kraji by se to týkalo určitých oblastí v Opavě, Krnově, Bruntálu. Vyloučena není ani Ostrava a okolí, nemocnice v Bohumíně. Zatím se jedná o desítky až stovky lidí, ne vždy je to problém jen rozvodněných řek.

Osobně jsem se byl podívat ve Zdíšově na Kutnohorsku, kde je pod náporem hráz rybníka a tam také k evakuaci dochází a někteří lidé jsou na ni připraveni. Situace není jednoduchá, ale musím vyseknout hlubokou poklonu nejenom IZS, ale všem starostkám, starostům, hejtmankám a hejtmanům, protože připravenost byla výborná a doufám, že tomu přispělo i včasné upozornění z naší centrální úrovně.

Už jste mluvil o tom, že někteří lidé se i v těchto chvílích chovají nezodpovědně. Chcete doplnit nějakou výzvu směrem k občanům, ať už v těch nejpostiženějších oblastech, nebo někde jinde?

Zaprvé jsem jim chtěl moc poděkovat, zadruhé je upozornit, aby se drželi základních pokynů, které při takových situacích jsou – aby poslouchali informační kanály ve svých obcích a městech, dbali pokynů starostů, nediskutovali v těchto chvílích s orgány, které za to nesou odpovědnost.

Uvědomujeme si, že je to nepříjemné, pokud žijí v oblasti, která je riziková, tak především své starší příbuzné, babičky, dědečky, imobilní a podobně připravit na evakuaci. Požádat včas o asistenci.

Naši hasiči jsou ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které se zabývají handicapovanými občany a podobně. Zároveň bych je požádal, aby neriskovali, aby měli připraveny nabité mobilní telefony, případně power banky a pokud možno zachovali klid. Chápu, že to v této situaci není úplně lehké, ale věřím, že společně to zvládneme.