Rathův omyl. Soudcův strýc stíhaného exposlance nezastupuje, odmítla advokátní komora

Advokátní komora odmítá tvrzení Davida Ratha, že ho v korupční kauze i nadále hájí advokát Michal Pacovský, strýc exhejtmanova soudce Roberta Pacovského. Rath minulý týden při opakovaném hlavním líčení prohlásil, že je jím i nadále zastupován, protože mu Pacovský vypověděl plnou moc v rozporu se zákonem. A zaštiťoval se rozhodnutím České advokátní komory. Ta však Rathova tvrzení vyvrací: nic takového do verdiktu nenapsala. Praha 6:00 31. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath | Foto: Filip Jandourek

David Rath argument, že ho advokát Pacovský stále zastupuje, minulý týden zopakoval hned několikrát. Snažil se tak vysvětlit, proč je soudce Robert Pacovský podjatý a neměl by o něm rozhodovat.

Advokát Pacovský krátce před vynesením prvního rozsudku nad Rathem před dvěma lety kývl na jeho obhajobu. Obratem ji ale vypověděl. Advokátní komora ho později potrestala kvůli tomu, že ve výpovědi výslovně neuvedl, z jakých důvodů tak učinil.





Rath však minulý týden v soudní síni tvrdil, že z rozhodnutí stavovské organizace vyplývá, že je Michal Pacovský stále jeho advokátem. „Advokátní komora konstatovala a uznala, že způsob, jakým ji vypověděl, je v rozporu se zákonem, a pan doktor Pacovský to uznal. Z toho tedy vyplývá, že výpověď je neplatná,“ uvedl.

Komora: Neřekli jsme, že výpověď neplatí

Server iROZHLAS.cz se proto zeptal samotné advokátní komory, zda jsou Rathova tvrzení o vypovězení plní moci pravdivá. A ta jeho verzi jednoznačně odmítla. „Podle odůvodnění kárného rozhodnutí kárný senát České advokátní komory nekonstatoval, že by výpověď plné moci byla neplatná nebo že by plná moc byla vypovězena v rozporu se zákonem,“ reagovala na Rathova slova mluvčí komory Iva Chaloupková.

Odůvodnění potrestání Pacovského se podle ní týká jeho jednání po vypovězení plné moci. „Z toho je zřejmé, že kárný senát vycházel ze skutečnosti, že plná moc panu Rathovi byla vypovězena platně,“ argumentuje mluvčí. Na Rathovo tvrzení minulý týden reagoval i sám advokát Pacovský, který ho popřel. „Ratha nezastupuji, jsou to všechno pohádky,“ uvedl.

Rath: Vycházel jsem z textu komory

David Rath na svých slovech trvá i přes to, že je advokátní komora vyvrátila. „Text rozhodnutí advokátní komory říká něco jiného. Vycházím z tohoto rozhodnutí a z faktu, že mi výpověď nikdy neposlal. Nedal výpověď v souladu se zákonem a žádnou výpověď, ani tu vadnou, mi nikdy nepředal. To jsou ověřitelná fakta,“ napsal stíhaný exposlanec serveru iROZHLAS.cz.

Celá reakce ČAK na slova Davida Ratha Je pravdou, že Česká advokátní komora kárně postihla advokáta JUDr. Michala Pacovského v souvislosti s jeho výpovědí plné moci, kterou mu udělil trestně stíhaný MUDr. David Rath. Podle odůvodnění kárného rozhodnutí však kárný senát ČAK nekonstatoval, že by výpověď plné moci byla neplatná nebo že by plná moc byla vypovězena v rozporu se zákonem. Kárný senát ČAK přijal kárné rozhodnutí a rozhodl o uložení kárného opatření proto, že JUDr. Pacovský na zákonné důvody výpovědi dle § 20 zákona o advokacii ve vypovězení plné moci pouze výslovně neupozornil. Ostatní odůvodnění kárného rozhodnutí se pak týkají jednání JUDr. Pacovského po vypovězení plné moci. Z toho je zřejmé, že kárný senát vycházel ze skutečnosti, že plná moc MUDr. Rathovi byla vypovězena platně.

Krajský soud v Praze začal kauzu Rath podruhé projednávat minulý týden. Jeho původní rozsudek totiž zrušil Vrchní soud v Praze s tím, že se verdikt opírá o nezákonné odposlechy. Do věci se ale kvůli stížnosti ministra Roberta Pelikána z ANO pro porušení zákona vložil ještě Nejvyšší soud, který konstatoval, že odposlechy jsou v pořádku.



K samotné podstatě korupční kauzy se ale krajský soud v opakovaném hlavním líčení prozatím nedostal. Rath totiž dva dny zdůvodňoval, proč je předseda senátu Robert Pacovský podjatý. Soudce nakonec přerušil hlavní líčení na neurčito, aby nejdříve jeho senát a po něm případně vrchní soud rozhodl, zda je podjatý, či ne.

Dokazování se opakovat nebude

Soudce Pacovský nicméně odmítl zopakovat celé dokazování, jednání by to podle něj neúnosně zbrzdilo. „Bylo by potřeba vyslýchat desítky svědků, přehrávat desítky hodin odposlechů, číst desítky tisíc listin dokumentů,“ vysvětlil v soudní síni a nepřímo tak potvrdil, že i nadále počítá s odposlechy jako stěžejním důkazem proti Rathovi a dalším deseti obžalovaným.



Za hlavní organizátory trestné činnosti pak policie považuje manžele Kateřinu a Petra Kottovi, mezi zbylými stíhanými jsou stavební manažeři, jednatelé zdravotnických společností nebo spolupracující obviněná Ivana Salačová. Policie je zatkla již v květnu 2012.