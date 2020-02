Policisté našli ženy, které převedly děti přes přejezd v Řeporyjích. Podezírají je z obecného ohrožení

Pražští policisté vypátrali trojici žen, které ve středu převedly v pražských Řeporyjích skupinu dětí přes přejezd, kde svítilo červené výstražné světlo a byly spuštěné závory. Případ vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení, za což může ženám hrozit v nejhorším případě až osm let vězení. Praha 9:44 7. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ženy byly v průběhu včerejšího (čtvrtečního) dne k případu vyslechnuty. I nadále probíhají standardní úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení,“ uvedli policisté na sociální síti Twitter.

VIDEO: Ženy převáděly skupinu dětí přes přejezd kolem spuštěných závor. Případem se zabývá policie Číst článek

Video zachycuje situaci na řeporyjském přejezdu, kde ve středu kolem poledne začnou blikat červená výstražná světla, sklopí se závory a auta okolo zastaví. Následně přichází skupinka tří dospělých žen a asi třinácti malých dětí, která bez ohledu na výstrahu přejezd přebíhá a míří k železniční stanici.

„U přejezdu vidím šílené výjevy, hrozné věci, ale tohle jsem ještě neviděl,“ komentoval situaci řeporyjský starosta Pavel Novotný z ODS, který na video pořadu Extrémní starosta z MALL.TV upozornil na svých sociálních sítích.

Meziročně vzrostl počet mrtvých na železnici na 247. Víc je i nehod na přejezdech Číst článek

Martin Drápal, mluvčí drážní inspekce, pro server iROZHLAS.cz popsal, jak by se měl chovat člověk u přejezdu, pokud vlak stojí ve stanici, a přesto stále svítí výstražná světla. „V momentě, kdy na přejezdu blikají červená světla a závory jsou dole, tak zákon jasně říká, že na tento přejezd se nesmí vstupovat,“ konstatoval Drápal.

Zmínil také, že možnost, kdy by podle něj bylo přípustné přejezd překročit. „Jediná možnost je, když by tam byla nějaká osoba, která by řídila tu dopravu – například při poruše přejezdu. Což se v tomhle případě nedělo,“ doplnil.