ONLINE: Restaurace a šatny by se mohly otevřít 14. června. Vláda projedná dlouhodobou strategii

Restaurace by se mohly otevřít 14. června. Je to součástí dlouhodobé strategie, kterou na návrh hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v pondělí projedná vládní rada pro zdravotní rizika a posléze vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v neděli uvedl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Návrh dále například předpokládá, že po návratu z dovolených by se měli lidé nechat otestovat na koronavirus. Praha 16:18 23. května 2021

Od konce května by navrhovaný plán povolil otevření amatérských sportovních soutěží, bez omezení by mohly být otevřené zoologické a botanické zahrady. S testováním by bylo možné jezdit na školy v přírodě.

Od 14. června by se pak podle Babiše mohly za jasných pravidel otevřít restaurace nebo šatny fitness center. Nyní lidé mohou navštěvovat jen restaurační zahrádky. Na koncerty a divadla by mohlo venku přijít 2000 diváků, uvnitř pak 1000 lidí. Od začátku července by se počet diváků koncertů nebo divadelních a filmových představení zvýšil na 5000 lidí venku a 2000 uvnitř. Možné by také byly dětské letní tábory bez omezení kapacity, nutné bude testování.

Premiér označil za důležité, aby stát lépe než loni vyřešil návrat lidí z dovolených. Při návratu z cest tak podle něj bude nutný test na koronavirus. „I při návratu z dovolené budeme muset se nechat testovat. Musíme ochránit naši zemi od nějakých mutací, které by mohly přijít ze zahraničí,“ uvedl. V návrhu dlouhodobého plánu je také dobrovolné testování ve firmách, dodal.

Babiš připomněl, že od dnešní půlnoci se na očkování mohou hlásit lidé z věkové kategorie od 35 do 39 let, lidé starší 30 let se pak budou moct k očkování hlásit od půlnoci z úterý na středu. Zopakoval také, že od 1. června by se pravděpodobně mohla pro očkování otevřít věková skupina 16 až 29 let. „Doufejme, že to tak vyjde,“ řekl.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Čau lidi, právě teď 4.626.709 aplikovaných dávek. Zrychlujeme. Dnes o půlnoci otvíráme skupinu 35–39 let, v noci z úterý na středu 30–34 let a koncem června bychom mohli mít 6,5 milionu spoluobčanů naočkovaných první dávkou. Sledujte! youtu.be/fFiEt9dfG3k 4 66

Řekl také, že k neděli bylo aplikováno více než 4,6 milionu vakcín. Premiér věří, že koncem června by mohlo mít očkování ukončeno 5,5 milionu lidí.

