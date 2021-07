Ozdravný pobyt, bránil před soudem Janoušek svůj výlet do Alp. Proč se lobbista musel vrátit do vězení?

Lobbista Roman Janoušek se ve čtvrtek vrátil do vězení. A to přestože Vrchní soud v Olomouci připustil, že je „velmi pravděpodobně nevyléčitelně nemocen“. Podle usnesení, které získal iROZHLAS.cz, se na svobodě nechoval jako těžce nemocný. Třeba bez doporučeného doprovodu sportoval, načež si zranil lebku. Navíc pil nadměrné množství alkoholu. „Jednotlivá zranění si sám způsobil,“ uvedl soudce Libor Losa. Opřel se i do lobbistova výletu do Alp.

