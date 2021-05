Proč lobbista Janoušek není ve vězení? Hrozí mu uskřinutí mozku, musí nosit helmu, zdůvodnil soud

Stále se zhoršující zdravotní stav, který by mohl být v kombinaci s koronavirem fatální. Tak Krajský soud v Brně zdůvodnil, proč opět odložil nástup lobbisty Romana Janouška do vězení. „Onemocnění je nevyléčitelné a kdykoliv může mít fatální průběh,“ uvádí s odkazem na lékařské zprávy v rozhodnutí. To nyní přezkoumá Vrchní soud v Olomouci. Janoušek prý potřebuje neustálou asistenci, nosit by měl také helmu. iROZHLAS.cz přináší celý verdikt. Dokument Brno 17:36 11. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Roman Janoušek | Foto: Dan Materna / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Odsouzený poukázal na svůj nelepšící se, respektive zhoršující se zdravotní stav, kdy i nadále je stižen těžkou nemocí, pro kterou není schopen výkonu trestu odnětí svobody,“ píše se v rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který Janouškův zdravotní stav posuzoval.

Žádost o opětovné odložení nástupu do vězení podal Janoušek na brněnský soud 30. března. Společně s ní zaslal i čtyři „obsáhlé“ lékařské zprávy z oblasti neurologie či ortopedie, které mapují jeho zdravotní stav v roce 2020 a na začátku roku 2021.

„Z lékařských zpráv je zřejmé, že odsouzený má významně postiženu centrální nervovou soustavu, jeho onemocnění je nevyléčitelné a kdykoliv může mít fatální průběh,“ uvádí dále soudkyně Jaroslava Bartošová v dokumentu, který server iROZHLAS.cz získal s pomocí informačního zákona.

Ze zdravotnické dokumentace podle soudu vyplývá, že Janouškovi hrozí „velmi vysoké riziko smrti“. A také prý potřebuje „nepřetržitou asistenci poučené osoby“.

„Nezbývá než konstatovat, že v písemně podaném podnětu odsouzený objektivně a důsledně závěry ošetřujících lékařů citoval,“ uvádí se dále.

Uskřinutí mozku

Brněnský soud se proto Janouškovi rozhodl vyhovět a nástup do vězení mu o dva roky odložil. V opačném případě by byl pro něj podle dokumentu výkon trestu „extrémně rizikový s přímým ohrožením života“. Soud to uvedl s odkazem na lékařskou zprávu Ústřední vojenské nemocnice z 25. března letošního roku.

„V této zprávě bylo současně konstatováno, že s ohledem na charakter záchvatů a pozáchvatové kognitivní narušení odsouzený vyžaduje 24 hodin denně asistenci poučené osoby,“ napsala k tomu Bartošová na základě materiálů od Janouškova ošetřujícího lékaře.

Ten rovněž upozornil i na stále probíhající koronavirovou krizi. „Navíc je nutno přihlédnout k probíhající pandemii viru Covid-19, což by v případě nakažení u odsouzeného mohlo vést k fatálnímu průběhu onemocnění,“ poznamenal daný doktor podle soudu.

Podobné závěry ovšem podle verdiktu přinesla i další lékařská zpráva datovaná 4. března. Z ní soudkyně mimo jiné vyčetla, že „z neurochirurgického hlediska prakticky nelze odsouzenému pomoci, když mimo jiné opakované záchvaty a kolapsové stavy vedly naposled ke zlomenině kyčelního kloubu.“ A zlepšení prý nelze očekávat.

„Riziko kompletního uvolnění kostní ploténky může vést k uskřinutí (poškození, pozn. red.) mozku s následnou poruchou vědomí a úmrtí. Ve venkovním prostředí je nutné nosit helmu,“ shrnuje podle soudního protokolu Janouškův zdravotní stav další lékař.

Podobně Janoušek argumentoval i loni – v žádosti se odkazoval na špatné zdraví, které by ještě více mohla zkomplikovat případná nákaza koronavirem.

Riziková nákaza

Soud k celé věci požádal o stanovisko také Vězeňskou službu. Ta deklarovala, že je „schopna odpovídající zdravotní péči, avšak sama nemůže vyloučit nebezpečí zásadního zhoršení zdravotního stavu, a tím i ohrožení života odsouzeného.“ A rovněž poukázala na pandemii koronaviru.

Soud proto závěrem označil Janouškovu žádost o za důvodnou. „Je třeba zdůraznit, že aktuální zdravotní stav odsouzeného je mimořádně závažný, a to dlouhodobě. Není sporu o tom, že odsouzený trpí onemocněním, které má charakter takzvané těžké nemoci,“ shrnula Bartošová.

Státní zástupce proti rozhodnutí podal stížnost. Věc tak nyní ještě posoudí Vrchní soud v Olomouci. Janoušek se měl vrátit do vězení na konci dubna. Zatím v něm strávil zhruba rok a čtvrt. Výkon trestu mu byl přerušen opakovaně. Za to, že srazil svým vozem ženu a od nehody ujel, si má odpykat celkem 4,5 roku.

Seznam Zprávy letos v únoru získaly fotografie z přelomu let 2019 a 2020, kdy se Janoušek bez hole (v materiálech pro soud lobbista tvrdil, že se pohybuje s pomocí francouzských holí, pozn. red.) prochází na zasněžených svazích rakouských Alp v doprovodu kontroverzního podnikatele Tomáše Pitra.

Opilý lobbista v roce 2012 v Praze podle rozsudku úmyslně srazil autem ženu, kterou tak vážně zranil. Byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014 a ve vězení pobyl do března 2016.