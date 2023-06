Dobrovolníci vyrazí na pomoc rozhledně na Vlčí hoře. Poničil ji rozsáhlý požár

První dobrovolnická brigáda okolo rozhledny na Vlčí hoře u Krásné Lípy na Děčínsku bude už tuto sobotu. Vyhlídkovou věž poničil začátkem dubna rozsáhlý požár, poškodil hlavně její dřevěné obložení. Sousední srub ale zničil úplně. Dobrovolníci mají pomoct odnosit ohořelé trámy a zbytky srubu z prostranství, na kterém rozhledna stojí. Krásná Lípa 10:28 16. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požár vyhlídky na Vlčí Hoře | Zdroj: HZS Ústeckého kraje

Brigádu pořádá krásnolipský klub turistů, který má rozhlednu od města Krásná Lípa v dlouhodobém pronájmu. Do Krásné Lípy už v pátek navečer přijede dvacet pracovníků ze sponzorských organizací, kteří chtějí přiložit ruku k dílu a pomoci s likvidací následků dubnového požáru.

Dobrovolníci přespí ve městě a pracovat začnou v sobotu od 9.00, udělají si přestávku na oběd a skončí kolem 17.00. Přidat se k nim ale může kdokoliv, kdo má zájem a čas. Podle předsedy klubu Václava Hiekeho přijdou pomoci i někteří členové turistického klubu.

Město Krásná Lípa nechá pod kopec s rozhlednou přistavit pět velkokapacitních kontejnerů, do kterých budou brigádníci věci na vyhození ukládat.

Okolí rozhledny bude nutné vyčistit od spálených trámů z dřevěného srubu, veškerého harampádí, které se tam teď povaluje, a také ohořelého obložení vyhlídkové věže, které oheň na jedné straně výrazně poničil.

Škoda dva miliony

Vlastník vyhlídkové věže, město Krásná Lípa, vyčíslilo škodu na dva miliony korun. Rozhledna byla pojištěná a částečně tedy zaplatí opravu pojistka. A protože klub českých turistů není zrovna výnosné podnikání, požádali krásnolipští o finanční pomoc veřejnost. V dobročinné sbírce se už sešlo kolem 460 tisíc korun.

Předseda klubu Hieke uvedl, že turisté nechtějí vyhlídkovou věž jen opravit, rádi by ji zvelebili, co nejvíce to bude možné. Příští rok totiž oslaví vlčihorská rozhledna své 135. výročí od postavení, a tak by si turisté přáli, aby se nejstarší rozhledna ve Šluknovském výběžku při výroční oslavě blýskla v novém kabátě. Kvůli požáru rozhledny obvinila policie 36letého muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci.