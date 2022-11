Cena za věrnost v manželství? ‚Pro registrované partnery zamýšlená není,‘ říká senátorka Chalánková

Cena za věrnost v manželství. I takové ocenění by podle nezávislé předsedkyně podvýboru pro rodinu Jitky Chalánkové mohl už brzy udělovat Senát. Návrh podle ní vznesla nezávislá senátorka Daniela Kovářová. I když chce oceňovat páry za vzájemnou podporu a příklad dalším lidem v těžké době, udělování podobných ocenění homosexuálním párům odmítá. Rozhovor Praha 17:04 12. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrh na cenu předkládá společně s jeho iniciátorkou, senátorkou Danielou Kovářovou předsedkyně podvýboru pro rodinu Jitka Chalánková (NEZ) | Zdroj: Český rozhlas

Jak by měla cena Senátu za věrnost pro manželské páry vypadat?

Jak to bude vypadat, budeme probírat s kolegy na prvním podvýboru pro rodinu.

Podrobnosti v tuto chvíli neznáte?

Nevíme zatím nic bližšího. Je otázkou jestli už má paní senátorka Kovářová, která je iniciátorkou, o tom návrhu bližší představu. Určitě nás s tím seznámí na jednání podvýboru.

Ale o určitých konturách toho návrhu už jste sama hovořila.

No kontury… máme představu, že by to mělo fungovat jako symbol toho, že si vážíme dvojic, manželských párů, které spolu žily desítky let a vydržely spolu stát věrně. Že si pomáhaly, bok po boku. A přesně takové páry by byly po vyšších desítkách let takto oceněny. Je to spíše symbol, že si Senát všímá života občanů. Že se zajímá o to, jak žijí rodiny, co je trápí.

A jak by se takový oceněný pár vlastně posuzoval? Podle jakých kritérií?

Určitě chceme spolupracovat se samosprávami obcí, které zvou třeba manžele, kteří spolu dosáhli významného jubilea, třeba na obec. Mohly by pomoci vytipovat takové páry, které by mohly být vzorem pro občany. Které dokázaly překonat určitá úskalí, která přináší manželství a jsou spolu bok po boku. Je to skutečně symbol a v dnešní době, která je zatěžující, ekonomicky obtížná, tak si myslím, že rodina nabývá nové důležitosti a kvalit.

Spousta manželství může působit v pořádku, v soukromí to ale taková idylka být nemusí. Jak by bylo takové „dávání za příklad“ vypovídající?

Život je neskonale pestrý a obtížný, takže bychom se spoléhali na to, jaké nominace by Senát obdržel. Myslím si, že kdyby tam byl u nějakého páru negativní exces, tak by ani takovou nominaci nedostal.

Já ale narážím na problémy, které nemusejí být na veřejnosti patrné, nemusí o něm třeba vědět ani blízké okolí. A přesto by takový pár mohl získat ocenění. Zajímá mě jestli je vlastně obecně taková cena vypovídající? Jestli jde takto někoho dávat za příklad?

Jak říkám, tato cena má být spíše symbolem a otevřít debatu o důležitosti manželství. Dále se můžeme bavit i o dalších důležitých tématech, třeba problémech vysoké zaměstnanosti obou rodičů, kteří nemají kvůli práci v dnešní době čas na své děti, přesto to nějak zvládají a drží při sobě. Chceme ocenit rodinu, jako základ celé společnosti pro budoucnost. Ty páry ale nemůžeme zkoumat přímo v těch rodinách.

A na to se právě ptám. Jak je vypovídající dávat za příklad nějaký styl života ostatním, když vlastně nevíme, co se v té rodině, v tom páru, ve skutečnosti děje?

Tak to bývá i na těch obcích a přesto jsou ocenění, že spolu slaví zlatou, diamantovou svatbu.

A nemělo by to tedy zůstat pouze na těch obcích?

Určitě se o tom ještě budeme bavit toho 23. listopadu.

‚Ne pro registrované partnery‘



Jaký to podle vás vysílá signál do společnosti?

Podle mého názoru jednoznačně pozitivní. Společnost se může dál posouvat a fungovat pouze na bázi rodin a manželství, doba, která tady dnes je, je velmi rozkolísaná, psychicky i ekonomicky náročná. A pokud se manželé o sebe navzájem mohou opřít, tak je to opravdu lepší prostředí třeba pro výchovu dětí, než různé nestabilní vztahy.

Když vyjdu z toho, co jste řekla, mohly by získat takové ocenění i homosexuální páry?

To z popisu toho ocenění nejde. Nejde to, protože jde o ocenění společného života v manželství. A manželství, jak je známo, je možné podle právního řádu uzavřít pouze mezi mužem a ženou.

Takže by to nebylo možné ani, kdyby šlo o registrované partnery?

Ne. Tímto směrem jsme opravdu neuvažovali.

A kdyby došlo k prosazení manželství pro všechny? Změnilo by to něco?

Zatím to schváleno není. A navíc v poslanecké sněmovně leží také návrh na uvedení manželského svazku muže a ženy dokonce do ústavní listiny. Takže si myslím, že by na té ústavní úrovni bylo zakotvení manželství na místě.

Prosazení zákona o manželství pro všechny by ale hypoteticky mohlo být snazší, než zásah do Ústavy.

To se ale bavíme o něčem, co zatím není. Ta cena je v tuto chvíli nějak navržená a pro registrované partnery zamýšlená není.

Tak zatím není prosazená ani ta cena a přesto se o ní bavíme.

Uvidíme, uvidíme. Ale takto myšlená nebyla.

A nezdá se vám, že podobný krok přilévá olej do ohně v těchto válkách mezi zastánci manželství, jako svazku muže a ženy a těmi, co prosazují manželství pro všechny?

Tak je otázka, kdo přilévá olej do ohně, protože manželství po věky věků je skutečně svazkem muže a ženy. A je i otázkou, proč by se tato základní pozice měla měnit. Odsud taky může vát vítr.

Ptám se na to s ohledem na situaci na Slovensku. A i s ohledem na útoky na homosexuální lidi. Neprohlubuje podobná výlučná aktivita vlastně určitou propast ve společnosti?

Myslím si, že teď už jsme se dostali hodně daleko od návrhu té naší ceny. O těchto věcech jsme vůbec neuvažovali.

Neuvažovali?

Ne. Opravdu ne.

A nemyslíte si, že by takové argumenty měly také zaznít?

Uvidíme, jestli se někdo takto vyjádří. Ale zatím jsem od kolegů nic takového neslyšela.

A vy byste tedy nebyla ochotná udělat ústupek? Vstřícné gesto vůči homosexuálním párům?

Manželství je prostě svazek muže a ženy. A žádný jiný návrh s kolegyní nepředkládáme.

Teď máte na mysli nezávislou senátorku Danielu Kovářovou?

Zatím jsem o tom s jinými kolegy nemluvila. K tomu dojde až na jednání podvýboru, asi to bude velmi pestrá debata. Alespoň ta diskuse bude zajímavá.

Stuhy a plakety

Počítáte s tím, že se vám podobná cena podaří na půdě Senátu prosadit?

Věřím v to, ale doba je různá, tak uvidíme.

Jde mi o to, jestli jste si dělali nějaký průzkum, jakou máte podporu.

V současnosti řeším tolik témat, že doufám, že tu podporu mít budu.

Ta shoda ale nebude zřejmě ani napříč vašimi kolegy v podvýboru. Kriticky se k návrhu už například vyjadřovala senátorka Adéla Šípová (Piráti).

Tak to bývá. Nikdy se neshodnou všichni na všem. Uvidíme, jaký poměr to nakonec bude. Ale je důležité, že se to téma vůbec otevřelo. Že se o tom tématu diskutuje. Je to totiž téma hodnotové a není to jediné, o kterém se budeme bavit.

A měl by vlastně senát podobné ocenění udělovat? Doteď uděloval pouze stříbrnou medaili lidem, kteří se zasloužili o dobré jméno ČR ve světě, nebo se podíleli na záchraně lidského života. Nebude podobné ocenění zeslabovat význam podobných senátních ocenění?

To si nemyslím. To jsou totiž ocenění Senátu a my teď máme nový podvýbor pro rodinu a to téma bezpochyby prorodinné je. Tak, že by to mělo zeslabovat význam, to si nemyslím. Na půdě Senátu se třeba udělují i stuhy za venkov, společenský život a zeleň v obcích. Takže těch ocenění je víc.