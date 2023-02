Antoš vs Kysela. Bylo by rychlé protlačení seškrtaných valorizací důchodů protiústavní?

Vládě Petra Fialy (ODS) nezbývá dost času, aby seškrtala zvyšování důchodů standardní cestou. Sáhla proto k využití legislativní nouze, která například umožňuje zkrátit rozpravu poslanců a zamezit tak obstrukcím. Ústavní právník Marek Antoš to považuje až za protiústavní, podle jeho kolegy Jana Kysely tento postup nijak nevybočuje, jak popisují v rozhovorech pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 20:30 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní právníci Marek Antoš (vlevo) a Jan Kysela | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Marek Antoš

Je stav legislativní nouze vhodný nástroj k projednávání novely zákona o důchodovém pojištění?

Myslím si, že není. Je to zneužití toho institutu v rozporu s tím, co o tom v minulosti řekl i Ústavní soud. Pokud má vláda pocit, že je potřeba řešit obstrukce opozice, které znemožňují schvalovat zákony, tak má uvažovat o změně jednacího řádu tak, aby se do toho dostala nějaká pravidla a ne přicházet s nějakým obcházením. To je podle mě nesprávné řešení. Mám pochybnosti i o tom, že to může mít i intenzitu protiústavnosti, což pak může vést k tomu, že by Ústavní soud třeba i ten zákon zrušil a tím by vzniknul další chaos.

Vláda sáhla ke stavu nouze, aby včas ‚přiškrtila‘ důchody. ‚Protiústavní amatérismus,‘ reaguje opozice Číst článek

Takže myslíte, že když se vláda opírá o podmínku, že státu hrozí značné hospodářské škody, tak že to v tomto případě není relevantní?

Především je potřeba to vnímat v celku. Podle zákona je možné stav legislativní nouze vyhlásit za mimořádných okolností. Nejde tedy o stav, který byl jednoznačně dlouhodobě předvídatelný. Takže když nedělám nic a pak zareaguji až v situaci, kdy je potřeba reagovat rychle, tak mě to neopravňuje k tomu, abych použil ten mimořádný prostředek.

Váš názor je tedy takový, že kdyby to řešili dřív, tak nemuseli vyhlašovat legislativní nouzi.

Přesně tak. Oni to prostě neudělali, já nevím z jakých důvodů, možná to jsou politické důvody, ale neudělali to a teď se to snaží dohnat. Chtějí zlomit tu hrozící obstrukci opozice tímhle způsobem a to není správný postup.

Je to za vás teda protisystémový krok?

Je to určitě nesystémový krok a říkám znova, myslím, že výrazně hrozí, že by takto přijatý zákon mohl Ústavní soud zrušit.

Jan Kysela

Je ten stav legislativní nouze vhodný nástroj k projednávání novely zákona o důchodovém pojištění?

Pakliže byste nevyužil legislativní nouze, tak je velmi pravděpodobné, že nestihnete ten šibeniční termín, který je jenom něco přes měsíc. Takže při nedohodě s opozicí v zásadě jiný nástroj k dispozici nemáte a teď jde o to, jestli to stačí k tomu, abyste tenhle považoval za legitimní. Když se podíváte, jak jsou specifikovány ty důvody vyhlášení stavu legislativní nouze, tak mimo jiné je tam zmínka o závažných hospodářských škodách.

Měnit pravidla hry v průběhu je nefér. Jsme proti snížení valorizace důchodů, říká poslanec Juchelka Číst článek

V případě, že by k té valorizaci došlo v původní výši, tak se mi zdá, že se to dá považovat už za něco, co představuje závažnou hospodářskou škodu ve srovnání s tím, kdybychom se bavili třeba o řádu stovek milionů. Takže po mém soudu důvody pro legislativní nouzi dány jsou, jestli na to přistoupí Poslanecká sněmovna, respektive co dalšího se z toho odvine, to nevím, ale samotný fakt, že by tady ten institut měl být využit, mi nepřipadá úplně šokující nebo pochybný. Klíčové samozřejmě je, nakolik se dá výše, resp. dynamika inflace považovat za mimořádnou okolnost.

Takže to nepovažujete za nějaký protisystémový krok, který se snaží zabránit obstrukcím ve Sněmovně, jak to avizovala opozice?

Zdá se mi, že když bychom zkoumali dlouhodobě, jak se využívá institut legislativní nouze, tak tohle z toho asi výrazně nevybočuje. A samozřejmě je asi pravda, že čím více bude v Poslanecké sněmovně využívána obstrukce, což v tomhle volebním období je bohužel praxe častá, tak tím to může vést častěji k pokušení s tím něco dělat třeba použitím tohoto institutu. Jen mi nepřipadá, že tohle je ten případ. Mně se zdá, že tam jde právě o tu kombinaci té časové naléhavosti s hospodářskou škodou.

Podle vás tedy vždy, když se vládě podaří projednávanou věc napasovat do toho, že by mohla být ohrožena základní práva a svobody občanů, bezpečnost státu nebo hospodářské škody, tak není problematické vyhlásit stav legislativní nouze?

Nemyslím si, že v tomhle případě jde o zneužití. Pokud si to opozice bude myslet a ten zákon nakonec bude přijat, tak samozřejmě součástí případného napadení před Ústavním soudem nemusí být pouze námitka, která se týká obsahu toho zákona, nebo námitka, která se týká třeba té pochybnosti. Vláda by musela před Ústavním soudem obhájit, proč si myslí, že v tomhle případě bylo důvodné žádat o legislativní nouzi. Ústavní soud byl v minulosti poměrně přísný. V případě, že by soud došel k závěru, že institut legislativní nouze byl zneužit a mělo to nějaké závažné dopady třeba na postavení opozice, tak potom by mohl ten zákon zrušit jenom kvůli tomu způsobu projednávání.