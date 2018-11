Ruských špionů je u nás hodně, je tu pro ně příjemné prostředí, vysvětluje bývalý velvyslanec Bašta

Ředitel Bezpečnostní a informační služby Michal Koudelka varoval před riziky pocházejícími z Ruska a Číny. Na nedávné bezpečnostní konferenci doslova prohlásil, že cílem ruských tajných služeb je zničit Evropskou unii a NATO. Na prosazování zájmů Moskvy a Pekingu také dlouhodobě upozorňují zprávy BIS. V pořadu Pro a proti diskutovali redaktor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný a bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta. Praha 16:45 26. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Rusko a Čína patří mezi tři největší rizika, třetí je terorismus. Politická situace u nás je komplikovaná a jak Rusko, tak Čína umějí této situace využít. Snaha zničit Evropskou unii a NATO je ale dlouhodobá práce,“ uvedl Spurný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak velkou hrozbu představují pro Česko ruské špionážní aktivity?

Připomněl, že se už několik let mluví o hybridní válce, psychologickém a ekonomickém nátlaku či energetickém vydírání. „Měli jsme tu 20 let okupační sovětská vojska, takže Rusové místní prostředí znají, mají tu své kontakty, řada lidí zde i podniká a má zájmy v Rusku. To nakonec může vést k oslabení NATO a EU.“



„Ruští tajní agenti u nás sídlí nejen na ruské ambasádě. Je tu 18 tisíc firem s ruskými majiteli, ale jen 10 tisíc s majiteli německými a dva tisíce s americkými. Nechci říct, že všechny jsou firmami ruských špionů, ale víme z minulosti, že Rusové umí využívat všechny instituce,“ uvedl v pořadu Pro a proti.

Ministr Petříček: Rusko je i pro nás vážné bezpečnostní riziko, varování BIS je třeba brát vážně Číst článek

Spurný dodal, že v souvislosti s kauzou Novičok byla celosvětově vyhoštěna asi stovka lidí. „Rusové mají najednou doma 100 svých špionů. Jejich akceschopnost je velmi oslabena, což bychom měli konzultovat s EU i s NATO.“



„Fascinovalo mě, že Ruskem se u nás zabývá minimální počet lidí a počet analytiků, kteří to mají zvládat, se dá spočítat na jedné ruce,“ upozornil Jaroslav Spurný.

Kontrarozvědka nemá dost lidí

Bašta věří, že kdyby byly Rusko a Čína takovými hrozbami, tak je česká demokracie velmi slabá. „Spíše vidím riziko v terorismu, neřízené migraci a dalších záležitostech,“ řekl.

„Vítám, že NATO chce po evropských členských státech, aby se o svou bezpečnost více staraly samy. Chce ale také z členských států udělat nákupní klub Donalda Trumpa, který bude peníze na obranu utrácet za americké zbraně, které ve většině případů ani nepotřebují.“

Bašta také pochybuje, že ruský vliv u nás je tak významný. „V dlouhodobém horizontu to nebezpečné může být, ale zmíněné kontakty jsou minimálně 27 let staré. Většina zde dislokovaných lidí z Ruska už je v důchodu,“ vysvětlil.

Bývalý ministr souhlasí, že řešením je zvýšit aktivitu BIS. „Je to daleko rozumnější, než se snažit snižovat počet ruských diplomatů u nás. Když je tu tolik ruských diplomatů, tak naše kontrarozvědka nemá dostatek lidí, kteří by je mohli sledovat.“



„Jsou v zásadě dvě možnosti. Buď navýšit rozpočet počet lidí v kontrarozvědce, nebo omezovat naše diplomatické styky s Ruskou federací. Omezování diplomatických styků s jakoukoliv zemí je jedním z výrazů nepřátelství a je na to odpovídáno stejným způsobem,“ varoval Jaroslav Bašta.