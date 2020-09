Ruský diplomat zatčený v Česku s náboji zastával post, který obsazují důstojníci tajných služeb

To je podle odborníků v rámci ambasády vysoká diplomatická funkce, kterou Rusko zpravidla obsazuje důstojníky svých tajných služeb.

Ruský diplomat v Česku načerno kupoval náboje do odstřelovacích pušek. Před stíháním ho zachránila imunita Číst článek

Radiožurnál na unikátní operaci české policie a vojenského zpravodajství upozornil v půlce srpna s tím, že zatčený diplomat byl civilním zaměstnancem vojenské sekce ruského velvyslanectví. Nové podrobnosti potvrdily tři velmi dobře informované zdroje z vysokých pater tuzemských bezpečnostních složek a diplomacie.

„Působil tu jako zástupce vojenského a leteckého přidělence,“ řekl k tomu jeden ze zdrojů, který je s detaily celé operace seznámen. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu ruského diplomata po červnovém zadržení vyslechli, poté ho ale museli pustit na svobodu. Zaměstnanec ambasády se totiž prokázal diplomatickým pasem, který mu zajišťuje imunitu. Následně v tichosti Česko opustil.

Kvůli mimořádné závažnosti celého incidentu jej řešila česká strana na nejvyšší diplomatické úrovni - s ruským velvyslancem. Kauzou se budou zabývat také poslanci ze zahraničního výboru i komise pro kontrolu vojenského zpravodajství.

Velvyslanec na koberečku

Ruského velvyslance v Praze Alexandra Zmejevského si český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) podle informací Radiožurnálu předvolal kvůli kauze takzvaně na kobereček krátce po diplomatově zatčení. „Proběhlo to hned,“ řekl k tomu zdroj.

Novinář Safronov zůstává ve vazbě, soud za zavřenými dveřmi mu ji o tři měsíce prodloužil Číst článek

Průběh samotného jednání každopádně známý není. Ruská ambasáda na otázky Radiožurnálu neodpověděla a nereagovalo ani ruské ministerstvo zahraničních věcí vedené Sergejem Lavrovem. Petříček citlivou schůzku odmítl jakkoliv komentovat.

Mluvčí českého zahraničního resortu Zuzana Štíchová pouze v obecné rovině konstatovala, že kriminální aktivity jakýchkoliv diplomatů český stát nemůže přecházet.

„Lze říci, že vždy, když vznikne důvodné podezření na protiprávní aktivity diplomatických pracovníků jiných zemí na našem území, dáváme rázně najevo danému zastupitelskému úřadu, že podobné aktivity nebudou tolerovány. V nejvážnějších případech se tento protest odehrává na nejvyšší úrovni,“ vysvětlila Štíchová.

Nákup připravoval měsíce

Z nových informací Radiožurnálu přitom vyplývá, že zástupce šéfa vojenské sekce ruského velvyslanectví v České republice chystal nákup citlivého materiálu několik měsíců. „Ta operace trvala více než rok,“ řekl k tomu zdroj blízký vyšetřování.

Česko loni čelilo špionáži na státní instituci, uvádí kyberúřad. Za útokem nejspíš stála ruská rozvědka Číst článek

Zástupce vojenského přidělence je přitom podle bývalého náčelníka Generálního štábu Jiřího Šedivého na jakékoliv ambasádě vysoká funkce a její nositel má v popisu práce především péči o vztahy s armádou v dané zemi: „Jsou-li vztahy napjaté, formálně by měla být určena k tomu, aby se napětí nezvyšovalo a aby nedocházelo ke konfliktům.“

Na adresu zástupce ruského vojenského přidělence pak Šedivý uvedl, že na starosti mohl mít například komunikaci s vojáky a bezpečnostními experty, sbírání informací o vojenských aktivitách nebo zbrojních systémech nebo sledování efektivnosti spojenecké spolupráce. Zástupce je podle Šedivého vždy vidět méně než samotný oficiální přidělenec a má tak i daleko větší pole působnosti.

„V tomto konkrétním případě se zdá, že měl ještě jiné úkoly, nejenom čistě vojenské,“ poznamenal Šedivý.

Žantovský: B yl to zpravodajec

Tuzemští vyšetřovatelé jsou podle informací Radiožurnálu skutečně přesvědčeni, že nákupem speciální munice plnil diplomat služební úkol. „Minimálně na začátku to žádná soukromá aktivita nebyla. Celou dobu mimo jiné naprosto přesně věděl, co konkrétně chce kupovat,“ doplnil k tomu zdroj.

Přímé důkazy o možném napojení druhého muže vojenské sekce ambasády na ruskou vojenskou rozvědku GRU nebo některou z dalších ruských tajných služeb ale české úřady nemají. Vyšetřovatelé jsou nicméně přesvědčeni, že ve skutečnosti je zatčený diplomat důstojníkem GRU s hodností podplukovníka.

Například podle bývalého českého velvyslance ve Velké Británii nebo v USA Michaela Žantovského je napojení vysoko postaveného diplomata na ruské tajné služby téměř jisté.

‚Zrcadlová odpověď.‘ Rusko vypovědělo slovenské diplomaty v odvetě za vyhoštění trojice Rusů Číst článek

„Úřad vojenského přidělence i jeho zástupce je u řady zemí obsazován příslušníky zpravodajské armádní služby. A nepochybně je tomu tak v případě Ruska. Je prakticky jisté, že ten člověk byl zpravodajec, možná s nějakými speciálními úkoly,“ vysvětlil Žantovský, který v současné době řídí Knihovnu Václava Havla. Zároveň kandiduje za ODS, TOP 09 a STAN do Senátu na Praze 5.

Post zástupce vojenského přidělence Moskvy v Praze byl přitom předmětem citlivých diplomatických sporů už před více než deseti lety. V roce 2009 totiž české úřady zaměstnance ambasády na tomto postu České republiky vyhostily.

Důvodem přitom bylo podle tehdejších zpráv médií podezření tuzemských tajných služeb, že ve skutečnosti tento diplomat pracuje pro ruskou rozvědku.

Tentokrát se diplomat vyhoštění vyhnul tím, že krátce po propuštění v tichosti z republiky odletěl.

Organizovaný odlet do Moskvy

Zpravodajskému výcviku diplomata podle zdrojů Radiožurnálu ostatně napovídá i konspirativní chování před klíčovou schůzkou ve středočeských Říčanech. Podle informací redakce totiž měnil způsoby dopravy tak, aby znemožnil případné sledování. Na cestě proto vyměnil auto, několik vlaků i cestu pěšky.

‚Hrozba stále roste.‘ Britská policie dostala v reakci na kauzu novičok nové pravomoci Číst článek

Z republiky vycestoval podle nových informací Radiožurnálu necelé dva dny po svém zadržení, a to běžnou linkou do Moskvy. „Jeho odlet byl velmi dobře zorganizován, byla to profesionální práce,“ poznamenal k tomu zdroj. I to podle něj naznačuje, že záštitu nad akcí měla ruská tajná služba.

K čemu konkrétně byly náboje určené, nicméně není jasné. Radiožurnál už informoval, že české úřady o účelu žádné informace nemají. Náboje ruský diplomat podle vyšetřovatelů kupoval načerno zejména kvůli tomu, že neměly být nikde registrované a nebylo by tak ani možné dohledat jejich minulost.

Šedivý v této souvislosti upozornil, že už samotný způsob nákupu nábojů naznačuje, že ani jejich konečné využití nemělo být čisté a legální. „Rusové nepotřebují nakupovat munici takovým způsobem, pokud má být použita k běžným vojenským účelům,“ doplnil armádní generál.

Obdobně se vyjádřil i Žantovský. Podle něj je na celém incidentu nejvážnější fakt, že náboje měly podle všeho být použité na území České republiky nebo některého z dalších států Evropské unie v rámci schengenského prostoru.

„Zpravodajci, kteří se pod diplomatickým krytím podílejí na nějaké teroristické nebo jakékoliv jiné činnosti mířící proti zájmům té dané země, se dopouštějí hrubého porušení diplomatických standardů. Vede to k automatickému zhoršování vztahů mezi těmi zeměmi,“ dodal Žantovský.

GRU na špinavou práci

Například americký list The New York Times loni přinesl informace o tom, že na území Evropské unie operuje zvláštní jednotka GRU určená na tu nejšpinavější práci, jejíž činnost je přitom vysoce utajená i v rámci samotné rozvědky.

Její členové mají mít na svědomí třeba nepovedený pokus o vraždu bývalého ruského zpravodajce Sergeje Skripala ve Velké Británii, nebo rovněž neúspěšný pokus o převrat v Černé hoře. Ten měl být spojený i s atentátem na tamního premiéra.

Zatčení ruského diplomata ve středočeských Říčanech koncem června následovalo krátce po vyhoštění dvou jiných ruských diplomatů, a to v souvislosti s takzvanou ricinovou kauzou, kdy proti sobě stáli podle dostupných informací dva zaměstnanci ruské ambasády. Dva týdny poté pak ruské úřady v Moskvě zadržely a obvinily ze špionáže ve prospěch Česka tamního novináře a poradce vesmírné agentury Roskosmos Ivana Safronova.

O zatčeném diplomatovi se pomlčí

Momentálně značně napjaté vztahy s Ruskem by se v blízké budoucnosti měl pokusit uvolnit v rámci plánovaných rozhovorů na nejvyšší úrovni šéf zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Toho k oficiálnímu dialogu s ruskou stranou zmocnila vláda vedená šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem.

Sám Jindrák ale podle svých slov nepočítá s tím, že by se tématu diplomata zatčeného při nákupu speciální munice v rámci plánovaných rozhovorů dotknul. Vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování to podle něj není ani možné.

„Předpokládám, že vyšetřování zahrne všechny aspekty a nebude věc nutné, respektive možné řešit na politické úrovni. Navíc v podobných případech, jako jsou tyto, je jakékoliv politické řešení velmi obtížné,“ konstatoval Jindrák.

Kauza na půdě sněmovny

Incidentu se naopak bude věnovat zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Potvrdil to jeho šéf Ondřej Veselý (ČSSD): „Na nejbližším jednání zahraničního výboru budeme určitě projednávat jak situaci v Bělorusku, tak aktuální vztahy s Ruskem.“

Česko loni čelilo špionáži na státní instituci, uvádí kyberúřad. Za útokem nejspíš stála ruská rozvědka Číst článek

Místopředseda výboru Petr Beitl z opoziční ODS pak doplnil, že o kauze s náboji do odstřelovacích pušek budou poslanci jednat se šéfem české diplomacie. „Rozhodně se budeme ptát, zda hrozilo nějaké přímé ohrožení,“ přiblížil Beitl.

Vztahy s Ruskem jsou podle něj na bodu mrazu již delší dobu a diplomatické skandály či vzájemné vypovídání zaměstnanců ambasád je toho průvodním jevem. „Ruská strana volí často konfrontační tón, nemá zájem vystoupit z patové situace a odmítá jednat. Tedy odmítá nebo ignoruje výzvy k jednání na odpovídající diplomatické úrovni,“ doplnil Beitl.

Zatčení diplomata se přitom bude věnovat také stálá poslanecká komise pro kontrolu vojenského zpravodajství. Její místopředsedkyně Jana Černochová (ODS) v této souvislosti uvedla, že předmětem jednání bude zejména činnost a konkrétní aktivity zaměstnance ruské ambasády na našem území.

„Velmi si cením profesionální práce našich bezpečnostních složek, která vedla k zajištění pachatele i zmíněných nábojů do odstřelovacích pušek. Že si takový materiál nelegálně obstarával diplomat, je skandální,“ poznamenala Černochová.