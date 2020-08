Ruský diplomat v Česku načerno kupoval náboje do odstřelovacích pušek. Před stíháním ho zachránila imunita

Na parkovišti v Říčanech došlo v červnu podle policejní verze pro média k zásahu v souvislosti s daňovou trestnou činností. Po několika týdnech pátrání ale zdroje Radiožurnálu objasnily, že ve skutečnosti ten den zatkli ruského diplomata, který v Česku nakupoval nelegálně náboje do odstřelovacích pušek a další munici.

Vysoce postavené zdroje z diplomatického prostředí a bezpečnostních složek uvedly, že šlo o pracovníka vojenské sekce ambasády. Zda pracoval zároveň pro některou z ruských tajných služeb, není stejně jako konkrétní použití nábojů jasné. Vyšetřovatelé ale pracují s podezřením, že měly být určené pro ruskojazyčné podsvětí nebo přímo pro skryté operace tajných služeb na evropském území.

Kvůli diplomatické imunitě muže nakonec propustili na svobodu. Ihned po propuštění odcestoval do Ruska. Ruský diplomat na říčanském předměstí nakupoval načerno munici. A to včetně většího množství speciálních nábojů do odstřelovacích pušek. (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová

Čtvrtek 25. června, restaurace tenisového klubu Oáza na okraji středočeských Říčan, čas oběda. U stolku sedí dva nenápadní muži v tmavých oblecích. Jedí obalovaný řízek, pijí limonádu a kávu. S personálem komunikují česky, ale s výrazným ruským přízvukem.

Nezdrží se dlouho a po zaplacení odcházejí. Ihned na schodech za prosklenými dveřmi klubu jsou u nich znenadání policisté v civilu v černých kuklách. Jeden z mužů končí během okamžiku v poutech.

Podle manažerky tenisového klubu Pavlíny Rouhové byl zásah rychlý a diskrétní. „Viděla jsem nějaké srocení osob, obehnané parkoviště páskou, kde jsem měla svoje auto. Jacísi dva pánové v kuklách mi řekli, že nemůžu odjet. Viděla jsem jenom pána čelem k autu se svázanýma rukama,“ popsala policejní akci manažerka.

Důvod zatýkání policie na místě nikomu nesdělila. Později pouze na svých internetových stránkách informovala, že šlo o akci související s daňovou kriminalitou. Radiožurnál ale na základě informací z bezpečnostního i diplomatického zákulisí zjistil, že skutečné pozadí celé akce bylo mnohem komplikovanější a také závažnější.

Diplomatický pas v akci

Zatčeným mužem byl totiž zaměstnanec ruské ambasády v Praze. A o žádné daně v případu nešlo. Diplomat totiž v trochu ospalém prostředí říčanského předměstí ve skutečnosti nakupoval načerno munici. A to včetně většího množství speciálních nábojů do odstřelovacích pušek. Radiožurnálu tyto podrobnosti potvrdily čtyři zdroje z nejvyšších pater českých tajných služeb, dalších bezpečnostních složek a diplomacie.

Zabavené speciální náboje v krabičkách jsou vidět i na fotografiích, které na místě v den zásahu pořídili přítomní novináři. Legálně se dají koupit pouze oficiálně u licencovaného obchodníka. A také oproti zbrojnímu průkazu a prokázání konkrétní zbraně, do které je speciální munice určená. Nákup na černém trhu, z auta do auta na parkovišti, jako tomu bylo v Říčanech, může u soudu vynést až pět let vězení.

I proto byla celá akce od začátku díky spolupráci prodávajícího pod dohledem detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, ale také důstojníků vojenského zpravodajství. Zadrženého muže museli každopádně policisté po základních úkonech a zadokumentování kupovaného zboží pustit na svobodu. Měl totiž mezinárodní imunitu.

„Byl držitelem diplomatického pasu. Po ověření musel být propuštěn,“ řekl zdroj, který je s detaily celé akce podrobně seznámen.

Radiožurnál okolnosti neobvyklého případu mapoval několik týdnů. A podle postupně shromážděných informací byl zadržený muž civilním zaměstnancem vojenské sekce ruské ambasády v Praze. Vyšetřovatelé podle informací Radiožurnálu pracují s verzí, že ve skutečnosti šlo o skrytého spolupracovníka ruské tajné služby GRU. Důkazy pro to ale stejně jako v dalších obdobných případech chybí.

Na co přesně byly určené finské náboje Lapua do odstřelovacích pušek, které ruský diplomat nakupoval na říčanském parkovišti, není jasné. „Bylo toho každopádně hodně a na koroptve to samozřejmě nekupoval. Zřejmě to bylo určené pro evropské gangy nebo pro speciální ruské jednotky, které v Evropě tajně působí,“ doplnil velmi dobře informovaný zdroj.

Diplomat podle něj po propuštění zmizel za hranice: „Transportovali ho zpátky do Ruska v podstatě okamžitě.“

‚Nechme policii pracovat‘

Podle dalších zdrojů z diplomatických kruhů přitom ruská strana v tomto případě proti postupu českých orgánů nijak neprotestovala a stáhla zadrženého muže v naprosté tichosti. Mimo jiné tím předešla oficiálnímu vyhoštění.

„Bylo jim jasné, že byli nachytáni se staženými kalhotami,“ řekl k tomu dobře informovaný a vysoce postavený zdroj z diplomatického prostředí. Podle něj jde o vážný incident, který ukazuje, že ruská administrativa se nebojí na území členských států Evropské unii používat ani metody práce tzv. za hranou.

Ruská ambasáda v Praze na dotazy Radiožurnálu zaslané e-mailem na oficiální adresu velvyslanectví nereagovala. Ministr zahraničních věcí za ČSSD Tomáš Petříček se k aféře podrobněji nevyjádřil, zároveň ji ale nepopřel. „Nemohu tuto záležitost komentovat, jedná se o věc policie a jsem přesvědčen, že bychom měli nechat policii pracovat,“ konstatoval Petříček.

Sama policie nicméně k případu mlčí. Mluvčí protimafiánské centrály Jaroslav Ibehej odmítl nad rámec už dříve poskytnutých zamlžujících informací jakékoliv vyjádření: „Mohu pouze sdělit, že náš útvar k vašim dotazům nebude poskytovat žádné informace.“ Detektivové případ podle zdrojů Radiožurnálu stále vyšetřují. Dotčenou munici policie zabavila.

Špionská odveta?

Akce v Říčanech časově následovala další česko-ruské špionážní aféře. Pracovník vojenského oddělení ruské ambasády byl totiž zatčen přesně tři týdny poté, co Česká republika oznámila vyhoštění dvou jiných ruských diplomatů. Šéf ruského kulturního centra v Praze Andrej Končakov a jeho podřízený Igor Rybakov museli opustit republiku kvůli kauze s údajnou hrozbou otravy dvou českých komunálních politiků – pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) – jedem ricin. Na věc jako první tehdy upozornil týdeník Respekt.

Aféra přitom podle české kontrarozvědky, tedy Bezpečnostní informační služby, byla smyšlená. Šlo prý o důsledek osobního sporu obou diplomatů. I v jejich případě se v zákulisí spekuluje o tom, že ve skutečnosti mělo jít o důstojníky některé z ruských tajných služeb.

Necelé dva týdny po akci v Říčanech zatkly ruské orgány v Moskvě tamního poradce šéfa vesmírné agentury Roskosmos a bývalého novináře Ivana Safronova. Obvinily ho, že měl údajně předávat informace o dodávkách ruských zbraní na blízký východ a do Afriky českým tajným službám. Safronov sám to odmítá.

Už v souvislosti s kauzou ricin a vyhoštěním dvou diplomatů z Prahy ruské úřady vyhrožovaly odvetou. A doposud utajovaná říčanská špionážní zápletka už tak napjaté česko-ruské vztahy pravděpodobně ještě zhoršila.

Chybějící vysvětlení

Například podle bývalého náčelníka generálního štábu české armády a současného šéfa katedry bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Jiřího Šedivého jde o velmi vážný incident.

„Rusko jako stát, popřípadě ruská ambasáda by měly zdůvodnit, co ten tady člověk vlastně dělal a s jakým cílem tady byl. Podle mého názoru je to velmi závažné a je potřeba se tomu věnovat,“ konstatoval Šedivý.

Munice do odstřelovacích pušek je podle něj velmi nebezpečné zboží a neexistuje důvod, proč by ruský diplomat měl něco takového na našem území načerno kupovat. „Signalizuje to něco, co je skutečně velmi nestandardní a co by Rusové měli zdůvodnit,“ vysvětlil Šedivý s tím, že jde o závažný trestný čin.

I proto by české úřady měly aktivity ruského diplomata na našem území zpětně důsledně mapovat. „Pokud je vážné podezření, že to byl ve skutečnosti agent ruské tajné služby, tak o to by to bylo závažnější. Je to zase další střípek do mozaiky, jak se Rusko chová na území České republiky a že je poměrně vážným bezpečnostním rizikem,“ poznamenal armádní generál.

Upozornil zároveň na to, že takto nelegálně nakoupená munice je při použití v tajných operacích nedohledatelná. „Může to vést až k některým teroristickým aktivitám, ať už státního terorismu, nebo klasického terorismu, jak ho známe,“ doplnil Šedivý. A poukázal mimo jiné na atentáty provedené v posledních letech na evropském území, které jsou připisovány právě ruským tajným službám.

Atentáty i rozvratné akce

V souvislosti s tajnými operacemi na evropské půdě se nejčastěji mluví právě o ruské vojenské rozvědce GRU. Ta patří k nejobávanějších ruským službám a její důstojníci například stáli za atentátem na bývalého ruského špiona Sergeje Skripala ve Velké Británii. List The New York Times přitom loni přinesl ve spolupráci s mezinárodním sdružením investigativních novinářů Bellingcat informaci, že tuto i další podobné citlivé operace má na evropském území na starosti přímo supertajná organizovaná jednotka GRU.

Zaměřovat se má na tu nejšpinavější práci a její činnost je utajovaná i v rámci samotné rozvědky. Podle zjištění listu je krytá pod kódovým číslem 29155 a kromě pokusu o vraždu Skripala jedem novičok měla stát např. za destabilizací Moldávie, otrávením obchodníka se zbraněmi v Bulharsku nebo neúspěšným pokusem o puč v Černé Hoře.

Skupina funguje podle The New York Times zhruba deset let. Její příslušníci na rozdíl od dalších podobných jednotek GRU nemají základnu v Moskvě, ale pohybují se volně po Evropě.

Špinavá práce

V rámci skupiny podle listu působí například vyznamenaní veteráni válek v Afghánistánu, Čečensku nebo na Ukrajině. V čele jednotky stojí generálmajor Andrej Averjanov, který v roce 1988 absolvoval vojenskou akademii v Taškentu a pak podle dostupných informací bojoval v první i v druhé čečenské válce.

Západní zpravodajské služby se na stopu skupiny dostaly údajně až v roce 2016, a to v souvislosti s nepovedeným pokusem o puč v Černé Hoře. Jeho součástí měla být i vražda tamního premiéra a obsazení parlamentní budovy. To vše kvůli tomu, aby tato balkánská země nevstoupila do NATO.

List v souvislosti s tehdejším zjištěním o existenci supertajné skupiny citoval nejmenovaného evropského představitele bezpečnostních složek, podle kterého byly západní služby v šoku: „Bylo překvapením, že se Rusové, GRU a tato její jednotka cítili tak svobodní, že mohli provádět tuto extrémně škodlivou činnost ve spřátelených zemích a pokračovat v ní.“

Velmi podobně se přitom vyjádřil k aktuálnímu případu i jeden ze zdrojů Radiožurnálu. „Byli jsme překvapení, jak drze a sebevědomě se ten diplomat u nás choval,“ řekl vysoce postavený člen jedné z bezpečnostních složek.

Vyhoštění diplomatů

Ruským tajným službám je připisována i loňská vražda Čečence Zelimkhana Khangoshviliho v centru Berlína. Podle německého nejvyššího zastupitelství si ji objednala Moskva. A investigativní web Bellingcat v této souvislosti zjistil, že spolupachatel této vraždy se do Německa dostal díky zfalšovanému slovenskému vízu.

Úřady v zemi pod Tatrami v reakci na toto zjištění minulý týden vyhostily ze svého území tři ruské diplomaty. Podle slovenských zpravodajských služeb byla činnost těchto diplomatů v rozporu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích. Tamní server Aktualne.sk v této souvislosti informoval, že i tito diplomaté ve skutečnosti pracovali pro ruské tajné služby.

Tuzemská BIS dlouhodobě vyhodnocuje ruské zpravodajské aktivity na našem území jako jedny z nejrizikovějších. Ve svých výročních zprávách přitom každoročně upozorňuje také na přebujelost ruského diplomatického zastoupení v Česku.

Ruská ambasáda v Praze má zhruba 140 pracovníků, zatímco například USA mají v Česku celkem zhruba sedmdesát lidí, Čína asi třicet.