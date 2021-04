Stopy ruských špionů ve Vrběticích? ‚Objednali se, ale nikdo nepřijel,’ reaguje zástupce firmy

Podle zjištění týdeníku Respekt byl na pozadí výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 zájem ruských agentů GRU o bulharského obchodníka Emiliana Gebreva, který dodával zbraně pravděpodobně do válečných zón.

Radiožurnálu informaci potvrdil vysoce postavený zdroj. „Vybouchlo to, co už koupil a co začal vyskladňovat,“ uvedl.

Česko kvůli téměř sedm let starému činu vyhostilo 18 ruských diplomatů, kteří musí zemi opustit do 48 hodin.

Sklad měli podle Respektu navštívit ruští agenti těsně před výbuchem. „Pokud do areálu vstoupili, tak bez vědomí firmy," reagoval Radek Ondruš, právní zástupce firmy Imex, která si prostory ve Vrběticích pronajímala. Vrbětice/Moskva 0:01 18. dubna 2021

Na tiskové konferenci oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), že existuje důvodné podezření na zapojení důstojníků ruské tajné služby GRU do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014.

Během toho, co předseda a místopředseda vlády mluvili do médií, zveřejnila policie v tiskové zprávě a na sociálních sítích pátrání po dvou mužích. Souvislost s kauzou Vrbětice ale mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej zatím nepotvrdil.

Sdílný nebyl ani mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. „Na žádné věci se ptát nebudete, protože my se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ uvedl pro Radiožurnál na dotaz, zda pátrání po mužích souvisí s vrbětickým výbuchem.

K tomu došlo 16. října 2014 a o život tehdy přišli dva muži - Vratislav Havránek a Luděk Petřík. Mezi materiálem, který tam tehdy vybuchl, byly desítky leteckých bomb, tisíce granátů, samopalů a skoro čtyři miliony nábojů, jak v té době informoval server Lidovky.cz.

Obchodník se zbraněmi

Agenti Alexander Miškin a Anatolij Čepig do Česka podle Respektu přiletěli o pár dní dříve - 13. října 2014. Prokázat se měli falešnými pasy. Do Moskvy se vrátili přes Rakousko v den neštěstí. Že využívali průkazy se jmény Ruslan Boširov a Alexandr Petrov, oznámila na svých stránkách také česká policie.

Respekt napsal, že agenti dopředu ohlásili Vrbětice jako cíl své cesty. Objednali se tam e-mailem a prokázali se jinými pasy, než na jaké přicestovali do republiky. Tentokrát měli doklady vydané na jména Ruslan Tabarov a Nikolaj Popa.

Proč se tedy ruští agenti do českého skladu vydali? Podle informací Radiožurnálu a Respektu policie pracuje s vyšetřovací verzí, že chtěli znehodnotit dodávku zbraní pro bulharského obchodníka Emiliana Gebrava.

Ujišťujeme veřejnost, že v souvislosti s právě zveřejněnými informacemi není důvod k realizaci zvýšených bezpečnostních opatření na území ČR. Monitorujeme situaci vlastními operativními prostředky s využitím kanálů mezinárodní policejní spolupráce vč. sledování otevřených zdrojů. — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

„Vybouchlo to, co už koupil a co začal vyskladňovat,“ řekl Radiožurnálu dobře informovaný zdroj. Jak doplnil, v dodávce bylo zhruba 10 tisíc ručních střelných zbraní s náboji a také munice do minometů a děl. Sklad tak mohl vybuchnout předčasně.

Čepig a Miškin se měli podílet také na dvou pokusech o otravu tohoto byznysmena. V minulosti to prokázalo vyšetřování mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat a také bulharské policie.

Respekt uvádí, že střelivo mířilo na Ukrajinu, která tehdy na Donbasu bojovala s proruskými separatisty. Podle serveru Seznam Zprávy ale mohlo být důvodem útoku také to, že se zbraně neměly dostat do rukou Američanů. Ti chtěli pomoct povstalcům v Sýrii bojujícím proti prezidentovi Bašáru Asadovi. Rusko v tomto konfliktu stálo právě na Asadově straně.

Podle informací Radiožurnálu bezpečnostní složky pracují s oběmi variantami, policie ale považuje za pravděpodobnější, že zbraně měly být poslány do Sýrie.

‚S nikým do areálu nešli‘

Radek Ondruš, právní zástupce firmy Imex Group, která si dva vrbětické sklady pronajímal od Vojenského technického ústavu, o jménech agentů podle svých slov nikdy neslyšel.

„Nikdo takový v téhle době do firmy nepřijel. Pro návštěvníky z jednoho ze zahraničních států, nebylo to Rusko, se vyřizovalo povolení. Bylo to pro dva lidi, ale ti nakonec nepřijeli nebo se neohlásili,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz.

Dva zájemci o návštěvu podle něj jen poslali pasy Vojenskému technickému ústavu. „Ten si to prověří a dává souhlas s návštěvou. Pokud do areálu vstoupili, tak bez vědomí firmy. Pasy na jména Miškin a Čepiga neměli. S nikým z firmy do areálu určitě nešli, to by muselo být evidované dole na vrátnici. Policie to prověřovala a nic nenašla,“ tvrdí Ondruš.

I podle vysoce postaveného zdroje Respektu nemá policie neprůstřelné důkazy o tom, že se Rusové do skladu dostavili. Svědčí o tom ale série nepřímých poznatků, které kriminalisté zjistili během vyšetřování.

Oba agenti, operující se stejnými krycími doklady, o čtyři roky později otrávili za pomoci látky novičok dvojitého špiona Sergeje Skripala. Babiš ani Hamáček na tiskové konferenci jména podezřelých neprozradili. Jen premiér uvedl, že možní pachatelé patří ke speciální jednotce 29155 spadající pod ruskou tajnou službu GRU.

V květnu 2015 se někdo pokusil otrávit i bulharského obchodníka Gebrava. Podle tamních úřadů šlo o tři cizince, kteří do země přicestovali s falešnými ruskými pasy.

