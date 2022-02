Ženy s dětmi přijely z Koločavy do Česka. ‚Neví, kdy se vrátí domů a jestli někdy v životě uvidí své muže‘

Životní partneři Radim Kupec a Michalea Plesarová jsou jedni z těch, kteří měli pocit, že je třeba nutně pomoci. A tak pro své známé z ukrajinské Koločavy vypravili dva autobusy. V prvním z nich přijelo 45 lidí, v druhém bylo 17 dětí. Jejich cílovou stanicí je partnerské město Hluboká. Ubytované budou matky s dětmi pohromadě. Reportáž Bystřice pod Hostýnem 22:16 28. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodiče prchají i se svými dětmi | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jakmile to bude možné, Ukrajinky chtějí hned začít pracovat, mluvily o tom už v mezistanici v Bystřici.

Některé děti na místo přijely s tablety v ruce, hrály hry, dívaly se na videa, skládaly si panáčky ze stavebnic. „Děti to nevnímají, horší je to s těmi matkami. Dokud jsou pod tlakem a stresem, tak jim to taky nedochází, ale v momentě, kdy sem přijely, tak se nám tady začaly hroutit,“ přiblížila atmosféru Plesarová.

Emoce jitřila nejen dlouhá cesta, ale také uvědomění, že se nemusí hned vrátit domů: „Ony si najednou řekly: kam jsme se to vůbec vydaly, proč jsme radši nezůstaly doma?“

Třináct hodin stály za hranicemi a vojáci je chytali. Poslední část cesty byla v serpentinách, děti zvracely, což matkám na náladě nepřidalo. „Ony opravdu neví, kdy se vrátí domů. Jestli ještě někdy v životě uvidí své muže, protože všichni mají povolávací rozkazy,“ popsala Plesarová.

Autobusy nemohly přejet přes ukrajinskou hranici, matky s dětmi ji musely přejít pěšky.

„Oni by teoreticky mohli přejet, ale čekali by na hranicích týden. Protože přechod přes hranici pro pěší trval první dny několik hodin, oni už tam stáli 13 hodin. Čekací doba aut byla před dvěma dny tři dny. Proto jsme zvolili tuto možnost,“ dodala Plesarová.

Podle paní Světlany, která se útěku z Ukrajiny účastnila, musely jít ženy s dětmi asi 500 metrů. A dá se předpokládat, že délka trasy přechodu se bude v průběhu následujících dnů prodlužovat.

Na místě natáčela Lucie Výborná. Poslechněte si celou reportáž v audiozáznamu.