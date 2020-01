‚Druhý den diagnózu znala celá čtvrť.‘ Lékový záznam čelí kritice od některých organizací hájící pacienty

Nový systém sdílení lékového záznamu má pomoci zdravotníkům orientovat se v předepsaných lécích pacientů. Zamezit by tak měl například opakovanému a zbytečnému předepisování stejných léků a nebezpečným kombinacím léčiv. Automaticky mají systém aktivovaný všichni pacienti, pokud se z něho sami neodhlásí. Ne všichni jsou však spokojeni. K systému mají výhrady některé organizace zastupující pacienty. Praha 7:03 12. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Součástí sdíleného lékového záznamu navíc na začátku nebudou takzvané centrové léky, tedy ty, které jsou k dostání jen v nemocnicích a ve specializovaných centrech pro léčbu vážných nemocí. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na potenciální rizika spojená se stigmatizací upozornily pacientské organizace již v rámci připomínkového řízení během přípravy zákona.

Sdílený lékový záznam podle nich může zvýšit riziko vyzrazení osobních informací a jejich rozšíření například v malé obci nebo na pracovišti, kde působí závodní lékař.

Novelu zákona o léčivech kritizovali i někteří poslanci za ODS, Piráty, STAN a KDU-ČSL. „Podle mého názoru mohou být lékovým záznamem potenciálně stigmatizováni například pacienti s HIV, s psychiatrickými diagnózami či s nádorovými onemocněními,“ řekl serveru iROZHLAS.cz lidovecký poslanec Vít Kaňkovský.

Předložil proto pozměňovací návrh, který měl systém záznamu změnit tak, aby si zájemci sdílení informací sami nechali aktivovat (jde o tzv. opt-in systém, pozn. red.). Ve sněmovně ale neuspěl.

Diskriminace od zdravotníků

„Řešili jsme případy, kdy na malém městě byl jeden den pacient diagnostikován v ambulanci praktického lékaře a druhý den o diagnóze věděla celá čtvrť,“ přibližuje předseda České společnosti AIDS pomoci Robert Hejzák, podle něhož dochází k únikům informací už nyní a s lékovým záznamem by se situace mohla ještě zhoršit.

Někteří pacienti navíc čelí diskriminaci i ze strany zdravotníků. „Opakovaně jsme řešili případy, že naše klienty nechtěli ošetřit například zubní lékaři, gynekologové nebo chirurg,“ upozorňuje Hejzák.

„Také máme zkušenosti, že lékař nechtěl registrovat pacienta z důvodu jeho psychiatrické diagnózy,“ potvrzuje podobnou zkušenost Barbora Lacinová ze sdružení Kolumbus, které zastupuje psychicky nemocné.

Součástí nejsou všechny léky

Součástí sdíleného lékového záznamu navíc na začátku nebudou takzvané centrové léky, tedy ty, které jsou k dostání jen v nemocnicích a ve specializovaných centrech pro léčbu vážných nemocí.

„To na jednu stranu oddaluje případnou stigmatizaci některých nemocných, na druhou stranu to ale staví celý systém na hlavu,“ myslí si Hejzák s poukazem na to, že smyslem systému mělo být právě to, aby byly na jednom místě vidět všechny léky, které pacient bere.

Od prvního prosince do června příštího roku systém funguje v přípravné fázi, kdy jsou informace zatím nepřístupné pro lékaře i lékárníky.

„Pacienti budou moci kdykoliv udělit nesouhlas s nahlížením do svého lékového záznamu, a to předem i později, neomezeně,“ zdůrazňuje Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Pokud tedy pacienti vyjádří nesouhlas se sdílením údajů v následujícím půl roce, nikdo jejich záznam neuvidí. Odhlásit se ale budou moci i později.

Pro vystoupení ze systému se lidé buď odhlásí prostřednictvím webové aplikace, nebo musí zajít na obecní úřad, poštu nebo k notáři, aby nechali úředně ověřit svůj podpis na formuláři, který poté odešlou na Státní úřad pro kontrolu léčiv.

I to zástupci pacientských organizací kritizují. „Domníváme se, že je to poměrně uživatelsky nepřívětivé. Vhodnější by bylo, kdyby se mohli ze systému odhlásit přímo u svého lékaře nebo lékárníka,“ uzavírá Hejzák.