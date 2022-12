Janu Zwyrtek Hamplovou odvezla ze Senátu sanitka. Podle záchranářů není v ohrožení života

Během neformálního setkání senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, se senátorce Janě Zwyrtek Hamplové udělalo nevolno. Ve čtvrtek odpoledne ji z budovy Senátu transportovali záchranáři do nemocnice. Podle nich není aktuálně v ohrožení života. „Zasahovali jsme u 56leté ženy s poruchou vědomí, nicméně po našem příjezdu byla žena při vědomí,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Praha 15:00 1. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová | Zdroj: Profimedia

„Mohu potvrdit, že jsme zasahovali v ulici Valdštejnská, kde vyjížděla naše skupina záchranářů společně s lékařem. Zasahovali jsme u 56leté ženy s poruchou vědomí, nicméně po našem příjezdu byla žena při vědomí. Záchranáři společně s lékařem ji ošetřili, vyšetřili a poté ji mimo ohrožení života transportovali do nemocnice,“ potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Vystrčil, Hamplová i Růžička. Podívejte se na profily 27 nových i staronových senátorů Číst článek

Že k dramatické situaci došlo, potvrdil i senátor Zbyněk Linhart (STAN), který výboru předsedá. „To jsou věci, které se moc nevypráví. Byl to nějaký zdravotní problém, který jsme tady vyřešili. A tím bych to uzavřel,“ řekl senátor.

Podle něj se objevily u Hamplové zdravotní problémy během setkání s ministrem Ivanem Bartošem (Piráti). „Stalo se to během krátkého, neformálního setkání členů našeho výboru s ministrem, povídali jsme si tady o digitálním zákoně. A přitom se tady stala nepříjemná záležitost, která snad nedopadne zle. Záchranka přijela včas a kolegyni odvezla. To je tak všechno, co k tomu mohu říct,“ doplnil.

Redakce proto také kontaktovala místopředsedu vlády Ivana Bartoše (Piráti), který se měl podle informací serveru iROZHLAS.cz na záchraně senátorky podílet. „Nechci to komentovat,“ odpověděl krátce ve zprávě.

Asistentka Hamplové Andrea Navrátilová uvedla, že nemá žádné bližší informace. „Vím, že se jí tam (v Senátu) udělalo nevolno, a nic bližšího k tomu nemám,“ řekla pouze. A v podobném duchu reagovali na dotazy redakce i další oslovení senátoři a senátorky. Ti sice o incidentu věděli, nebyli u něj osobně přítomni.