Žáci na prvním stupni mohou dostat nový typ vysvědčení. ‚Vede děti k sebereflexi,‘ hodnotí učitelka

Někteří žáci základních škol můžou už na konci ledna dostat nový typ vysvědčení. Učitelé mají od září možnost hodnotit je z chování a jednotlivých předmětů novým způsobem na základě toho, jak zvládli naplnit předem nastavené cíle. S tím souvisí, co žáci na vysvědčení najdou. „Kriteriální hodnocení může mnohem lépe vést ke sledování pokroků ve vlastním učení,“ říká pro Radiožurnál Petra Mazancová (TOP 09), předsedkyně spolku Učitelská platforma. Rozhovor Praha 10:15 6. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětští psychologové doporučují rodičům, aby při pohledu na vysvědčení nejdříve pochválili (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak používání hodnocení na základě kritérií vypadá v průběhu roku? Můžete uvést příklad?

Je to poměrně jednoduché. Hodnotíte naukové předměty, ne výchovy, ve čtyřech kritériích a ta stanovují, co si žák má osvojit, např. zda žák používá správně gramatické jevy, které jsou předepsané pro daný ročník.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Souhrnné vysvědčení by mělo být zrušeno, tvrdí předsedkyně spolku Učitelská platforma Petra Mazancová

Může dosáhnout kritérií, že si je ještě neosvojil, částečně osvojil, osvojil anebo úspěšně osvojil, to je nejlepší. Není tam žádná známka, ale je tam dosažení toho kritéria, takže to je možná mnohem víc vypovídající.

Na druhou stranu je potřeba k tomu vést i osvětovou kampaň a přesvědčit rodiče a učitelé, že má smysl takto hodnotit a že bychom možná mohli pomalu známky opouštět.

Jak to tedy bude vypadat na vysvědčení? Co tam můžeme najít?

Najdete tam vlastně přehled o tom, co vaše dítě zvládá a co nezvládá. Vím, že je tam i prostor pro sebehodnocení, což znamená, že se může dítě hodnotit samo. Je tam prostor pro slovní hodnocení chování.

Uveďme si jako příklad matematiku. Když bude na vysvědčení jako kritérium, zda dokáže počítat v dané řadě čísel, tak vy jako rodič víte, zda tuto dovednost vaše dítě ještě nezvládlo, částečně zvládlo, zvládlo, anebo úspěšně zvládlo. Dává vám to větší přehled, než když budete mít napsáno, že má z matiky za dva, protože za dvojkou nevidíte žádný obsah, žádné kompetence a co dítě ve skutečnosti umí nebo neumí.

3:44 Změna v hodnocení na školách. Projekt Vysvědčení JINAK si dává za cíl komplexní zhodnocení žáků Číst článek

Dvojka může být získaná různým způsobem, známka je velmi nepřesné, mlhavé číslo. Zároveň pokud se jako rodič extra nezajímáte o to, co dítě ve škole dělá, tak nevíte, co se za ním skrývá. Víte, že váš páťáček má trojku z matiky, ale nevíte, v čem potřebuje pomoct.

Myslím si, že je důležité, abychom to dokázali u dětí klíčovat, protože zejména děti by měly vědět, na čem potřebují pracovat, jak na tom jsou, kde mají prostor ke zlepšení a kde naopak si zaslouží trochu klídku, protože už dosáhly dokonalosti.

Sledování pokroku

Není to zřejmé i z toho, jak se v průběhu roku známky vyvíjejí u jednotlivých činností a věcí, co se děti učí? Různé známky mají různou váhu v hodnocení.

Pokud se podívám na hodnocení svých dětí, tak tam budu mít: test matematika, reálná čísla, tři. Já ani nevím, co s těmi čísly dělají, jakým způsobem a jakou kompetenci test ověřuje, co znamená, že měl trojku. Že mu nejde postup? Nebo udělal chybu ve výpočtu a paní učitelka to nějak zhodnotila? Viděla jsem ten test? Většinou ne.

Myslím si, že je velký nešvar, že není standard dávat dětem testy. Není standard, že každé dítě přesně ví, za co známku dostalo a proč. Přijde mi, že kriteriální hodnocení může mnohem lépe vést k sebereflexi a ke sledování pokroků ve vlastním učení.

Pípá mi EduPage… rozpis testů mého dítěte na příští týden (pondělí je jen domácí úkol).

Kolegové, kolegyně - nedáme si nějaké předsevzetí? Když je ten začátek nového roku (navzdory tomu, že se blíží pololetí…)

Pojďme o tom zkusit víc přemýšlet! Díky. pic.twitter.com/8ovwAk8oHY — Petra Mazancová (@PetraMazancova) January 4, 2025

Nebylo by v tom případě jednodušší, lepší nebo přínosnější, kdyby slovní hodnocení bylo u každé dílčí známky, abychom pochopili, co žákovi na látce nešlo, než na souhrnné známce na vysvědčení?

Jsem úplný radikál a slíbila jsem kolegům, že to řeknu, ale myslím si, že souhrnné vysvědčení tak, jak ho máme, by mělo být nějakým způsobem zrušeno. Děláme z něj trochu posvátnou krávu. Nastane leden a testovací období, aby učitelé měli známky a mohli hodnotit. Spousta škol má ve školních řádech, kolik známek má být a na děti je vyvíjen neúměrný tlak.

Na druhou stranu hodnotíme celé pololetí, což znamená, že by to neměl být výsledek smršti testů na přelomu prosince a ledna. Překvapí vás jako rodiče v době elektronických žákovských knížek a standardní komunikace se školou vysvědčení? Nepřekvapí. Leckdo známky vidí, dříve než dítě přinese papír.

Máme historicky nastaveno, že v pololetí potřebujeme mít papír, že jsme něco udělali, je to možná doklad naší práce. Pojďme se prosím zamyslet nad tím, jestli to nedokážeme manifestovat jinak, než papírem.

Audiozáznam rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.