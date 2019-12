Poslanci navrhují zákaz paramilitárních skupin. Omezení držení zbraní však stále odmítají

Zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů nejspíš zakáže zákon, který navrhla skupina poslanců ze všech sněmovních stran. Předloha by ale také zavedla dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu. Praha 17:36 12. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předloha nemá bezprostředně souviset se začleněním evropské směrnice omezující držení zbraní do českého právního řádu | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Předloha zákona uvádí, že by zákaz paramilitárních ozbrojených skupin zahrnoval i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení zákona by hrozila pokuta až 200 000 korun a zákaz nakládání se zbraněmi. „Činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu,“ uvedli autoři v důvodové zprávě.

Ministr Vojtěch: Zbraním v nemocnicích nedokážeme zabránit. Prohlídky u vstupů nejsou reálné Číst článek

Do záloh státu by vedle účastníků programu střelecké přípravy patřily zbraně, s nimiž proběhl výcvik. „Způsob využití této stanovené zálohy se bude odvíjet od konkrétní situace a podle toho se též bude řídit příslušným zákonem,“ stojí ve zdůvodnění. Návrh zákona by zavedl rovněž zvláštní povolení pro nakládání se zbraní určité kategorie.

Směrnice EU zakazuje některé poloautomatické zbraně nebo zásobníky. Česko ji napadlo u Soudního dvora Evropské unie jako diskriminační, soud následně žalobu zamítl.

Návrh zákona dále výslovně umožní nosit příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů a strážníkům služební zbraň i v době mimo službu. Budou moci používat také svou soukromou zbraň.

Předlohu, kterou podepsal také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), nejprve posoudí vláda. Parlament poté učiní další rozhodnutí.