Stát prodává nevyužívaný areál pivovaru ve Vyškově. Nabízí ho městu za víc než 75 milionů korun

Jakékoli nakládání s ním léta brzdily soudní spory s bývalým nájemcem, který tam do roku 2016 vařil pivo. Konečná dohoda by podle ministra Výborného mohla být uzavřená do dvou měsíců. Samotnou koupi musí schválit zastupitelstvo Vyškova.

„My jsme ho nechali ocenit a za tu znaleckou cenu jsme ho přednostně nabídli městu Vyškov. Ta kupní cena přesahuje částku 75 milionů korun,“ potvrdil ministr zemědělství.

Vedení města považuje areál za strategický. Pokud ho koupí, otevře ho lidem. Nabízí se propojení se sousední zámeckou zahradou a vytvoření prostoru pro podnikatelské aktivity.

„Asanace celého území, a nebavím se o nějaké další výstavbě, to jsou obrovské peníze. Takže to zcela zásadní je hledání nějakého strategického investora,“ říká místostarosta Karel Goldemund z hnutí VY. Pokud se v areálu obnoví vaření piva, pak jen v menším měřítku.