Šibeniční termín pro Česko: Brusel odmítl odklad kvůli střetu zájmů, informace chce do dvou dní

České úřady chtěly odklad 60 dní, Evropská komise ale žádost zamítla. A co víc, určila jim šibeniční termín. O tom, jak se v Česku zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování eurodotací, musí politické špičky informovat Brusel do dvou dní. Konečnou lhůtu jim minulý pátek v dopise, který má iROZHLAS.cz k dispozici, stanovil na tuto středu. Nedávno přitom přišlo z unie varování: když se prověrky nezlepší, může přijít stopka peněz z eurofondů. Praha/Brusel 5:00 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) má za úkol informace o kontrole střet zájmů na českých úřadech do Bruselu poslat už tuto středu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„S ohledem na slyšení našeho Generálního ředitelství dne 27. září 2021 ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu trvám na tom, abych do 22. září obdržel vyčerpávající stav provedení (požadovaných opatření, pozn. red.),“ napsal Franck Sébert z Generálního ředitelství pro regionální politiku v dopise, který do Česka dorazil minulý pátek a který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

České úřady měly původně poslat dopis s informací, jakým způsobem aktuálně kontrola střetu zájmů probíhá, do 8. září. Ministerstvo pro místní rozvoj vedené Klárou Dostálovou (za ANO), které komunikaci s Bruselem koordinuje, ale v prvním zářijovém týdnu požádalo o posunutí termínu. A to o celé dva měsíce. Více si můžete přečíst ZDE.

Jenže Brusel na šedesátidenní odklad nepřistoupil. „Beru na vědomí důvody, které ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo k odůvodnění své žádosti,“ napsal sice v dopise Sébert, přesto ale stanovil českým úřadům šibeniční termín 22. září. Tedy už tuto středu.

A o čem přesně mají české úřady Brusel informovat? Mají například uvést popis „probíhajícího zlepšování systému řízení a kontroly a termín pro jeho dokončení“ a také informace o „opětovném ověření, které má být provedeno u 12 operací spolu s deadlinem pro jejich dokončení“.

Hloubkovou prověrku dosud nekontrolovaných 12 projektů dceřinek Agrofertu Evropská komise nařídila v návaznosti na audit ke střetu zájmů už loni v říjnu. Provést ji mělo ministerstvo průmyslu a obchodu. Už dříve uvedlo, že na ní pracuje, zatím ovšem stále ještě zřejmě bez výsledku.

Zda resort Dostálové stihne do středy na nynější požadavek Evropské komise reagovat, není jasné. „Na odpovědi za Českou republiku pracujeme. Stále platí, že na žádost Evropské komise je veškerá komunikace důvěrná. Děkujeme za pochopení,“ uvedl mluvčí ministerstva Vilém Frček bez dalších podrobností.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, kvůli němuž se o odklad žádalo, jelikož kontrolu střetu zájmů nestíhalo vylepšit, na dotazy redakce neodpovědělo

Varování z Bruselu

Mezi Prahou a Bruselem probíhá v posledních měsících výměna korespondence kvůli auditu ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Pro připomenutí: audit v Česku proběhl na začátku roku 2019 a zhruba rok poté auditoři šetření ukončili s jasným výsledkem: Babiš porušuje český zákon ke střetu zájmů. A Agrofert, který premiér vložil do svěřenských fondů, čerpal dotace neoprávněně.

VÝSLEDKY AUDITU Evropská komise v konečné auditní zprávě potvrdila, že premiér Andrej Babiš (ANO) porušuje české a evropské zákony, protože nadále ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Ten na ně podle zprávy nemá nárok. Česko se proti závěrečné zprávě už nemůže odvolat. Babiš střet zájmů odmítá.

Na konci srpna ale na některá ministerstva dorazil ještě jiný dopis z Bruselu, který do této výměny informací nepatří a je mimořádný. V něm vysocí představitelé Evropské komise varovali Čechy, že pokud nezačnou pořádně kontrolovat střet zájmů, pozastaví proplácení dotací.

„Upozorňujeme Vás, že (…) může Komise přerušit lhůtu u jakýchkoliv budoucích průběžných plateb požadovaných v rámci dotčených programů,“ stojí v dopise, o kterém informoval server iROZHLAS.cz.

Zjednodušeně řečeno by Brusel mohl na určitou dobu pozastavit proplácení projektů českých firem, které už byly zafinancovány z české státní kasy, z evropských fondů. A to až do doby, než by se české úřady dostatečně vypořádaly s námitkami Evropské komise.

Kritika míří především na ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Karlem Havlíčkem (za ANO). A právě to požádalo o prodloužení lhůty na odpověď Bruselu o 60 dnů. „Některá z požadovaných opatření vyžadují delší čas pro realizaci, než se původně předpokládalo,“ vysvětlil tehdy pro iROZHLAS.cz mluvčí Frček důvod žádosti o odklad.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo v dopise s žádostí dva důvody pro odklad termínu - složitost změn současného systému, pokud jde o předcházení střetu zájmů, a také pandemickou situaci, kvůli které v Česku nebyl dostatek odborníků, kteří by požadované ověření 12 projektů Agrofertu provedli.

Nepřijatá opatření

Evropská komise po českých úřadech v čele s Havlíčkovým resortem požaduje řadu preventivních a nápravných opatření, která mají zajistit dodržování zákona o střetu zájmů. Například vést seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastní či ovládají. Nebo zapracovat do postupů metodické stanovisko, které řeší střet zájmů v souvislosti se svěřenskými fondy.

Jenže například s implementací metodického stanoviska má ministerstvo průmyslu problém a měsíce s jeho zavedením otálí. „O dodržování opatření číslo 10 ministerstvo průmyslu a obchodu samozřejmě usiluje. S celým postupem se však nedá souhlasit, je moc složitý a dá se zjednodušit,“ napsala k tomu před několika týdny mluvčí Štěpánka Filipová. Více si můžete přečíst ZDE.

Evropská komise přitom bude nastavení opatření po doručení dopisu českých úřadů hodnotit. „Další vylepšení systému posoudí útvary komise, jakmile členský stát odpoví na druhý dopis komise o následných opatřeních,“ uvedla mluvčí komise Veronica Favalli.

Andrej Babiš dlouhodobě střet zájmů popírá. „Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a kvůli údajnému střetu zájmů nebude Česká republika vracet žádné peníze,“ reagoval pro iROZHLAS.cz v SMS na začátku prosince minulého roku. Na poslední zaslaný dotaz nereagoval.

Pochybení odmítá i holding Agrofert. „Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Všechny dotační projekty byly schváleny českými úřady a také průběžně kontrolovány bez nálezu jakýchkoli zásadních závad,“ uvedl opakovaně na dotazy týkající se střetu zájmů mluvčí holdingu Karel Hanzelka.

ČASOVÁ OSA Únor 2017 – Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů

Květen 2017 – Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí

Září 2017 – Zákon o střetu zájmů začíná být účinný

Prosinec 2017 – Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD

Srpen 2018 – Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů

Listopad 2018 – Evropská komise se začíná z podnětu protikorupční organizace Transparency International a Pirátů zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert

Prosinec 2018 - Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře

Leden 2019 – V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která kontroluje dotace pro Agrofert

Červen 2019 – Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů

Srpen 2019 – Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu

Prosinec 2019 – Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů

Květen 2020 – Česko reaguje na finální závěry Evropské komise

Říjen 2020 – Brusel v reakci kritizuje, že Česko Babišův střet zájmů dostatečně neřeší

Prosinec 2020 - Do Česka dorazil překlad klíčového tzv. follow-up dopisu k auditu

Březen 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do Bruselu reakci na auditní zprávu Evropské komise a první dopis

Červen 2021 - Brusel posílá do Čech druhý tzv. follow-up dopis, kritizuje především kontrolu střetu zájmů na ministerstvu průmyslu a obchodu

Srpen 2021 - Dva generální ředitelé Evropské komise posílají do Čech varování před možným přerušením platební lhůty, pokud se nezačne kontrolovat střet zájmů

Srpen/září 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj žádá Brusel o dvouměsíční odklad pro odpověď na druhý dopis k auditu ke střetu zájmů

září 2021 - Evropská komise žádost o odklad odmítá, českým úřadům stanovuje pro informace o zlepšení kontroly šibeniční termín 22. září