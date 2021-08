Agrofert provozuje stovky mailů zástupců hnutí ANO. Premiér odmítá, že jde o propojení politiky a byznysu

Přes 600 e-mailových schránek zástupců hnutí ANO provozuje holding Agrofert. Datoví novináři iROZHLAS.cz to zjistili z veřejně dostupných databází IP adres, což jsou unikátní adresy počítačů na internetu. Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš přitom tvrdí, že s firmou už nemá nic společného a nemá na ni žádný vliv. Podle Radiožurnálem oslovených expertů jde ale o další důkaz propojení Babišova podnikání s politikou. Předseda vlády to odmítá. Původní zpráva Praha 5:00 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ANO si tuto službu objednává a na základě smlouvy o IT podpoře měsíčně platí, reagoval na dotaz Radiožurnálu mluvčí hnutí Martin Vodička. Ilustrační foto | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

E-mailovou schránku jméno@anobudelip.cz provozovanou Agrofertem používá jak předseda hnutí Andrej Babiš, tak dalších 600 lidí spojených s ANO.

Maily holdingu Agrofert Na e-mailový server hnutí ANO narazili datoví novináři serveru iROZHLAS.cz při prověřování jiného tématu: adresa serveru se objevila mezi těmi, kterých by se mohlo týkat varování Národního úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost z poloviny srpna. Bližší pohled ukázal, že mailový server, provozovaný na doméně ano2011.cz, používá IP adresu, která byla přidělena právě holdingu Agrofert. Stejný balíček IP adres pak používají asi čtyři desítky dalších serverů, provozovaných Agrofertem nebo jeho dceřinými firmami, jako jsou třeba Lovochemie, Agrotec, Fatra, Precheza, Penam nebo Deza. Jeden z těchto serverů pak obsluhuje i doménu e-babis.cz, na které měl premiér dříve svůj soukromý e-mail.

„V tuto chvíli máme zřízeno 605 e-mailových schránek, které využívá předsednictvo, výbor, krajští předsedové a manažeři, zaměstnanci a někteří další spolupracovníci,“ upřesnil pro Radiožurnál mluvčí ANO Martin Vodička.

Akcie Agrofertu přitom Babiš vložil v roce 2017 do svěřenských fondů právě proto, aby se vyhnul střetu zájmů. A od té doby o Agrofertu mluví jako o své bývalé firmě.

„Agrofert nekomentuji. Ze zákona se s firmou nestýkám, nechodím na valnou hromadu,“ uvedl například letos v květnu v Lánech po pravidelné schůzce s prezidentem Milošem Zemanem.

Podle expertů ale propojení Agrofertu s hnutím ANO posiluje podezření, že premiér se od firmy nikdy úplně neodstřihl a je ve střetu zájmů, ačkoliv ji vložil do svěřenských fondů.

„Je to další střípek do mozaiky, že to propojení s firmou trvá. Považuji za problematické, že firma, která může soutěžit o zakázky a dotace, je provozovatelem mailů politiků, kteří na to mají vliv. Považuji za nešťastné, že se tady míchá byznys s politikou a neposiluje to důvěru v to, že došlo k odstřižení podnikatelských vazeb od vrcholných veřejných činitelů,“ míní právník Lukáš Kraus z neziskové organizace Rekonstrukce státu.

„Je to další ukázka, že nedošlo k odpoutání Andreje Babiše od firem z holdingu Agrofert. Podle mě to ukazuje propojení podnikatelské a politické sféry, které se pak sbíhá k jedné konkrétní osobě, tedy Andreji Babišovi,“ hodnotí ředitel a právník Transparency International Petr Leyer.

Stejná síť jako má Penam

E-maily hnutí běží dokonce v té samé síti, jako desítky dalších e-mailových serverů firem z holdingu Agrofert, tedy třeba Prechezy, Penamu, Dezy nebo Fatry.

Exmanažer Čapího hnízda vyřizuje Babišovi elektřinu, je kontaktní osoba na jeho fakturách Číst článek

Andrej Babiš v tom problém nevidí. Na otázku Radiožurnálu, proč maily politiků z hnutí ANO provozuje právě Agrofert, podrážděně odvětil, že to tak prostě je a bude.

„Protože to hnutí používá od vzniku, používáme to stále. Ptáte se na to každý rok, tak si to už jednou zapište. Je to od roku 2012, je to stálé, a bude to tak. Jste schopni to pochopit?“ reagoval Babiš.

A zopakoval, že s Agrofertem nemá nic společného: „Nemám, je to externí firma, externí dodavatel.“

Reportéři Radiožurnálu se ho ještě chtěli zeptat, zda to není důkaz toho, že jeho vazby na Agrofert dál přetrvávají. Ale Babiš skočil reportérovi do řeči a odmítl dále odpovídat. „Není to důkaz, na shledanou.“

‚Jsme soukromá společnost‘

Vysvětlit to nechtěl ani mluvčí hnutí Martin Vodička. Na dotaz, z jakého důvodu provozuje e-maily právě koncern Agrofert, na který šéf hnutí ANO podle svého tvrzení nemá žádný vliv, pouze odepsal, že hnutí za službu platí.

K e-mailům ministrů se veřejnost v Česku nedostane. Premiér Babiš není první, kdo toho využívá Číst článek

„Hnutí ANO si tuto službu objednává a na základě smlouvy o IT podpoře měsíčně platí. Jedná se tedy o standardní obchodní vztah a neměli jsme jakýkoliv důvod měnit dodavatele služby, která dlouhodobě řádně funguje,“ uvedl. Na otázky, kolik za to hnutí platí a jestli by bylo možné ukázat smlouvy, už ani přes urgence nereagoval.

Sdílnější nebyl ani mluvčí koncernů Agrofert Karel Hanzelka. „Jsme soukromá společnost a nebudeme komentovat své obchodní záležitosti,“ uvedl jen.

Podle Leyera je jedno, zda hnutí za službu Agrofertu platí nebo ne, ale jde o samotný fakt, že maily provozuje zrovna tato společnost. „V zásadě to na tom propojení nic nemění. Je to věc, která dokresluje celý systém, tedy jak funguje Andrej Babiš v politice a v podnikaní, tedy že společnosti jsou stále jeho a stále tam má vliv,“ hodnotí ředitel Transparency International.

Tyto e-maily používá třeba předsednictvo hnutí ANO, Radiožurnál proto oslovil všech jeho 12 členů s otázkou, zda ví, že jejich elektronickou poštu provozuje Agrofert. Odpověděli jen čtyři. A řekli, že o tom nevědí a že to řešit nebudou.

„To jde mimo mě. Schránku používám, nevím, že to provozuje holding Agrofert, takže se k tomu nemůžu vyjádřit, nezlobte se,“ uvedl poslanec hnutí Jan Volný.

Babišovy e-maily ve sněmovně: poslanci chtějí pro vládu školení i manuál, jak se chránit před hackery Číst článek

Ve stejném duchu se vyjádřila i poslankyně Jana Pastuchová. „Nevím o tom. Adresu mám, ale moc ji nepoužívám, protože mám poslaneckou. A když to nevím, tak se k tomu nemohu vyjadřovat. A nechci se vyjadřovat k něčemu, o čem nevím, jestli je to pravda.“

Stejně tak to nechtěl komentovat poslanec Roman Kubíček.

Další člen předsednictva hnutí, ostravský primátor Tomáš Macura, poslal SMS zprávu, že o tom taky neví. „Nevím o tom a nikdy jsem se ani o takovou technikálii nezajímal. Předpokládám, že pokud to tak je, tak je poskytování takové služby mezi oběma subjekty právně ošetřeno,“ odepsal.

Nejen maily

Není to poprvé, kdy měl premiér s maily problém. V roce 2020 vyšlo najevo, že si na soukromou e-mailovou adresu přeposílá vládní komunikaci s ministrem zdravotnictví a tiskne je na tiskárně společnosti Imoba. I tu přitom vložil v roce 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Havlíčkovi s Vojtěchem nevadí, že si Babiš tiskl materiály v Imobě. Rakušan to chce řešit na výboru Číst článek

Premiér kvůli tomu tehdy čelil kritice ze dvou důvodů. Jednak, že používá adresu běžící na serverech společnosti Agrofert, a pak také proto, že jde o bezpečnostní riziko.

V této souvislosti se nabízí srovnání - bývalá americká prezidentská kandidátka Hillary Clintonová dokonce čelila vyšetřování kvůli tomu, že jako bývalá ministryně zahraničí v administrativě Baracka Obamy používala k pracovním účelům svůj soukromý e-mail.

Maily nejsou jediným propojením premiéra a hnutí ANO s Agrofertem. Server iROZHLAS.cz nedávno upozornil, že dlouholetý pracovník koncernů Agrofert a Synbiol se stará i o účty premiéra za elektřinu. Také v tomto případě to oslovení experti považovali za doklad toho, že se předseda vlády svého byznysu navzdory zákonu o střetu zájmů nikdy úplně nezřekl.

Možným střetem zájmů českého premiéra se zabývá Evropská komise i česká policie. Podle auditorů Evropské komise je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Dotace ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši přes 155 milionů, které dostaly firmy z holdingu Agrofert od 1. září 2017, jsou proto podle závěru auditorů neoprávněné.

Od první poloviny letošního června kauzu střetu zájmů dozoruje Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v Lucemburku. Ten zkoumá linku udělování dotací a možné poškozování evropského rozpočtu, jak už v minulosti upozornil iROZHLAS.cz.

Zakázky pod drobnohledem

Česká policie pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze se zase zabývá větví českých veřejných zakázek, tedy za jakých okolností získaly společnosti koncernu Agrofert zakázky od státu.

Prověřují například tendry státního podniku Čepro nebo společnosti Lesy ČR, od kterých Agrofert získal smlouvy za stamiliony korun. Trestní oznámení kvůli veřejným zakázkám pro holding Agrofert ze strany státních podniků podali na Vrchní státní zastupitelství v Praze Piráti.

Střetem zájmů premiéra se zabývají i české úřady. Černošický úřad vede s Babišem řízení o přestupku kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Podnět podala organizace Transparency International. Podle ní premiér porušuje zákon tím, že média navzdory zákonu o střetu zájmů ovládá.

Babiš trvá na žalobě na Černošice kvůli řízení o střetu zájmů. Soud bude v den voleb do sněmovny Číst článek

Babiš to dlouhodobě odmítá. A nejen to. Na úřad dokonce nedávno podal žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, protože podle něj porušuje pravidla, když stejný případ posuzuje podruhé.

Už v minulosti totiž černošický úřad vyměřil premiérovi pokutu 200 tisíc korun za přestupek právě za to, že jako vysoký ústavní činitel a politik přes svěřenské fondy nadále ovládá některá média a tím se dostává do konfliktů zájmů. Koncem září 2019 ale nadřízený středočeský krajský úřad v čele s tehdejší hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou z Babišova hnutí ANO řízení zastavil s tím, že to nebylo prokázáno.

Jenže následně se organizace Transparency International uvedla, že disponuje novými důkazy a obrátila se znovu na úřad Černošice, který následně zahájil nové přestupkové řízení.

Babiš černošické řízení označuje za uměle vytvořenou kauzu. „To dělají moji právníci, já jsem jim dal plnou moc a mě to vůbec jako nezajímá. Já žádný střet zájmů nemám a toto je účelová akce tohoto úřadu,“ komentoval to pro Českou televizi.