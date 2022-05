Bez klíčových posudků. Stát začal vymáhat 100 milionů na ‚lepší tousťák‘ deset dní po volbách

Finále auditu

Audit ke střetu zájmů bývalého premiéra je už uzavřený: auditoři v závěrečné zprávě konstatovali, že šéf hnutí ANO jako člen vlády porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů a Agrofert v té době čerpal dotace neoprávněně. Mezi Bruselem a Prahou ale stále probíhá výměna korespondence.

Češi musí informovat unijní úředníky, jak plní doporučení ze závěrečné zprávy. Komise pak naopak píše českým úředníkům, jak je s jejich kroky spokojená. Poslední dopis z Česka odešel v polovině letošního března a české úřady nyní doufají, že by se mohlo jednat o poslední report, který do Bruselu poslali, a že by celý proces kolem auditu mohl být brzy uzavřen.