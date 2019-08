‚Nedochází k porušení.‘ Přečtěte si, proč zemědělský fond vyplácel dotace Agrofertu i přes stopku v Bruselu

Premiér Andrej Babiš (ANO) ani ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) se na plnění unijního rozpočtu nepodílí. K tomu došli právníci na Státním zemědělském intervenčním fondu, když loni začala platit unijní směrnice ke střetu zájmů. Na základě interního stanoviska pak fond vyplácel dotace firmám z holdingu a to i přes to, že Evropská komise peníze přestala posílat. Stopka přišla až ve chvíli, kdo do Česka dorazily předběžné závěry auditu.

Dokumenty Praha 6:00 3. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít