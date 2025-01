Svazoval, znásilňoval a mučil. Soud v Liberci muži za zneužívání dívek uložil 10,5 roku vězení

Krajský soud v Liberci v pondělí uložil v případu zneužívání dívek trest 10,5 roku vězení čtyřiačtyřicetiletému Vojtěchu Rydvalovi. Dvě dívky znásilnil, bil a mučil. Jedné bylo méně než 15 let. Rydval byl odsouzen za znásilnění, zbavení osobní svobody a nedovolené ozbrojování, hrozilo mu 12 let. Soud mu zároveň nařídil ochranné sexuologické léčení v ústavní formě. Liberec 16:19 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajský soud v Liberci v pondělí uložil v případu zneužívání dívek trest 10,5 roku vězení čtyřiačtyřicetiletému Vojtěchu Rydvalovi (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Šestadvacetiletou ženu, která dívky k sexu jemu i dalším mužům nabízela, soud potrestal vězením 8,5 roku za obchodování s lidmi a výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií. Navíc by měla zaplatit dvěma dívkám odškodné za psychické i fyzické újmy ve výši 400 000 korun a společně s Rydvalem dalším dvěma dívkám 850 000 korun. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obžalovaní si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Nabízení dívek

Podle obžaloby žena z Liberecka nabízela mužům k sexu dívky, z nichž některé byly nezletilé, v letech 2022 a 2023. Některé z nabízených dívek byly na útěku z výchovných ústavů.

„Využívala je zcela bezskrupulózně za účelem získání finančních prostředků, z nichž pak financovala zejména své požitky, to znamená bydlení na penzionech, metamfetamin a sázení v kasinu a podobně,“ řekla při odůvodnění rozsudku soudkyně Markéta Navrátilová.

Obžalovaná měla podobnou minulost, což ji ale podle soudkyně neomlouvá. „Prošla si také výchovným ústavem, také se živila jako prostitutka,“ dodala.

Dívky nabízela obžalovaná žena mužům přes inzeráty na internetu, obvykle požadovala od 1000 do 6000 korun. Vinu u soudu přiznala. Jedním z jejích klientů byl právě Rydval, kterému dodala dvě dívky. Za každou inkasovala 20 000 korun.

Znásilňování a mučení

I Rydval se doznal. V pondělí u soudu uvedl, že toho lituje. K dívkám se choval velmi hrubě. Cestou do jeho příbytku u Českého Dubu dívkám nasadil na hlavu pytel a svázal je. Pak dívky znásilňoval, bil nebo je trápil paralyzérem. Dopředu ani jedna z obou dívek netušila, co je čeká. Jedné bylo 14 let, což ale Rydval zřejmě dopředu nevěděl.

„Nicméně to ho nezbavuje odpovědnosti za tento trestný čin, protože u znásilnění dítěte mladšího 15 let je kvalifikovaná skutková podstata, kde stačí zavinění z nedbalosti. A soud má za to, že kdyby si ji prohlédl při nástupu do auta nebo kdykoliv poté a nedával jí na hlavu pytel ani černé brýle, případně si prohlédl občanský průkaz, který jí odebral, tak by mohl vědět, že ji není 19 let, jak předpokládal,“ uvedla soudkyně.

Státní zástupkyně muži navrhovala dvanáctileté vězení, soud ale při výši trestu zohlednil, že mu nařídil i léčení. Rydval podle znalce trpí parafilií ve formě sexuálního sadismu.

„Soud má za to, že trest je vhodné vyvážit další sankci, a to ochranným léčením, protože pro úspěšnou resocializaci obžalovaného, kdy podle znalců je výhled pro to dobrý, je nezbytné ho naučit, jak s parafilií zacházet, aby se znovu nedopouštěl trestné činnosti a nikomu neubližoval,“ dodala soudkyně.

Pochybění policistů

V souvislosti s tímto případem se Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zabývá podezřením, že pražští policisté nepomohli v květnu 2023 jedné z dívek znásilňovaných Rydvalem. Do hlavního města tehdy přijela nahlásit, že se na Liberecku stala obětí brutálního znásilnění, věznění a mučení.

Pochybení ze strany policistů před měsícem připustil i mluvčí pražské policie Jan Daněk. Policisté totiž oznámení od dívky jen přijali a vyslechli ji. „S těmito zjištěními ale následně nepracovali tak, jak měli, a nepředali je dále,“ řekl Daněk.