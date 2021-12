Tatra složená z náhradních dílů středoškoláky z Nového Bydžova teď slouží silničářům v Krkonoších

Nákladní Tatra, kterou na jaře poskládali z jednotlivých dílů středoškoláci z Odborné školy technické a řemeslné v Novém Bydžově, má za sebou prvních zhruba sedm tisíc kilometrů v ostrém provozu. Od začátku zimy slouží silničářům trutnovského cestmistrovství Údržby silnic a náročné podmínky na horách prověřují kvalitu studentské práce prakticky každý den. Trutnov 22:35 31. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bydžovští středoškoláci smontovali z náhradních dílů funkční tatrovku | Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Oranžové auto přijíždí a zatímco motor skoro neslyšíte, kola drtí umrzlou ledovou vrstvu na zasněžené vozovce.

S Tatrou jezdí Jiří Čepelka, a to především z Trutnova na Pec pod Sněžkou, Janské Lázně nebo na Malou Úpu. A studentskou práci chválí. „Studentská Tatra je dobrá. Je daleko lepší než ta stará, původní. Takže velká spokojenost. Vůbec bych to nepoznal, že to sestavili studenti na nějakém učilišti.“

Podle Milana Baxy, vedoucího trutnovských silničářů, je právě Tatra Phoenix díky své konstrukci do podmínek Krkonoš ideální. „Je to terénní auto a veškerý nápor na ten rám, poloosy a náhony, to je zapotřebí do hor.“

Škola přitom dlouho zvažovala, jestli se do stavby silničářského auta vůbec pustí, říká vedoucí odborného výcviku v bydžovské škole Aleš Novák. „Nevěděli jsme, jestli to zvládneme. Ale nakonec převážilo to, že tady máme kvalitní pedagogický sbor a dobré technické zázemí. Tak jsme se rozhodli tuhle možnost využít.“

Nakonec to studenti zvládli a škola na ně teď může být patřičně pyšná. Na svůj produkt se zatím přímo v sídle trutnovských silničářů podívat nebyli, ale to by se mohlo změnit.

„Zatím tady nebyli. Ale rádi je uvidíme, abychom jim mohli osobně poděkovat. Protože ta mašina je opravdu skvělá. Je to jiný komfort než jsme měli předtím. Je to prostě větší level,“ dodává Milan Baxa, podle kterého je právě tahle „studentská“ Tatra momentálně jedním z nejlepších aut ve vozovém parku trutnovských silničářů.