Trestní oznámení za snahu aktivovat článek 66? Je připraveno, čekáme na pokyn, říká advokát Hradu

Kancelář prezidenta republiky má už připravené trestní oznámení na okruh lidí, kteří nejhlasitěji podporovali aktivaci článku 66 Ústavy. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil hradní advokát Marek Nespala. V době, kdy byl prezident Miloš Zeman v nemocnici, se tak měly převést jeho pravomoci na jiné ústavní činitele. Pražský hrad to ale považuje za sabotáž. Podání trestního oznámení už čeká pouze na prezidentův pokyn. Praha 13:52 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jestli ale Hrad žalobu skutečně podá jisté není. Advokát Nespala čeká na pokyn prezidenta Miloše Zemana | Zdroj: Pražský hrad

„Potvrzuji, že věc je připravena k předání příslušným orgánům pro prověření rozhodných skutečností spojených s pokusem o neústavní zbavení prezidenta republiky jeho pravomocí,“ odpověděl serveru iROZHLAS.cz advokát Marek Nespala, který zastupuje prezidenta Miloše Zemana ve většině jeho sporů.

Zeman: Když jsem byl nemocný, mohl mít Babiš větší porozumění pro můj zdravotní stav Číst článek

Podle něj už podání žaloby brání jenom konečné Zemanovo rozhodnutí. „V okamžiku, kdy se prezident republiky zcela autonomně rozhodne tak učinit, stane se,“ doplnil Nespala.

Redakce serveru iROZHLAS.cz proto kontaktovala i Kancelář prezidenta republiky, jak reálné podání žaloby aktuálně je. Mluvčí kanceláře Vít Novák se ale pouze odkázal na advokáta Nespalu. „Další komentář k tomu v tuto chvíli nemáme,“ doplnil.

Trestní oznámení by podle dřívějších vyjádření advokáta Nespaly mělo směřovat na okruh lidí, kteří se k možnosti aktivace článku 66 Ústavy, který řeší dočasné převedení pravomocí prezidenta republiky na jiné ústavní činitele v případě, kdy prezident není schopen vykonávat svůj úřad, nejvíce vyjadřovali.

Konkrétní jména ale odmítl na dotaz serveru iROZHLAS.cz zatím upřesnit s tím, že by jejich zveřejnění bylo neetické. Na stejný dotaz pak nereagovala ani Kancelář prezidenta republiky.

V debatách o možné aktivaci článku 66 byli ale nejaktivnější senátoři. Mohlo by se tak jednat třeba o předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS), senátory Pavla Fischera (NEZ), Jiřího Růžičku (TOP 09) nebo Václava Lásku (SEN21). Ten ostatně také na první zmínku o žalobě reagoval na sociální síti Twitter.

„Advokát prezidenta Nespala řekl, že podá trestní oznámeni pro sabotáž na ty, co mluvili o možnosti zbavit prezidenta pravomocí při jeho hospitalizaci. Já se tedy přiznávám dobrovolně, že jsem tak činil, a pane kolego, nechtělo by to malou dovolenou? Možná jste trošku přepracovaný…,“ napsal senátor Láska.



Václav Láska

@VaclavLaska Advokát prezidenta Nespala řekl že podá trestní oznámeni pro sabotáž na ty co mluvili o možnosti zbavit prezidenta pravomocí při jeho hospitalizaci. Já se tedy přiznávám dobrovolně že jsem tak činil a pane kolego, nechtělo by to malou dovolenou? Možná jste trošku přepracovaný… 56 1453

Senátor Fischer reagoval pro server iROZHLAS.cz textovou zprávou, že „Senát má z Ústavy povinnost kontrolovat činnost prezidenta, ať se to někomu líbí, nebo ne“.

„Výroky o jakési žalobě jsem zaznamenal před několika měsíci a považuji je za pomýlené, to je veškerý můj komentář. Od té doby jsem žádný postup v té věci nezaznamenal,“ doplnil Fischer.

Absurdní je trestní oznámení i podle senátora Růžičky, říká, že pouze vykonával s kolegy svou práci.



Debaty o aktivaci

Debaty o aktivaci článku 66 vyvolalo náhlé zhoršení zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana po sněmovních volbách na podzim roku 2021. 10. října, den po volbách, byl převezen na kliniku intenzivní medicíny pražské Ústřední vojenské nemocnice. Podle zpráv lékařů, ze které později i zmiňovaní senátoři citovali, prezident nebyl v té době schopen vykonávat své pracovní povinnosti.

Hrad žaluje někdejší ministryni za výroky o stavu Zemana. ‚Zastrašovací manévr,‘ reaguje Stehlíková Číst článek

„Máme dopis, ve kterém je napsáno, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad. Je tak naší povinností s tím něco dělat,“ uvedl na tiskové konferenci třeba předseda Senátu Vystrčil.

Konkrétní důvody prezidentova pobytu v nemocnici ale Hrad nezveřejnil. Ještě během Zemanova pobytu v nemocnici naznačil člen prezidentova lékařského konzilia Pavel Pafko, že Zeman má chronické onemocnění jater, konkrétně cirhózu. To ale prezident později popřel. „Pan profesor Pafko mě nikdy nevyšetřoval a nic o mém zdraví neví,“ reagoval Zeman.

Lékaři, kteří Zemana léčili, pak hovořili ve vztahu k prezidentovu zdraví pouze obecně o komplikacích spojených s chronickým onemocněním. Zeman pak opakovaně v diskusních pořadech mluvil o problémech s nechutenstvím.